Глава государства поздравил казахстанцев с Днем защитника Отечества

Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 7 МАЯ - Пресс-служба Акорды опубликовала поздравление главы государства Касым-Жомарта Токаева с Днем защитника Отечества, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Дорогие казахстанцы! От всей души поздравляю вас с Днем защитника Отечества! Этот праздник олицетворяет глубинную связь славных традиций служения Родине наших героических предков и нынешних поколений", - говорится в тексте поздравления.
Президент подчеркнул, что защита Отечества - священный долг и ответственная миссия. Истинные патриоты, верные воинской присяге, всегда были в особом почете у нашего народа.
В этом году исполняется 30 лет со дня образования Вооруженных сил Казахстана. За это время армия стала незыблемой опорой нашей независимости и государственности. Укрепление оборонного потенциала, повышение боеготовности военнослужащих и их всесторонняя поддержка - одна из важнейших задач государства", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Президент выразил благодарность солдатам и командирам за охрану мира и спокойствия в нашей стране, защиту целостности территории Республики Казахстан.
Уверен, наши доблестные воины оправдают доверие народа! Желаю всем гражданам благополучия и успехов!" - сказал глава государства.
Напомним, 6 мая президент Казахстана принял участие в торжественном собрании по случаю Дня защитника Отечества.