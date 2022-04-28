Более чем в два раза сокращено количество комиссий при правительстве РК

Фото: пресс-служба премьер-министра РК

НУР-СУЛАН. 27 АПРЕЛЯ - Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел совещание по вопросам дебюрократизации деятельности государственного аппарата, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе совещания было отмечено, что для исполнения соответствующего указа главы государства реализуется план действий, который состоит более чем из 30 мероприятий, сообщает пресс-служба премьер-министра.

Принимаемые меры позволят ориентировать госорганы на результативную работу, эффективное и качественное решение волнующих граждан вопросов.

Так, на сегодняшний день постановлением правительства с 70 до 25 сокращено количество комиссий. Аналогичная работа проводится и в министерствах.

Разрабатывается новый регламент правительства, который в два раза сократит сроки рассмотрения документов, а также перестроит нормотворческий процесс. Новая редакция регламента будет утверждена в ближайшее время.

Кроме того, проводится ревизия действующих поручений руководства правительства. Все неактуальные и дублирующиеся поручения будут исключены.

Также будет создан онлайн-ресурс по сбору предложений по дебюрократизации и повышению эффективности работы госорганов.

План действий предусматривает достаточно жесткие сроки реализации. Прошу акцентировать внимание на качестве выполнения всех пунктов", - отметил премьер-министр РК.

Алихан Смаилов подчеркнул, что проводимая работа должна существенно облегчить деятельность госаппарата, сделать ее более эффективной и прозрачной для общества.