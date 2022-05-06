Токаев обсудил с Байменовым дебюрократизацию госаппарата

Фото: Акорда
В ходе встречи были рассмотрены пути эффективной реализации указа главы государства о дебюрократизации государственного аппарата. Особое внимание было уделено методам противодействия коррупции в системе управления, а также модернизации процесса непрерывного повышения квалификации и совершенствования профессиональных навыков государственных служащих", - сообщила пресс-служба Акорды.
Также Байменов рассказал об основных направлениях международного сотрудничества в сфере государственной службы. Кроме того, на встрече речь шла о возможностях, которые открывает применение лучших зарубежных практик в работе госаппарата.
Напомним: в соответствии с указом президента ключевыми принципами дебюрократизации определены приоритет сущности над формой, цифровизация по умолчанию, управленческая ответственность, непрерывное совершенствование, оптимальность регламентации. Предусмотрен комплекс системных и прикладных мер, реализация которых обеспечит ускорение принятия решений в госаппарате, повышение самостоятельности и персональной ответственности первых руководителей госорганов, сокращение документооборота и отчетности.