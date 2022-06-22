Глава государства провел встречу с гендиректором компании UPL Limited Джаем Шроффом

Фото: Акорда
ДОХА. 21 ИЮНЯ - В ходе встречи с гендиректором компании UPL Limited Джаем Шроффом Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о текущей деятельности и перспективах развития компании, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Джай Шрофф рассказал главе государства о применении современных подходов в сельскохозяйственной сфере, обеспечении конкурентных преимуществ для селькохозяйственной продукции, а также использовании новейших технологий посева и обработки почвы, сообщает пресс-служба Акорды.
Сегодня продукция UPL Limited продается более чем в 150 странах мира. Агробизнес является основным источником дохода компании и включает в себя производство и сбыт традиционных агрохимических продуктов, а также других сопутствующих сельскохозяйственных товаров.