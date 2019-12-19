Глава государства дал ряд поручений министру иностранных дел РК

Нур-Султан. 18 декабря. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел Мухтара Тлеуберди, передает Kazakhstan Today.

Министр доложил президенту Касым-Жомарту Токаеву об основных итогах своего официального визита в США и участии в прошедшем 15-16 декабря 2019 года в Мадриде 14-м Совещании министров иностранных дел Форума "Азия-Европа".

По словам Мухтара Тлеуберди, в ходе переговоров Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты полагаются на Казахстан как на надежного партнера в регионе. США считают наше государство ключевым партнером в поддержании региональной безопасности.

Участники форума "Азия-Европа" дали высокую оценку транзитного потенциала Казахстана, что будет содействовать развитию транспортных путей, соединяющих азиатские и европейские страны.

При обсуждении международной повестки на 2020 год глава государства дал ряд конкретных поручений по приоритетным направлениям внешней политики Республики Казахстан.

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