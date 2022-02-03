Смаилов представил нового главу АО "НУХ "Байтерек"

Фото: пресс-служба премьер-министра РК
НУР-СУЛТАН. 2 ФЕВРАЛЯ - Премьер-министр РК Алихан Смаилов представил коллективу АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" избранного решением совета директоров нового председателя правления - Каната Шарлапаева, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Глава правительства поблагодарил прежнего председателя правления АО "НУХ "Байтерек" Айдара Арифханова за проведенную работу во главе холдинга, сообщает пресс-служба главы правительства.
Представляя нового главу холдинга Каната Шарлапаева, премьер-министр отметил его большой управленческий опыт работы в структурах одного из крупных в мире инвестиционных банков - "Сити".
Перед "Байтереком" стоят серьезные задачи. В первую очередь, это повышение доступности и прозрачности финансирования, содействие развитию несырьевых секторов экономики, АПК и предпринимательства. Глава государства уделяет большое внимание указанным направлениям и ожидает эффективной работы холдинга", - сказал Смаилов.
Канат Шарлапаев родился в 1981 году в Саратовской области. Окончил Саратовский социально-экономический университет (РФ), Cranfield School of Management (Великобритания).
Трудовую деятельность начал в 2003 году в банковском секторе.
С 2006 по 2008 годы - работал в финансовом департаменте регионального офиса, департаменте управления проектами, операционно-технологическом департаменте, управлении продажами инвестбанка "Сити" (Великобритания, Чехия).
С 2008 по 2014 годы - старший аналитик, помощник вице-президента, вице-президент регионального дивизиона по работе на рынке акций инвестбанка "Сити" (Лондон, Великобритания).
С 2014 по 2015 годы - вице-президент региональной группы стратегического планирования и анализа по Европе, Ближнему Востоку и Африке инвестбанка "Сити" (Лондон, Великобритания).
С 2015 по 2017 годы - главный финансовый директор, заместитель председателя правления, старший вице-президент Ситибанк Казахстан.
С 2017 по 2020 годы - главный финансовый директор по России, Украине и Казахстану, старший вице-президент Ситибанк Россия.
С 2020 года по настоящее время являлся региональным директором по стратегии, планированию и анализу на развивающихся рынках Африки, Ближнего Востока и Восточной Европы инвестбанка "Сити" (ОАЭ).
14 января Каныш Избастин был освобожден от должности первого зампредседателя правления АО "НУХ "Байтерек". В пресс-службе холдинга подчеркнули, что Изабстин ушел по собственному желанию, в связи с переходом на общественную деятельность.