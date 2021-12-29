Система Orphus

Более 5700 запрещенных интернет-сайтов заблокировали в Казахстане

28.12.2021, 15:42 16216
Более 5700 запрещенных интернет-сайтов заблокировали в Казахстане
НУР-СУЛТАН. 28 ДЕКАБРЯ - В Казахстане с начала года выявлено 7300 зарубежных интернет-сайтов с запрещенным контентом, 5700 из них заблокировали, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Об этом сегодня на заседании в мажилисе сообщил исполняющий обязанности начальника Центра борьбы с киберпреступностью департамента криминальной полиции МВД РК Рустем Дюсетаев. 
 

Нами постоянно проводится анализ сети Интернет по выявлению и проверке размещаемой информации противоправной деятельности, информации, связанной с развращением детей, суицидальными играми, с призывами к нарушениям и жестокости, распространением ложной информации. Их сведения внесены в информационную систему кибернадзор для блокирования доступа с территории Казахстана. В настоящее время заблокировано 5 736 ресурсов, остальные находятся на стадии проверки", - сообщил Дюсетаев. 

 
По его словам, с начала года выявлено 7300 зарубежных интернет-сайтов с запрещенным контентом, среди которых порнография, наркопреступления, деятельность интернет-казино, финансовые пирамиды, другие мошеннические схемы, пропаганда культа жестокости или суицида, продажа оружия и другие. Он также отметил, что особое внимание уделяется выявлению преступлений, совершаемых в отношении детей и несовершеннолетних. 
 
В пример Дюсетаев привел жителя города Арысь, который создавал в соцсетях группы для подростков, где призывал их к суициду. Несовершеннолетним предлагалось выполнить 21 задание в игре "Зеленый кот". 
 

Последнее задание заключалось в совершении суицида путем употребления вредных жидкостей, прыжка с высотного здания и так далее. Установлена потенциальная жертва - 14-летняя жительница ВКО. На момент выявления преступления она уже выполнила 14 заданий. В марте этого года районным судом злоумышленник приговорен к 4 годам лишения свободы", - рассказал Дюсетаев. 

 
Он также рассказал о попытках развращения несовершеннолетних через мессенджеры. 
 

Установлен пользователь мессенджера "Телеграмм", который вел переписку с 14-летней девочкой на интимные темы и направлял порнографические фото и видеоизображения. Уголовное дело было направлено в суд, задержан 24-летний житель города Алматы. 

 

А в ноябре мы выявили 12-летнюю девочку из Талдыкоргана, которая сообщила о намерении совершить суицид из-за приставания отчима. Информацию мы получили во вторник, в субботу она уже грозилась совершить суицид. Мы отработали и задержали ее отчима, который на протяжении трех лет занимался развращением падчерицы", - рассказал Дюсетаев.

 

Комментарии

новости по теме

В Казахстане отменили смертную казнь

29.12.2021, 20:01 756
НУР-СУЛТАН. 29 ДЕКАБРЯ - Как сообщает пресс-служба Акорды, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал ряд законов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Главой государства подписан закон "О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросу отмены смертной казни". Принимая этот закон, Казахстан присоединяется к группе стран, где смертная казнь законодательно запрещена. Кроме того, наша страна доказывает, что поддерживает международное движение, направленное на полную отмену смертной казни.
 
Также президент подписал закон "Об Уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан". Согласно закону, должность уполномоченного учреждается на избираемой основе сроком на пять лет. В период своей деятельности омбудсмен не может заниматься политической деятельностью, находиться на государственной службе, заниматься другой оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной либо иной творческой деятельности. Законом также закрепляются статус и деятельность представителя Уполномоченного в регионе. 
 
Главой государства подписан закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности Уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан".
 
Президентом подписан закон "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам деятельности Уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан".
 
Главой государства также подписан закон "О внесении дополнения в Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) по вопросам деятельности Уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан". Кроме того, президент подписан закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам визуальной информации и религиозной деятельности".
 

Минюст планирует ввести видеофиксацию работы частных судоисполнителей

29.12.2021, 19:35 2276
НУР-СУЛТАН. 29 ДЕКАБРЯ - Министр юстиции РК Марат Бекетаев в ходе пресс-конференции в СЦК сообщил о планах ведомства обязать частных судебных исполнителей фиксировать работу с должниками на видео, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Предполагается видеофиксация взаимодействия судоисполнителей и должников. Если всё это будет фиксироваться на видео, то впоследствии не будет проблем с проверкой действий судебных исполнителей. Основные моменты будут более прозрачными. Любые другие действия также необходимо оцифровывать", - сказал Марат Бекетаев.

 
По мнению министра, после ввода обязательной видеофиксации дисциплинарная комиссия не сможет проявлять лояльность к судоисполнителю. Нарушителей будут лишаться лицензий.
 

Если мы введём видеофиксацию, то без видеофиксации действия судебного исполнителя будут неправомерны. Такое условие мы будем ставить, когда разработаем функционал", - рассказал Марат Бекетаев.

 
Ранее министр рассказал, в чем смысл затяжной судебной тяжбы со Стати. 
 
Также по слова главы Минюста, в Казахстане в целях сокращения сроков назначения и получения результата экспертиз создана информационная система Е-Saraptama. 
 

Бекетаев о деле Стати: смысл не в том, чтобы взыскать максимальные суммы

29.12.2021, 14:43 5471
НУР-СЛУТАН. 29 ДЕКАБРЯ - В чём смысл затяжной судебной тяжбы со Стати на брифинге в СЦК рассказал министр юстиции Марат Бекетаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам Марата Бекетаевв, смысл не в том, чтобы взыскать максимальные суммы. Также министр заявил, что не только Казахстан сейчас предъявляет претензии Стати.
 

В перспективе полную сумму взыскать, скорее всего, не получится. Важнее доказать, что Казахстан обладает необходимыми ресурсами сопротивляться, выявлять таких мошенников… И когда этот сигнал в целом на международном инвестиционном рынке основные игроки получат, они поймут, Казахстан развивается, правовая система Казахстана развивается, соответственно, инвестировать в Казахстан можно и где-то даже нужно. Также это будет сигнал всем преступникам и мошенникам. Путь знают, что им в Казахстане делать нечего", - сообщил министр.

 
Также Марат Бекетаев высказался об ущербе, нанесенном судебными тяжбами и деятельности самого Стати.

Этот ущерб можно рассчитывать по-разному, если говорить о прямых расходах на юристов - это первый блок, который можно рассчитать. Второе: это можно рассчитать репутационные издержки. Третье: это уже Национальный банк может предъявить претензии о потере упущенной выгоды в то время, когда средства были размещены на специальном исковом счёте, то есть заморожены они были. И в это время они так активно не работали, как могли бы работать. Вот эту разницу нужно высчитывать по определённой формуле. В принципе, тоже можно предъявить", - сказал министр юстиции Марат Бекетаев.

 
 

Бекетаев рассказал о цифровизация судебной экспертизы

29.12.2021, 14:20 6376
НУР-СЛУТАН. 29 ДЕКАБРЯ - В Казахстане в целях сокращения сроков назначения и получения результата экспертиз создана информационная система Е-Saraptama. Об этом на брифинге в СЦК рассказал министр юстиции Марат Бекетаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
На практике во многих случаях уголовное, административное или гражданское дело зависит от результатов судебных экспертиз, сообщили в службе центральный коммуникаций.
 

Система интегрирована с "Е-Уголовное дело" и судебной "Торелік". Это позволило следователям и судьям назначать экспертизы, не выходя из кабинета и не нужно везти постановление к судебным экспертам. Система также позволяет осуществлять постоянный контроль за ходом производства экспертизы на всех её стадиях. Эти преимущества повлияли на сроки принятия процессуальных решений, что в итоге привело к сокращению производства по уголовным, гражданским и административным делам", - сказал министр юстиции Марат Бекетаев.

 

Члены семей умерших военнослужащих получат права на приватизацию жилья

29.12.2021, 12:55 8361
Члены семей умерших военнослужащих получат права на приватизацию жилья
НУР-СУЛТАН. 29 ДЕКАБРЯ - В ходе пленарного заседания депутаты мажилиса одобрили поправки по вопросам воинской службы и жилищных отношений сотрудников специальных государственных органов и военнослужащих. Также был принят в работу проект Конституционного закона "О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон "О выборах в Республике Казахстан", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как пояснил заместитель министра обороны РК Дарын Туяков, поправками предусматривается переход права на приватизацию членам семей умершего военнослужащего специального органа. Также нормами предусматривается приватизация служебных жилищ по остаточной стоимости или безвозмездно. Кроме того, предлагаются поправки, ограничивающие случаи двойного обеспечения жильем.
 
Вводится понятие "модульный жилой дом" - это быстровозводимые и при необходимости переносные жилые дома. По словам представителя Минобороны, их закуп позволит в кратчайшие сроки обеспечить армию местами для проживания, а при изменении геополитической обстановки - передислоцировать  военнослужащих без затрат и в кратчайшие сроки.
 
Кроме того, предусматривается расширение прав и обязанностей военнослужащих. В частности, предлагается предоставить им права и обязанности по аналогии с сотрудниками специальных госорганов.
 
В части материальной ответственности законопроектом предлагается установить материальную ответственность военнослужащих по контракту, военнообязанных при призыве в армию и на воинские сборы в случае причинения ущерба по неосторожности. При этом сохраняется полная материальная ответственность военнослужащих в случае умышленного причинения ущерба, пишет "Казправда".
 
Согласно поправкам в Конституционный закон о выборах, при выдвижении кандидатов в депутаты мажилиса и маслихата партии должны включать в свои партийные списки людей с инвалидностью.
 
Кроме того, в списках должны будут присутствовать женщины и люди младше 29 лет.
 
Отмечается, что все три категории должны составить 30% от общего числа кандидатов.
 
Главной целью проекта закона является обеспечение участия представительной ветви власти наравне с женщинами и молодежью лиц с особыми потребностями, а также учет их мнения и вовлечение в активную работу и жизнедеятельность государства.

Ранее парламент принял поправки по вопросам развития конкуренции. 
 

Назначен председатель Комитета внутреннего госаудита МФ РК

29.12.2021, 12:18 8876
Назначен председатель Комитета внутреннего госаудита МФ РК
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 29 ДЕКАБРЯ - Приказом министра финансов Республики Казахстан Ержан Мынжасаров назначен на должность председателя Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов РК. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Ержан Мынжасаров родился в 1971 году в Туркестанской области. Окончил Семипалатинский технологический институт мясной и молочной промышленности, Казахскую государственную юридическую академию. 
 
Трудовую деятельность начал в 1989 году слесарем-наладчиком. 
 
С 1993 по 1999 годы работал в частных организациях. 
 
В 2000-2003 годах работал исполняющим обязанности ведущего контролера - ревизора отдела контроля за целевым использованием государственных кредитов, начальником отдела контроля за целевым использованием государственных кредитов Управления контроля за целевым использованием государственных внешних займов и кредитов, начальником отдела организационной работы Управления координационной и организационной работы, начальником отдела внутренного контроля Управления организационной и кадровой работы. 
 
В 2003-2008 годы - начальник отдела организационной работы Управления организационной и кадровой работы Комитета финансового контроля и государственных закупок МФ РК. 
 
С 2008 по 2009 годы работал начальником Управления контроля №2 Комитета финансового контроля и государственных закупок МФ РК.
 
В 2009-2010 годы - начальник Управления контроля исполнения республиканского бюджета №2 Комитета финансового контроля МФ РК. 
 
В 2010-2012 годы - заместитель председателя Комитета финансового контроля МФ РК. 
 
В 2012-2016 годы - руководитель Инспекции финансового контроля по г. Алматы Комитета финансового контроля МФ РК. 
 
С 2016 по 2020 годы занимал должность руководителя департамента внутреннего государственного аудита по Алматы Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК. 
 
С апреля 2020 года и по настоящее время работал заместителем председателя Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК.
 

Парламент принял поправки по вопросам развития конкуренции

29.12.2021, 11:53 9626
Парламент принял поправки по вопросам развития конкуренции
Фото: gov.kz
НУР-СУЛТАН. 29 ДЕКАБРЯ - Депутаты мажилиса на пленарном заседании приняли поправки сената в проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития конкуренции", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ходе обсуждения законопроекта депутатами сената внесены изменения в Предпринимательский кодекс в части исключения требования по получению согласия Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан при создании государственных предприятий, юридических лиц, более пятидесяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, и аффилированных с ними лиц, а также при расширении и изменении осуществляемых ими видов деятельности.
 

Наделение НПП "Атамекен" новыми дополнительными функциями требует выделения финансовых затрат из республиканского бюджета. К примеру, по информации антимонопольного органа, количество согласований такого рода достигает ежегодно порядка тысячи. Так, по итогам 2019 года на согласование поступило 70 решений по созданию, 900 - по расширению видов деятельности госпредприятий и юрлиц, контролируемых государством. Согласно пункту 6 статьи 61 Конституции РК, проекты законов, предусматривающие сокращение государственных доходов или увеличение государственных расходов, могут быть внесены лишь при наличии положительного заключения правительства Республики Казахстан. Однако положительное заключение правительства на данную поправку отсутствует", - сказал сенатор Ляззат Рысбекова.

 
Кроме того, согласно Предпринимательскому кодексу РК и закону РК "О Национальной палате предпринимателей", НПП "Атамекен" создается в организационно-правовой форме некоммерческой организации в целях обеспечения благоприятных правовых, экономических и социальных условий для реализации предпринимательской инициативы и развития взаимовыгодного партнерства между бизнес-сообществом и органами государственной власти РК, пишет издание kazpravda.kz.
 

В соответствии со статьей 5 Конституции РК, не допускается возложение на общественные объединения функций государственных органов. НПП является одной из организационно-правовых форм некоммерческой организации, каковой выступают и общественные объединения со схожей правовой природой. В этой связи вызывает вопрос правомерность предоставления НПП "Атамекен" функций согласования решения о создании госпредприятий, юрлиц, более 50% акций которых принадлежат государству, а также при расширении и (или) изменении осуществляемых ими видов деятельности", - отметила Ляззат Рысбекова.

 

Мажилис досрочно прекратил полномочия депутата Бекболата Тлеухана

29.12.2021, 11:30 10351
НУР-СУЛТАН. 29 ДЕКАБРЯ - Мажилис на пленарном заседании прекратил полномочия депутата мажилиса Бекболата Тлеухана в связи с поданным им заявлением в Центральную избирательную комиссию РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Бекболатом Тлеуханом подано заявление о прекращении полномочий. В этой связи ЦИК в соответствии с законом "О парламенте и статусе его депутатов" вносит предложение о прекращении полномочий", - сказал член ЦИК Асылбек Смагулов.

 
В свою очередь спикер мажилиса Нурлан Нигматулин поблагодарил экс-мажилисмена за труд и сообщил, что Бекболат Тлеухан назначен первым вице-президентом Всемирной организации этноспорта, пишет "Казправда".
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Считаете ли вы, что нужно запретить майнинг в РК в связи с возникшим дефицитом электричества для населения целых регионов?

      Архив опросов