Более 895 млрд тенге выплачено в 2024 году в виде пособий на рождение и уход за ребенком

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Астана. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - В 2024 году государственными пособиями, а также выплатами из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) на рождение и по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 года охвачены 648,8 тыс. человек на общую сумму 895,3 млрд тенге. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения РК.





В 2024 году пособие на рождение ребенка из республиканского бюджета получили 378,1 тыс. человек на сумму 64 млрд тенге. На данное пособие могут претендовать постоянно проживающие в Казахстане граждане, кандасы, а также иностранцы, имеющие рожденных, усыновленных (удочеренных), а также взятых под опеку детей, отметили в ведомстве.





Лица (семьи), имеющие рожденных живыми, усыновленных (удочеренных), а также взятых под опеку детей, сводных детей, если они не учтены в семье другого родителя, имеют право на получение пособия по уходу в случаях, когда лицо, осуществляющее уход за ребенком, не является участником системы обязательного социального страхования. За отчетный период пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет получили 126,3 тыс. человек на сумму 41,6 млрд тенге.





Размеры государственных пособий на рождение и по уходу за ребенком устанавливаются в зависимости от месячного расчетного показателя (МРП), утвержденного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете. С начала 2025 года размеры государственных пособий проиндексированы на 6,5%.





Размеры пособия на рождение ребенка составляют:





на первого, второго, третьего ребенка - 38 МРП, или 149 416 тенге;

на четвертого и более ребенка - 63 МРП, или 247 716 тенге.





Пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет выплачивается ежемесячно в следующих размерах:





на первого ребенка - 5,76 МРП, или 22 648 тенге;

на второго ребенка - 6,81 МРП, или 26 777 тенге;

на третьего ребенка - 7,85 МРП, или 30 866 тенге;

на четвертого и более ребенка - 8,90 МРП, или 34 995 тенге.





Кроме того, работающим гражданам на все дни отпуска по беременности и родам из ГФСС назначается социальная выплата по случаю потери дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей). Размер выплаты зависит от среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние 12 месяцев до даты отпуска по беременности и родам и количества дней нетрудоспособности.





Данную единовременную выплату в 2024 году получили 245,7 тыс. человек на общую сумму 385,6 млрд тенге, что на 11% больше чем в 2023 году. Средний размер назначенной выплаты составил 1 621 299 тенге.





Также из ГФСС участнику системы соцстрахования с даты рождения ребенка назначается ежемесячная социальная выплата по случаю потери дохода в связи с уходом за ребенком до полутора лет. Размер выплаты составляет 40% от среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние 2 года. При рождении двух и более детей выплата назначается на каждого ребенка отдельно.





В 2024 году данная выплата назначена 276,8 тыс. человек, ежемесячный средний размер выплаты составил 86 758 тенге. Выплата произведена на сумму 404,1 млрд тенге, что в 1,4 раза больше суммы, выплаченной в 2023 году.