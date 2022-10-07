Токаев назначил замминистра МВД

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АСТАНА. 6 ОКТЯБРЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев назначил заместителя министра внутренних дел, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Распоряжением главы государства Лепеха Игорь Владимирович назначен заместителем министра внутренних дел Республики Казахстан", - сообщает Акорда.
Генерал-майор полиции Лепеха Игорь Владимирович родился 20 ноября 1962 года в поселке Осакаровка Карагандинской области.
В 1984 году окончил Карагандинский политехнический институт по специальности "инженер", в 1993 году - Академию МВД Российской Федерации по специальности "юрист".
Карьеру начал с должности старшего инструктора политчасти УВД Темиртау.
- С 1987 по 1988 годы - заместитель начальника по политчасти отдела внутренних дел Гагаринского района Карагандинской области;
- С 1988 по 1990 годы - заместитель начальника по политчасти отдела внутренних дел города Абая Карагандинской области;
- С 1990 по 1993 годы - слушатель Академии МВД Российской Федерации;
- С 1993 по 1997 годы - заместитель начальника, первый заместитель начальника управления внутренних дел Советского района Караганды;
- С 1997 по 1998 годы - начальник управления патрульной полиции ГУВД Карагандинской области;
- С 1998 по 2005 годы - начальник службы административной полиции, управления общественной безопасности ГУВД Карагандинской области;
- С 2005 по 2009 годы - заместитель начальника ДВД Карагандинской области;
- С 2009 по 2011 годы - заместитель председателя Комитета административной полиции МВД Республики Казахстан;
- С 2011 по 2019 годы – председатель Комитета административной полиции МВД Республики Казахстан;
- С 18.04.2019 года по февраль 2020 года - начальник штаба департамента МВД Республики Казахстан;
- С февраля 2020 года занимал должность руководителя аппарата МВД Республики Казахстан.