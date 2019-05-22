Назарбаев поручил систематизировать процесс оказания помощи нуждающимся категориям населения

Нур-Султан. 21 мая. Kazakhstan Today - Министра труда и социальной защиты населения Бердибек Сапарбаев рассказал Елбасы Нурсултану Назарбаеву о деятельности правительственной рабочей группы по разъяснению новых социальных мер "Алеуметтік камкорлык", передает Kazakhstan Today.

Первый Президент Казахстана отметил, что Б. Сапарбаев обладает достаточным опытом и управленческими навыками для решения поставленных перед министерством задач, сообщает пресс-служба Акорды.

У вас большой опыт. Работали на важных участках. Руководили в трех областях. Показывали хорошую работу. Подняли показатели Актюбинской области по многим отраслям. Вы были назначены в министерство, так как была необходимость подтянуть этот фронт работы. Нужен был опытный человек. Необходимо решить все поставленные вопросы до конца во благо нашего народа", - отметил Назарбаев.

Первый Президент Казахстана указал на необходимость обеспечения соответствующего контроля и систематизации процесса оказания помощи нуждающимся категориям населения.

Сейчас социальные расходы составляют почти половину доходов государства. Важно систематизировать всю работу. Прежде всего люди должны быть обеспечены рабочими местами. Конечно, есть те, кто ввиду объективных причин не может работать. Им мы должны помогать ", - сказал Елбасы.

Кроме того, Б. Сапарбаев доложил о работе по решению жилищных вопросов в регионах и поддержке лиц с особыми потребностями. Министр рассказал о принимаемых совместно с предпринимателями мерах в рамках реализации принципа социальной ответственности бизнеса. Бердибек Сапарбаев также остановился на вопросах миграции и поддержки многодетных семей и оралманов.

В завершение Нурсултан Назарбаев подчеркнул важность проводимой министерством работы и отметил необходимость эффективного решения поставленных задач.

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