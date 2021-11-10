"До сих пор ничего не сделано": в Nur Otan проведут специальное заседание по проблемам реки Урал

НУР-СУЛТАН. 9 НОЯБРЯ - Рачительное использование воды, переработка отходов и решение региональных проблем окружающей среды. Об этом и не только шла речь на заседании Экологического совета партии "Nur Otan", сообщает пресс-служба партии, передает KAZAKHSTAN TODAY.

О планах по реализации Национального проекта "Жасыл Казакстан" партийцев проинформировал вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Ахметжан Примкулов. Так, потери воды при орошении планируется сократить за счет реконструкции 401 и цифровизации 212 каналов.

Мы продолжим работать над решением проблем реки Сырдарьи и сохранением северной части Аральского моря. Будут восстановлены 4 озера: Боровое, Щучье, Копа, Шалкар. Доля утилизации твердых бытовых отходов возрастет с 18 до 34% за счет строительства объектов по энергетической утилизации отходов. В целом, за счет реализации национального проекта будет создано порядка 60 тысяч рабочих мест", - сказал вице-министр.

На недочеты ведомства касательно переработки отходов обратил внимание заместитель председателя Совета, депутат мажилиса Едил Жанбыршин. По его словам, во многих регионах не систематизирован процесс раздельного сбора мусора.

У нас операторы по сбору и транспортировке ТБО, владельцы полигонов и перерабатывающие компании как будто бы отдельно друг от друга работают. А контейнеры для сбора ртутьсодержащих отходов? В свое время такие контейнеры были поставлены в Актау, но они давно уже сломаны. Куда везут эти отходы, кто их утилизирует? Только установкой контейнера проблема не решается", - сказал Едил Жанбыршин.

Между тем вопрос реки Жайык затронул член Совета, депутат мажилиса Дуйсенбай Турганов.

Более 10 лет занимаемся обсуждениями, а реальных действий нет до сих пор. Одни исследования. Я год назад делал официальный запрос, чтобы Жайык включили в число водных объектов особого государственного значения, и до сих пор ничего не сделано", - заявил народный избранник.

На закрытость Министерства экологии обратил внимание председатель экосовета при Западно-Казахстанском областном филиале партии "Nur Otan" Дархан Сариев.

Работа казахстанско-российской комиссии по Жайыку ведется скрытно. Никакой информации нет. Вообще наши водные проблемы - следствие слабой гидрологической аналитики. К примеру, у одной из частных компаний области 18 гидрологических постов, а у государства по всему региону лишь 20, их на все ключевые водные объекты не хватает. По подземным водам тоже непонятно, есть ли исследования в принципе", - сказал Дархан Сариев.

В свою очередь член экологического совета при Карагандинском областном филиале партии "Nur Otan" Дмитрий Калмыков раскритиковал проект новых Правил проведения общественных слушаний Министерства экологии.

Документ предусматривает замену полноценных общественных слушаний на одностороннее комментирование рассматриваемых документов на ecoportal.kz, причем без возможности для населения задать вопросы и получить на них ответы. Из анализа проекта правил однозначно видно, что уполномоченный орган предлагает значительно сократить права и возможности граждан иметь доступ к информации и процедуре принятия решений", - сказал Дмитрий Калмыков.

В ходе заседания нуротановцы также подвели промежуточные итоги работы экологических советов при региональных филиалах партии "Nur Otan". К примеру, в Северо-Казахстанской области сдвинулся с места вопрос отработанных урановых месторождений в Айыртауском районе и районе имени Г. Мусрепова. В настоящее время районными акиматами отработанные урановые рудники приняты в коммунальную собственность и закреплены на балансе акиматов сельских округов.

Находят свое решение и экологические проблемы Кызылординской области, где в текущем году высажено свыше 100 тысяч деревьев.

В крупнейшем городе Алматы благодаря активной работе партийцев обеспечен вывоз мусора и ликвидированы все стихийные свалки. Как отметил председатель Совета Елдос Абаканов, в рамках предвыборных обещаний партии в Алматы предусмотрен перевод ТЭЦ-2 на газ и посадка 1 млн деревьев. Доля переработки и утилизации твердых бытовых отходов возросла с 8 до 14%.

По итогам заседания был выработан ряд рекомендаций Министерству экологии, среди которых обеспечение партийного мониторинга за реализацией Национального проекта "Жасыл Казакстан", дальнейшее внедрение передовых технологий в области управления отходами. Кроме того, будет проведено специальное заседание Совета по проблемам реки Жайык.