22.03.2024, 17:26 14316
Главы иностранных государств поздравили Токаева с Наурызом
Поздравления в адрес главы государства продолжают поступать
Рассказать друзьям
Астана. 22 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Поздравительные телеграммы в честь праздника Наурыз поступают президенту Касым-Жомарту Токаеву от глав иностранных государств и руководителей международных организаций, сообщает Акорда.
С праздником главу государства и всех казахстанцев поздравили председатель КНР Си Цзиньпин, президент США Джозеф Байден, глава Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган.
Я уделяю особое внимание развитию казахско-китайских отношений. Выражаю готовность объединить с Вами усилия для расширения взаимовыгодного и всестороннего сотрудничества, основанного на укреплении традиционной дружбы между нашими странами", - написал Токаеву Си Цзиньпин.
В свою очередь Джо Байден высоко оценил успехи, достигнутые Казахстаном и США за последние годы в решении проблем климатического кризиса, энергетической безопасности и экологии.
Это сотрудничество способствует созданию лучшего будущего для последующих поколений. Уверен, надежда и обновление, которые приносит с собой праздник Наурыз, еще больше укрепят партнерство и дружбу между нашими народами в наступающем году", - отметил американский лидер.
Глава Турецкой Республики выразил уверенность, что в этот знаменательный день, являющийся важной частью общей культуры, дружеские и братские отношения между Казахстаном и Турцией будут и дальше укрепляться.
Поздравительные телеграммы в адрес Токаева также поступили от президентов Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Туркменистана, Азербайджана и Ирана и руководителей международных организаций.
Поздравления в адрес главы государства продолжают поступать.
новости по теме
22.03.2024, 18:40 12531
Казахстанские миротворцы приступили к самостоятельной миссии на Голанских высотах
На казахстанцев возложены ответственные задачи
Рассказать друзьям
Астана. 22 марта. KAZAKHSTAN TODAY - На миротворческой базе Фауар, расположенной в зоне ответственности миссии ООН на Голанских высотах, состоялась торжественная церемония передачи знамени организации миротворческому контингенту Казахстана, сообщает пресс-служба Минобороны РК.
Это большая честь быть резервом командующего миссией. На вас возложены наиболее ответственные задачи, требующие профессиональной выучки и соответствующих компетенций. Убежден, что ваше подразделение, так же как ирландский миротворческий контингент, справится с возложенной миссией на достойном уровне", - подчеркнул глава миссии силы ООН по наблюдению за разъединением генерал-лейтенант Курмал Нирмал, обращаясь к казахстанским военнослужащим.
В торжественной обстановке на общем построении руководитель ирландского подразделения подполковник Оливер Клиар передал флаг ООН командиру казахстанского национального контингента подполковнику Жигеру Аипову.
С момента передачи флага ООН наше подразделение стало полноправным участником миссии на Голанских высотах. Теперь мы приступаем к выполнению возложенных задач по предназначению", - прокомментировал подполковник Жигер Аипов.
В течение года казахстанский миротворческий контингент будет заниматься патрулированием местности, усилением блокпостов и поддержанием режима прекращения огня между противоборствующими сторонами, выполнять другие задачи в соответствии с мандатом миссии ООН.
22.03.2024, 17:45 13531
Создать совместный ракетный комплекс на Байконуре намерены Казахстан и Россия
Фото: instagram/news_baikonur
Рассказать друзьям
Байконур. 22 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Создание совместного ракетно-космического комплекса обсудил на встрече первый вице-премьер Казахстана Роман Скляр с заместителем председателя правительства России Денисом Мантуровым.
На встрече обсуждались основные вопросы комплекса "Байконур". Особое внимание стороны уделили ходу реализации проекта по созданию совместного космического ракетного комплекса "Байтерек". Стороны отметили, что работы по реализации проекта осуществляются в соответствии с достигнутыми ранее договоренностями и заключенными контрактами", - сообщает primeminister.kz.
Стороны согласовали порядок дальнейших совместных действий по продолжению реализации проекта, в котором казахстанская сторона отвечает за создание наземной инфраструктуры и модернизацию космического ракетного комплекса "Байтерек".
Также стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и перспективы развития города Байконура. В частности, обсужден вопрос оформления разрешительных документов на въезд/выезд в город Байконур для граждан РК в электронной форме", - говорится в информации.
По итогам встречи стороны договорились и в дальнейшем взаимодействовать в целях эффективного использования и развития социально-культурного потенциала инфраструктуры комплекса Байконур.
Ранее сообщалось, что космодром Байконур вошел в двадцатку приоритетных туристических мест Казахстана, которые будут развивать в первую очередь.
21.03.2024, 17:23 45396
Токаев обсудил вопросы развития культуры с Аубакировой и Серкебаевой Дополнено
Известные артистки рассказали президенту о своей творческой деятельности и перспективах развития классической музыки в Казахстане
Рассказать друзьям
Алматы. 21 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства обсудил актуальные вопросы развития культуры с народной артисткой Казахстана Жанией Аубакировой, сообщает Акорда.
Аубакирова рассказала президенту о своей творческой деятельности и результатах работы ее авторской школы. Опираясь на многолетний опыт руководства Казахской национальной консерваторией, она поделилась своими оценками состояния высшего музыкального образования", - говорится в информации.
Также глава государства выслушал предложения Жании Аубакировой по проблемам общественной жизни.
В завершение встречи президент пожелал народной артистке успехов в сфере искусства.
Дополнено 21.03.2024, 17.49
Также сегодня глава государства принял заслуженного деятеля Казахстана Жамилю Серкебаеву, с которой поговорил о состоянии культурной жизни Алматы, а также о перспективах развития классической музыки в стране. Президент высоко оценил талант и профессионализм скрипачки, отметив, что она добилась заслуженного признания не только в Казахстане, но и за рубежом.
Жамиля Серкебаева поблагодарила главу государства за поддержку музыкального искусства и поделилась своими предложениями по совершенствованию музыкальной инфраструктуры страны.
Ранее Токаев в рамках рабочей поездки в Алматы провел встречи с директором Национального научного центра сейсмонаблюдений Даулетом Сарсенбаевым, акимом города Ерболатом Досаевым и обсудил актуальность формирования национальной буржуазии с членом Национального курултая Гульмирой Илеуовой.
21.03.2024, 16:42 46801
Актуальность формирования национальной буржуазии отметил Токаев
В беседе с членом Национального курултая Гульмирой Илеуовой президент подчеркнул важность продвижения среди молодежи таких ценностей, как трудолюбие и профессионализм
Рассказать друзьям
Алматы. 21 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочей поездки в Алматы принял руководителя общественного фонда "Центр социальных и политических исследований "Стратегия" Гульмиру Илеуову, сообщает Акорда.
На встрече с членом Национального курултая были обсуждены актуальные проблемы общественной жизни.
Особое внимание было уделено реализации предложений, высказанных на третьем заседании Национального курултая в Атырау. В частности, была подчеркнута важность продвижения среди молодежи таких ценностей, как трудолюбие и профессионализм.
Была отмечена актуальность формирования национальной буржуазии, вносящей значимый вклад в развитие Казахстана. Кроме того, в ходе беседы было указано на необходимость укоренения в обществе культа знаний и инновационного мышления, внедрения принципов "закон и порядок" и "социальная справедливость" в целях повышения конкурентоспособности нации", - говорится в сообщении.
Также Гульмира Илеуова высказала свои предложения, касающиеся дискуссии вокруг государственных символов, а также взаимодействия госорганов с неправительственными организациями.
Напомним, Национальный курултай прошел в Атырау 15 марта. На заседании Токаев дал ряд поручений правительству.
21.03.2024, 16:00 48421
Обеспечить сейсмобезопасность Алматы поручил Досаеву президент
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Алматы. 21 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Алматы Ерболат Досаев отчитался перед президентом Касым-Жомартом Токаевым о социально-экономическом развитии мегаполиса и новых требованиях к городской застройке, сообщает Акорда.
По итогам двух месяцев 2024 года обеспечен динамичный рост экономики города, краткосрочный экономический индикатор Алматы вышел в положительную зону с ростом на 1,7%. Поступления в местный бюджет выросли на 55%, до 287,5 млрд тенге. Увеличивается объем инвестиций в основной капитал, привлечено 190 млрд тенге с ростом на 24,5%", - доложил Досаев.
Он также рассказал, что в городе вводятся новые требования к застройке, направленные на полицентричное развитие города, усиление сейсмобезопасности жилья и социальных объектов, исключение точечной застройки и др.
Проведено обследование 183 объектов, серьезных повреждений не обнаружено. Также начато комплексное обследование 363 объектов по заявлениям после землетрясения 4 марта текущего года. В 2024 году сейсмоаудитом будет охвачено 13,2 тыс. объектов. С целью своевременного оповещения граждан в случае ЧС до 1 июня текущего года в пилотном режиме будет внедрена система Mass Alert", - рассказал глава Алматы.
Он также сообщил о перезагрузке системы управления отходами, новом комплексном подходе по содержанию дворовых территорий и зеленых насаждений. По словам Досаева, сервисные контракты заключены с обслуживающими организациями на 3 года. Эти меры повысят их финансовую устойчивость и качество предоставляемых услуг.
По итогам встречи президент поручил продолжить работу по дальнейшей диверсификации экономики, обеспечению сейсмобезопасности Алматы, модернизации систем водоснабжения и водоотведения.
Также глава государства принял директора Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований Даулета Сарсенбаева.
Президент отметил, что на научный центр возлагаются важные задачи по разработке и применению научных методов прогнозирования землетрясений. Он поручил развивать научные исследования и использовать инновационные технологии в работе центра.
Напомним, 4 марта в Алматы произошло землетрясение силой 5 баллов. В соцсетях горожане поделились фотографиями и видео повреждений, вызванных сильными подземными толчками. Поврежденные здания обследовала спецкомиссия. После проверки эксперты заявили, что несущие конструкции не нарушены. Однако позже стало известно, что в одной из школ Алматы после землетрясения потрескались несущие стены.
В акимате Алматы рассказали, как и за чей счет будут ремонтировать пострадавшие от землетрясения здания.
21.03.2024, 11:52 55386
Токаев поздравил казахстанцев с праздником Наурыз
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Алматы. 21 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев, находящийся с рабочей поездкой в Алматы, в ходе торжественного мероприятия на площади Астаны поздравил всех казахстанцев со светлым праздником Наурыз, сообщает Акорда.
Испокон веков наши предки встречали Наурыз как начало года. Сегодня Наурыз стал общенациональным праздником. Его ждут и отмечают все вместе, невзирая на этнические и религиозные различия. Народная мудрость гласит: "Доброе слово - это половина блага". Издавна было принято начинать новый год с хороших намерений и полезных дел. В этот день наши гостеприимные соотечественники накрывают щедрый дастархан и обращаются друг к другу с добрыми пожеланиями, расчищают родники и высаживают деревья, наводят порядок и чистоту. Праздник, воплощающий самые благородные качества и ценности нашего народа, в этом году совпал с месяцем Рамазан. Это символично отражает гармонию религии и традиций на казахской земле", - отметил Токаев.
Он напомнил, что 21 марта отмечается Ынтымақ күні - День солидарности.
Единство и солидарность входят в число главных ценностей нашего народа. Мы должны культивировать такие благородные качества, как забота и доброжелательность. Убежден, что незыблемость единства и солидарности является надежным фундаментом устойчивого развития страны", - подчеркнул глава государства.
По словам президента, Наурыз мейрамы, символизирующий обновление и возрождение, в этом году знаменует собой новый этап развития общества.
Чтобы стать передовым государством, мы все должны уверенно смотреть в будущее. Мы связываем наши надежды с молодежью, в руках которой будущее Казахстана. Мы всегда поддерживаем активных, обладающих ясным сознанием, интеллектуальных, честных, открытых молодых людей", - заявил Токаев.
Он подчеркнул, что Алматы является ныне крупнейшим духовным, научным и экономическим центром страны.
Алматы оказывает огромное влияние на процветание всего Казахстана. Поэтому я уделяю особое внимание развитию города и благополучию его жителей. Уверен, в будущем Алматы станет еще краше", - сказал глава государства.
Он также рассказал о реализации 4 масштабных проектов. В их числе: модернизация теплоцентралей и инженерных сетей, строительство и ремонт дорог и запуск новой льготной жилищной программы.
Все это, несомненно, будет способствовать повышению качества жизни людей. Такие меры во благо народа будут приниматься и в будущем. Еще раз искренне поздравляю всех с сегодняшним праздником весны! Желаю всем счастья и благополучия!" - подытожил Касым-Жомарт Токаев.
Затем президент вместе с собравшимися на площади горожанами посмотрел праздничный концерт.
Напомним, сегодня в Казахстане отмечают Наурыз - праздник весны и обновления. В разных городах Казахстана по этому поводу запланированы концерты и праздничные мероприятия.
20.03.2024, 19:57 85141
Истекает срок сдачи декларации по индивидуальному подоходному налогу - КГД
Фото: freepik.com
Рассказать друзьям
Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Срок сдачи декларации по индивидуальному подоходному налогу по форме 240.00 за 2023 год истекает 31 марта. Об этом напомнили в КГД МФ РК.
Декларация представляется в налоговый орган по месту жительства (прописки).
Декларацию обязаны представить:
- частные нотариусы;
- адвокаты;
- физические лица, получившие прочие доходы, в том числе за пределами Республики Казахстан;
- физические лица, имеющие деньги на банковских счетах в иностранных банках, находящихся за пределами Республики Казахстан.
Также декларацию обязаны представить физические лица, получившие доход от прироста стоимости (имущественный доход) при продаже имущества либо получившие доход от сдачи в аренду квартиры.
Декларацию по форме 240.00 не представляют лица, на которых возложена обязанность по представлению декларации о доходах и имуществе по форме 270.00 в рамках всеобщего декларирования. Поскольку все полученные доходы (ранее подлежащие отражению в 240.00) нужно отразить в декларации по форме 270.00.
Облагаемый доход физического лица определяется в следующем порядке:
доход физического лица, подлежащий налогообложению
минус
сумма корректировки дохода (пункт 1 статьи 341 Налогового кодекса)
минус
сумма налоговых вычетов (в размере и порядке, указанных в статье 342 Налогового кодекса).
Декларацию по индивидуальному подоходному налогу можно представить через мобильное приложение E-SalyqAzamat, кабинет налогоплательщика, портал электронного правительства, а также на бумажном носителе в явочном порядке в органы государственных доходов.
Суммы уплаченных за пределами Республики Казахстан налогов на доходы или прибыль или иного иностранного налога, аналогичного корпоративному или индивидуальному подоходному налогу (иностранный подоходный налог), с доходов, полученных налогоплательщиком-резидентом из источников за пределами РК, подлежат зачету в счет уплаты корпоративного или индивидуального подоходного налога в Казахстане. Для этого должен быть документ, подтверждающий уплату такого иностранного подоходного налога.
Однако размер зачитываемых сумм, предусмотренных Налоговым кодексом, определяется по каждому иностранному государству отдельно.
20.03.2024, 19:46 80361
В Министерстве транспорта произошли кадровые перестановки
Назначены новые заместители председателей комитетов
Рассказать друзьям
Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Приказом руководителя аппарата Министерства транспорта Бакытжан Качаков и Нуржан Кельбуганов назначены на должности заместителей председателей комитетов МТ РК, сообщает пресс-служба ведомства.
Бакытжан Качаков назначен заместителем председателя Комитета автомобильного транспорта и транспортного контроля.
Нуржан Кельбуганов назначен заместителем председателя Комитета железнодорожного и водного транспорта.
Читаемое
22.03.2024, 09:30Сель сошел в горах Алматинской области 22.03.2024, 11:0424841В одном из районов Алматы произошло аварийное отключение электричества 22.03.2024, 09:0823441С праздником Наурыз! 22.03.2024, 14:1122276Лавина сошла близ горнолыжного курорта в горах Алматы 22.03.2024, 14:3421291Забор частного дома в горах Алматы обрушился после обильных осадков 16.03.2024, 17:57119306В ВКО разработали онлайн-платформу опасных для детей мест 16.03.2024, 17:09117571Союз проектировщиков обратился к президенту по вопросам регулирования отрасли 16.03.2024, 14:14106196В Алматы проходит выставка мастеров-кукольников 16.03.2024, 12:2791256Бизнесмен Бахыт Ибрагим обнаружен мертвым в Алматы 16.03.2024, 19:2388011Два человека погибли в результате ДТП в Мангистауской области 24.02.2024, 17:04312636В Алматы в воскресенье перекроют улицы 24.02.2024, 14:38295391Детский омбудсмен прокомментировала жестокое избиение ребенка в одном из детских садов Алматы 24.02.2024, 14:07290946В Алматинской области алиментщики потратили на азартные игры более 426 млн тенге 23.02.2024, 16:28284031Нысанбаев прокомментировал разрешающий убивать бродячих животных законопроект 23.02.2024, 20:53272101Школьники Шахтинска смотрели порнографию на уроках
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Казахстанцы жалуются на плохое содержания спортивных объектов, в особенности высокогорного комплекса “Медеу”. Считаете ли вы, что “Медеу” и другие спортобъекты, которые переданы в управление частным компаниям, необходимо вернуть в госуправление?