22.01.2025, 09:40 22851

Более 895 млрд тенге выплачено в 2024 году в виде пособий на рождение и уход за ребенком

С 2025 года размеры государственных пособий проиндексированы на 6,5%
Астана. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - В 2024 году государственными пособиями, а также выплатами из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) на рождение и по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 года охвачены 648,8 тыс. человек на общую сумму 895,3 млрд тенге. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения РК.

В 2024 году пособие на рождение ребенка из республиканского бюджета получили 378,1 тыс. человек на сумму 64 млрд тенге. На данное пособие могут претендовать постоянно проживающие в Казахстане граждане, кандасы, а также иностранцы, имеющие рожденных, усыновленных (удочеренных), а также взятых под опеку детей, отметили в ведомстве.

Лица (семьи), имеющие рожденных живыми, усыновленных (удочеренных), а также взятых под опеку детей, сводных детей, если они не учтены в семье другого родителя, имеют право на получение пособия по уходу в случаях, когда лицо, осуществляющее уход за ребенком, не является участником системы обязательного социального страхования. За отчетный период пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет получили 126,3 тыс. человек на сумму 41,6 млрд тенге.

Размеры государственных пособий на рождение и по уходу за ребенком устанавливаются в зависимости от месячного расчетного показателя (МРП), утвержденного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете. С начала 2025 года размеры государственных пособий проиндексированы на 6,5%.

Размеры пособия на рождение ребенка составляют:

  • на первого, второго, третьего ребенка - 38 МРП, или 149 416 тенге;
  • на четвертого и более ребенка - 63 МРП, или 247 716 тенге.

Пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет выплачивается ежемесячно в следующих размерах:

  • на первого ребенка - 5,76 МРП, или 22 648 тенге;
  • на второго ребенка - 6,81 МРП, или 26 777 тенге;
  • на третьего ребенка - 7,85 МРП, или 30 866 тенге;
  • на четвертого и более ребенка - 8,90 МРП, или 34 995 тенге.

Кроме того, работающим гражданам на все дни отпуска по беременности и родам из ГФСС назначается социальная выплата по случаю потери дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей). Размер выплаты зависит от среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние 12 месяцев до даты отпуска по беременности и родам и количества дней нетрудоспособности.

Данную единовременную выплату в 2024 году получили 245,7 тыс. человек на общую сумму 385,6 млрд тенге, что на 11% больше чем в 2023 году. Средний размер назначенной выплаты составил 1 621 299 тенге.

Также из ГФСС участнику системы соцстрахования с даты рождения ребенка назначается ежемесячная социальная выплата по случаю потери дохода в связи с уходом за ребенком до полутора лет. Размер выплаты составляет 40% от среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние 2 года. При рождении двух и более детей выплата назначается на каждого ребенка отдельно.

В 2024 году данная выплата назначена 276,8 тыс. человек, ежемесячный средний размер выплаты составил 86 758 тенге. Выплата произведена на сумму 404,1 млрд тенге, что в 1,4 раза больше суммы, выплаченной в 2023 году.
 
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22.01.2025, 18:00 41626

АЗРК выявило способствующие удорожанию лекарств в Казахстане проблемные аспекты

Причинами, способствующими необоснованному завышению цен на медикаменты, являются несовершенство нормативных правовых актов Минздрава, заявили в агентстве
АЗРК выявило способствующие удорожанию лекарств в Казахстане проблемные аспекты
Астана. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - Агентством по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан выявлены проблемные аспекты, способствующие значительному удорожанию лекарств, сообщает пресс-служба агентства.

Причинами, способствующими необоснованному завышению цен на медикаменты, являются несовершенство нормативных правовых актов Министерства здравоохранения и недостатки в работе его подведомственных организаций", - заявили в пресс-службе.


В частности, отмечается, что действующая методика формирования предельных цен позволяет искусственно завышать цены на воспроизведенные медикаменты.

В то время как в международной практике такие препараты стоят дешевле на 30 и более процентов. Серьезные недочеты в работе усматриваются в деятельности РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий", который "поверхностно" сравнивает цены на препараты в соседних странах, ограничиваясь только данными, представленными заявителями", - сообщили в агентстве.


Кроме того, отметили в АЗРК, непрозрачность процедуры поставки медикаментов и недостаточный уровень ориентированности ТОО "СК-Фармация" на прямые закупки препаратов у производителей также приводят к увеличению расходования бюджетных средств.

Существует риск того, что ТОО "СК-Фармация" не заинтересовано в наличии ценовой конкуренции, поскольку его прибыль формируется за счет наценки от 5% до 7% от стоимости закупаемых лекарств. Из этого следует, что чем выше стоимость препарата, тем больше прибыли получит единый дистрибьютор", - добавили в пресс-службе.


Ранее премьер-министр РК заявил, что "СК-Фармация" должна максимально способствовать развитию отечественного производства фармацевтической продукции и медицинского оборудования. Он поручил до конца года завершить все процедуры закупа и поставок лекарственных средств для больниц и поликлиник на 2025 год.
 
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Теги:ЛекарствапроблемыценаАЗРК
22.01.2025, 16:16 50971

Казахстан и Россия создали рабочую группу по контролю за паводками

Стороны договорились об обмене информацией в паводковый период
Астана. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - Создана совместная казахстанско-российская рабочая группа по взаимодействию при пропуске половодий и паводков, об этом сообщила официальный представитель Министерства ресурсов и ирригации Казахстана Молдир Абдуалиева.

Утверждены состав, положение и план работы на 2025 год. То есть Казахстан и Россия договорились об обмене информацией в паводковый период", - пояснила спикер.


Также, по ее словам, с Китаем сотрудничество в период паводков работает по двустороннему соглашению - действует порядок экстренного уведомления сторон в случае возникновения стихийных бедствий при паводках на трансграничных реках.

С Кыргызстаном наши переговорщики договорились об увеличении подачи воды по реке Талас. Это сделано для того, чтобы распределить сбросы воды из Кировского водохранилища и избежать подтоплений в паводковый период", - рассказала Абдуалиева.


Кроме того, проходит обмен опытом с иностранными государствами. При поддержке посольства Японии специалисты Японского агентства международного сотрудничества провели осмотр 13 гидротехнических сооружений в четырех областях Казахстана. Эксперты обследовали объекты в Акмолинской, Карагандинской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областях, испытавшие высокую нагрузку во время паводков.

Ране сообщалось, что в рамках подготовки к паводковому периоду в водохранилищах страны освобождают свободные емкости.
 
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Теги:ПаводкиГруппаРоссия
22.01.2025, 15:08 57061

Токаев проведет расширенное заседание правительства 28 января

Будут подведены итоги социально-экономического развития страны за 2024 год и сформулированы задачи правительства на предстоящий период
Токаев проведет расширенное заседание правительства 28 января
Астана. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - 28 января 2025 года под председательством президента Касым-Жомарта Токаева состоится расширенное заседание правительства Республики Казахстан, сообщили в пресс-службе главы государства.

В ходе заседания будут подведены итоги социально-экономического развития страны за 2024 год и сформулированы ключевые задачи правительства на предстоящий период.

Также будут заслушаны доклады премьер-министра Олжаса Бектенова, председателя Национального банка Тимура Сулейменова и акимов ряда регионов.
 
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Теги:правительствоЗаседаниеТокаев
22.01.2025, 12:35 67671

В Казахстане вводится служба в резерве

Служба в резерве станет дополнительным способом комплектования армии
В Казахстане вводится служба в резерве
Фото: МО РК
Астана. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты мажилиса парламента Республики Казахстан приняли во втором чтении законодательные поправки по вопросам службы в резерве, передает корреспондент агентства.

Служба в резерве станет дополнительным способом комплектования армии и позволит подготовить резервные силы по необходимым военно-учетным специальностям, сократить сроки готовности воинских частей за счет того, что резервисты будут прибывать напрямую в воинскую часть, а также повысить боевую готовность формируемых подразделений. Введение службы в резерве запланировано с 2025 года", - сообщили в мажилисе.


Также законом вводится новое понятие "военный резервист", который во время занятий или сборов приобретает статус военнослужащего.

На начальном этапе Министерство обороны планирует набрать около 2 тысяч резервистов со всей страны. В дальнейшем набор будет регулироваться исходя из потребности армии.

Отмечается, что закон по вопросам службы в резерве будет распространяться на совершеннолетних граждан РК, при этом главный принцип набора на службу - добровольность.

К резервистам будут предъявляться требования по здоровью и устанавливаться возрастные ограничения: для офицеров - до 60 лет, для сержантов и солдат - до 50 лет. Резервисты будут осуществлять подготовку в воинских частях в регионе своего проживания", - проинформировали в парламенте.


Финансирование службы в резерве будет производиться исключительно из государственного бюджета. Военные резервисты будут получать минимальную заработную плату ежемесячно в период занятий, а в период проведения 30-дневных сборов - выплаты в размере своей среднемесячной заработной платы.

Вместе с тем депутаты предложили ввести в структуру закона "О воинской службе и статусе военнослужащих" новую главу "Воинская служба в резерве" по аналогии с воинской службой по призыву и по контракту. Ею регулируются требования, предъявляемые при поступлении на воинскую службу в резерве, права и обязанности военных резервистов, а также порядок прохождения ими воинской службы в резерве.

Кроме того, по инициативе депутатов военные резервисты будут отнесены к субъектам воинских уголовных правонарушений наравне с остальными военнослужащими. При этом в Уголовном и Уголовно-процессуальном кодексах предлагается использовать единое понятие "военнослужащий" ко всем видам военнослужащих.

Ранее сообщалось, что военные кафедры в Казахстане пересмотрят программы подготовки студентов.
 
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Теги:АрмияРезервСлужба
22.01.2025, 12:34 70541

Институт профессиональных приемных семей появится в Казахстане

Отказ в принятии ребенка в приемную профессиональную семью без уважительной причины не допускается
Институт профессиональных приемных семей появится в Казахстане
Фото: Depositphotos
Астана. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство просвещения намерено утвердить положение о приемных профессиональных семьях в Казахстане.

Соответствующий законопроект опубликован на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 4 февраля 2025 года.

В проекте документа дано определение приемной профессиональной семьи. Это форма временного устройства в семью, принявшую на воспитание без предварительного выбора не более четырех детей, нуждающихся в специальных социальных услугах, за исключением братьев и сестер.

Изменение формы приемной профессиональной семьи на другие формы устройства предусматривается при нахождении ребенка (детей) в семье от 6 месяцев до 1 года в случае невозможности их возврата в кровную семью, передачи на усыновление (удочерение), в приемную семью или на патронатное воспитание, под опеку (попечительство)", - говорится в положении.


Отказ в принятии ребенка в приемную профессиональную семью без уважительной причины не допускается.

В положении также подробно расписано, кто и на каких условиях может стать профессиональным приемным родителем, а также какие документы необходимо предоставить для усыновления/удочерения.

Ранее заместитель председателя Комитета по охране прав детей Минпросвещения РК Юлия Овечкина разъяснила журналисту Kazakhstan Today законопроект, закрепляющий новое понятие - "приемная профессиональная семья".
 
22.01.2025, 11:48 76071

Морозы до минус 40 градусов ожидаются в Казахстане

В школах Астаны отменили занятия
Морозы до минус 40 градусов ожидаются в Казахстане
Астана. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане ожидается резкое похолодание до минус 40 градусов.

23-24 января ложбина северо-западного циклона сохранит свое влияние на восточные и юго-восточные регионы страны - здесь ожидается сильный снег. В остальных областях осадков не ожидается", - сообщает РГП "Казгидромет".


Синоптики прогнозируют в ближайшие трое суток метель, гололед, туман, порывистый ветер и дальнейшее понижение температуры по всей стране.

  • на севере республики ночью температура понизится до минус 20-30°C, в отдельных районах ожидается сильный мороз минус 35°C, днем минус 13-20°C;
  • в центре и на востоке Казахстана похолодает до минус 20-35°C, в отдельных регионах ожидается сильный мороз минус 40°С;
  • на юге столбики термометров покажут минус 15-25°C, в отдельных районах ночью минус 28°C, днем минус 5-15°C.

В связи с резким похолоданием учащихся 0-9-х классов в Астане перевели на дистанционку, сообщает столичное управление образования.

В связи с ухудшением погодных условий 22 января 2025 года учащиеся 0-9 классов первой смены переходят на дистанционный формат обучения", - говорится в сообщении.


Ранее МВД РК обратилось к участникам дорожного движения в связи со сложными погодными условиями.
 
22.01.2025, 11:09 78191

Дорога Кызылорда - Аральск станет платной для автобусов и грузовиков

Платная система начнет функционировать с 26 января 2025 года
Дорога Кызылорда - Аральск станет платной для автобусов и грузовиков
Фото: КазАвтоЖол
Кызылорда. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - Дорога Кызылорда - Аральск с 26 января 2025 года станет платной для автобусов и грузового автотранспорта.

В пресс-службе АО "НК КазАвтоЖол" уточнили, что платным станет участок автодороги протяженностью 454 километра, который соответствует нормативным требованиям II технической категории. Платная система начнет функционировать с 26 января 2025 года.

На сегодняшний день на участке Кызылорда - Аральск автодороги республиканского значения граница РФ (Самара) - Шымкент уже установлены 6 арок контроля и центр по работе с клиентами. Высокоскоростные камеры на арках будут фиксировать проезд автомобилей по платному участку, скорость и интенсивность их передвижения. Также ситуацию на участке можно будет мониторить онлайн на сайте www.kaztoll.kz в разделе "Онлайн-трансляция", - сообщает ведомство.


При этом на дороге не будет стационарных постов оплаты, так как сейчас применяется удобная "открытая" система взимания платы. Поскольку нет шлагбаумов, следовательно, не будет и скопления транспортных средств, что обеспечит дополнительную безопасность и сократит время поездки.

Оплата за проезд будет производиться безналичным способом. Для удобства пользователей предусмотрено около 10 способов оплаты: с помощью интернет-банкинга, через платежные терминалы и электронные кошельки, через баланс телефона, оплата по топливной карте E100, а также оформление договора для юридических лиц. Важно отметить, что выгоднее производить оплату заранее, так как стоимость предоплаты ниже", - рассказали в пресс-службе.


Стоимость проезда в одном направлении (454 км):

  • автобусы до 16 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 2,5 тонны: по предоплате - 2840 тенге, по постоплате - 3330 тенге;
  • автобусы до 32 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 5,5 тонны: по предоплате - 5750 тенге, по постоплате - 6740 тенге;
  • автобусы свыше 32 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью автопоезда до 10 тонн: по предоплате - 8570 тенге, по постоплате - 10 100 тенге;
  • грузовые автомобили грузоподъемностью от 10 до 15 тонн: по предоплате - 11 470 тенге, по постоплате - 13 470 тенге;
  • грузовые автомобили грузоподъемностью свыше 15 тонн, в том числе с прицепами, седельные тягачи: по предоплате - 14 290 тенге, по постоплате - 16 830 тенге.

Владельцы легкового транспорта смогут пользоваться дорогой Кызылорда - Аральск бесплатно. Для удобства местных жителей предусмотрены месячные и годовые абонементы.

Собранные средства обеспечат самофинансирование дороги, тем самым снижая нагрузку на государственный бюджет. Дорожные службы будут осуществлять круглосуточное патрулирование дороги, оперативно устранять дефекты дорожного покрытия, освещения, дорожных знаков и разметки, очищать дорогу и дорожную инфраструктуру от мусора, грязи и снега, а также активно внедрять новые системы обеспечения безопасности дорожного движения", - говорится в сообщении "КазАвтоЖол".

 
22.01.2025, 10:59 79791

Генпрокуратура РК поставила окончательную точку по всем делам о пожаре в резервате "Семей орманы"

По факту пожара в РГУ "ГЛПР "Семей орманы" завершены досудебные расследования в отношении должностных лиц уполномоченных государственных органов, не обеспечивших ликвидацию пожара
Астана. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - Окончательная точка по всем уголовным делам поставлена спецпрокурорами по факту пожара "Семей орманы". Об этом заявили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

Уголовное дело в отношении исполняющего обязанности Генерального директора резервата и директора Новошульбинского филиала направлено в суд, по решению которого фигуранты в мае 2024 года признаны виновными за нарушение требований пожарной безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц (часть 3 статьи 292 УК) и каждому назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы. В августе 2024 года апелляционный суд области Абай оставил приговор без изменения, а также жалобы осужденных, адвокатов и защитника без удовлетворения", - сообщили в Генпрокуратуре.


По следующему уголовному делу в октябре 2024 года суд №2 города Семей приговаривает начальника отдела информационных технологий и связи резервата по факту халатности, повлекшей по неосторожности тяжкие последствия (часть 2 статьи 371 УК), к 2 годам лишения свободы, с лишением права занимать должности на государственной службе и органах местного самоуправления сроком на 3 года.

Также в октябре прошлого года Бородулихинский районный суд выносит решение в отношении и.о. Генедиректора РГКП "Казахская база авиационной охраны лесов и обслуживания лесного хозяйства" и приговаривает его к 2 годам лишения свободы по статья 371 часть 2 УК с лишением права занимать должности на государственной службе и органах местного самоуправления сроком на 2 года.

Таким образом все виновные осуждены к различным срокам наказания", - отметили в ведомстве.


Кроме того, по представлению Генеральной прокуратуры 10 должностных лиц Министерства экологии и природных ресурсов, а также работники Министерства по чрезвычайным ситуациям также привлечены к различным видам дисциплинарной ответственности.

Также в ряд нормативно-правовых актов надзорным ведомством внесены изменения, направленные на повышение уровня социальной защиты работников лесных и природоохранных организаций.

Ранее сообщалось, что десятая часть леса в резервате "Семей орманы" потеряна из-за пожаров.

 
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Теги:Семей орманыРезерватПожар

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