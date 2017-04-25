Акорда объявила о приеме представлений на премии и гранты для журналистов

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Акорда объявила о приеме представлений на премии и гранты для журналистов25.04.2017
  • Фото: ortcom.kz
Государство  10:41

Астана. 25 апреля. Kazakhstan Today - Пресс-служба президента РК объявила о начале приема представлений на соискание премий и грантов, а также на получение благодарности главы государства в области средств массовой информации в 2017 году.

Как отметили в Акорде, кандидатуры на соискание премий и грантов могут быть выдвинуты СМИ, профессиональными союзами, общественными объединениями, государственными органами. Творческие коллективы для получения благодарности могут быть выдвинуты профессиональными союзами, общественными объединениями, госорганами. Каждое СМИ, профессиональный союз, общественное объединение, госорган вправе представить не более двух кандидатур на соискание премий и грантов. При этом гранты вручаются молодым журналистам в возрасте до 35 лет включительно, передает Kazakhstan Today.

Не допускается самовыдвижение кандидатов на соискание премий, грантов, а также творческих коллективов на получение благодарности.

Представление на соискание премии или гранта (не более двух страниц формата А4) направляется на официальном бланке СМИ, профессионального союза, общественного объединения, государственного органа и подписывается первым руководителем либо лицом, его замещающим. К представлению следует приложить справку с места основной работы кандидата на соискание премии или гранта с указанием фамилии, имени, отчества и творческого псевдонима (при его наличии), а также занимаемой должности; копию удостоверения личности или паспорта кандидата на соискание премии или гранта; краткую характеристику творческой деятельности кандидата на соискание премии или гранта; тексты публикаций или аудио- и (или) видеоматериалы; список основных публикаций и (или) их копий.

Представление на объявление благодарности (не более 2 страниц формата А4) с информацией о деятельности СМИ направляется на официальном бланке профессионального союза, общественного объединения, госоргана и подписывается первым руководителем либо лицом, его замещающим. К представлению прилагаются основные значимые публикации или аудио- и (или) видеоматериалы.

В пресс-службе подчеркнули, что к рассмотрению принимаются материалы, опубликованные и (или) вышедшие в эфир с 1 июня 2016 года по 31 мая 2017 года.

Представления на соискание премий, получение грантов и объявление благодарности главы государства необходимо направить на имя председателя Общественной комиссии - государственного секретаря РК Г.Н.Абдыкаликовой по адресу: 010000, Астана, Левый берег, Резиденция "Акорда" и/или на электронный адрес - A.Zatova@akorda.kz до 1 июня 2017 года.
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