Более 5700 запрещенных интернет-сайтов заблокировали в Казахстане

НУР-СУЛТАН. 28 ДЕКАБРЯ - В Казахстане с начала года выявлено 7300 зарубежных интернет-сайтов с запрещенным контентом, 5700 из них заблокировали, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Об этом сегодня на заседании в мажилисе сообщил исполняющий обязанности начальника Центра борьбы с киберпреступностью департамента криминальной полиции МВД РК Рустем Дюсетаев.

Нами постоянно проводится анализ сети Интернет по выявлению и проверке размещаемой информации противоправной деятельности, информации, связанной с развращением детей, суицидальными играми, с призывами к нарушениям и жестокости, распространением ложной информации. Их сведения внесены в информационную систему кибернадзор для блокирования доступа с территории Казахстана. В настоящее время заблокировано 5 736 ресурсов, остальные находятся на стадии проверки", - сообщил Дюсетаев.

По его словам, с начала года выявлено 7300 зарубежных интернет-сайтов с запрещенным контентом, среди которых порнография, наркопреступления, деятельность интернет-казино, финансовые пирамиды, другие мошеннические схемы, пропаганда культа жестокости или суицида, продажа оружия и другие. Он также отметил, что особое внимание уделяется выявлению преступлений, совершаемых в отношении детей и несовершеннолетних.

В пример Дюсетаев привел жителя города Арысь, который создавал в соцсетях группы для подростков, где призывал их к суициду. Несовершеннолетним предлагалось выполнить 21 задание в игре "Зеленый кот".

Последнее задание заключалось в совершении суицида путем употребления вредных жидкостей, прыжка с высотного здания и так далее. Установлена потенциальная жертва - 14-летняя жительница ВКО. На момент выявления преступления она уже выполнила 14 заданий. В марте этого года районным судом злоумышленник приговорен к 4 годам лишения свободы", - рассказал Дюсетаев.

Он также рассказал о попытках развращения несовершеннолетних через мессенджеры.

Установлен пользователь мессенджера "Телеграмм", который вел переписку с 14-летней девочкой на интимные темы и направлял порнографические фото и видеоизображения. Уголовное дело было направлено в суд, задержан 24-летний житель города Алматы.

А в ноябре мы выявили 12-летнюю девочку из Талдыкоргана, которая сообщила о намерении совершить суицид из-за приставания отчима. Информацию мы получили во вторник, в субботу она уже грозилась совершить суицид. Мы отработали и задержали ее отчима, который на протяжении трех лет занимался развращением падчерицы", - рассказал Дюсетаев.