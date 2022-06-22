Глава государства провел встречу с гендиректором компании UPL Limited Джаем Шроффом

НУР-СУЛТАН. 22 ИЮНЯ - Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов доложил главе государства о социально-экономическом и инфраструктурном развитии столицы за первое полугодие 2022 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам акима, в Нур-Султане увеличен объем строительства доступного жилья для граждан, стоящих в очереди; завершаются объекты долевого строительства; решаются проблемы трехсменных школ путем строительства новых учебных заведений.

Он также доложил о строительстве автомобильных мостов и дорог, о ходе газификации, развитии жилых массивов и привлечении частных инвестиций.

В частности, Кульгинов сообщил президенту о строительстве насосно-фильтровальной станции (НФС-3). По его словам, запуск объекта дополнительно даст городу свыше 100 тысяч кубометров воды в сутки к уже имеющимся 300 тысячам.

Для увеличения мощности теплоснабжения в городе ведется строительство ТЭЦ-3 и проектирование газовых котельных. Их мощность будет в 3 раза выше и позволит обеспечить теплом будущие районы застроек. Также ведутся работы по проектированию канализационных очистных сооружений (КОС-2), модернизации инженерных сетей, реконструкции электрических подстанций.

Токаев также был проинформирован о проводимых работах по благоустройству города. В текущем году в столице будет благоустроено еще свыше 200 дворов и общественных пространств.

Президент поддержал проводимую акиматом работу и поручил Кульгинову продолжить развитие инфраструктуры и благоустройство столицы, а также решение насущных вопросов горожан.