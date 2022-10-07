Токаев назначил замминистра МВД

Фото: Telegram/БОРТ №1

АСТАНА. 6 ОКТЯБРЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев выступил на форуме народной коалиции в поддержку его кандидатуры на предстоящих в ноябре выборах, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Мы вступили в новую политическую эпоху. 20 ноября состоятся внеочередные президентские выборы. Это очень важная кампания, которая определит курс нашего дальнейшего развития. Различные общественные организации предложили выдвинуть мою кандидатуру на этих выборах", - напомнил Токаев.

Он отметил, что глава государства не должен отдавать приоритет ни одной партии, должен быть политически нейтральным.

Никогда не отступал от этой позиции. Для меня большая честь и ответственность баллотироваться на президентских выборах в качестве общего кандидата, выдвинутого всеми вами. Благодарю всех за доверие. Очень важно, что в состав коалиции вошли ведущие политические партии, общественные организации и движения. Таким образом, коалиция охватывает все социальные слои", - отметил президент.

Он еще раз подчеркнул, что в новом Казахстане на первое место выйдут сильные политические институты и общенациональные приоритеты, а не конкретные персоналии и узкоклановые интересы.

Нам нужна президентская республика с крепкими традициями парламентаризма. Поэтому наша главная формула государственного строительства "сильный президент - влиятельный парламент - подотчетное правительство" будет постоянно наполняться новым качественным содержанием", - добавил президент.

Он сообщил, что в предстоящем электоральном цикле поэтапно пройдут выборы президента, депутатов мажилиса и маслихатов всех уровней. В результате состоится качественное обновление данных институтов власти на основе новых справедливых принципов. Это позволит сохранить заданный темп реформ и начать новые масштабные преобразования.

На форуме Токаев также пообещал представить свою политическую платформу.

В ближайшее время мною будет представлена предвыборная платформа, в которой найдут свое отражение меры по всесторонней трансформации страны, повышению благосостояния граждан", - заявил президент.

По его словам, Казахстан будет неизменно выступать за неуклонное соблюдение принципов равенства и демократии в международных отношениях, международного права и Устава ООН.

Мы будем сотрудничать с такими важными организациями, как Содружество Независимых Государств, Шанхайская организация сотрудничества, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, Организация тюркских государств и другими международными организациями, а также укреплять потенциал Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии", - подчеркнул глава государства.

Он отметил, что именно такая внешняя политика соответствует стратегическим интересам Казахстана.

Он также добавил, что выборы - это не обыденное мероприятие, а подлинный акт патриотизма и демократии, подтверждающий сопричастность граждан к судьбе Родины.

Наша сила в единстве и единении, в сплоченности и солидарности. Мы разные, но мы единая нация, устремленная в будущее. "Единство в многообразии" - это наша формула силы и созидания", - отметил президент.

Он выразил уверенность, что предстоящие выборы продемонстрируют зрелость, силу и единство нашей нации, покажут нашу решимость в достижении поставленных целей.

Как действующий глава государства, заявляю, что выборы пройдут открыто, честно и справедливо", - подчеркнул Токаев.