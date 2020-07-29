Группа по вопросам развития Кызылординской области поддержала 79 проектов на 100 млрд тенге

Нур-Султан. 28 июля. Kazakhstan Today - Премьер-министр РК Аскар Мамин провел совещание по вопросам развития Кызылординской области, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба главы правительства, рабочей группой по вопросам развития Кызылординской области поддержано 79 проектов на 100 млрд тенге. В текущем году в регионе планируется финансирование 42 проектов на 15,6 млрд тенге. Перечень проектов включает начало реконструкции Кызылординского гидроузла, развитие систем водоснабжения и электроснабжения в Кызылорде, Аральске и в поселке Теренозек, предоставление государственных грантов молодым предпринимателям и увеличение микрокредитования в рамках "ДКБ-2025", продолжение строительства новой магистральной улицы в Кызылорде и другие.

Министерством образования и науки в рамках обеспечения компьютерной техникой учащихся из семей, относящихся социально уязвимым слоям населения, за счет резерва правительства предполагается приобрести компьютерную технику (компьютеры, ноутбуки, планшеты и модемы) для 34,7 тысяч учащихся области.

В 2021 году планируется начать реализацию 32 проектов, в том числе развитие систем водоснабжения населенных пунктов Акбасты, Токабай, Абай, Торетам, Жанкожа батыр, Майдаколь и Байконыра, модернизация Кокаральской дамбы, водохранилищ Кумискеткен и Каракузяк, а также усовершенствование ирригационных систем, строительство газопровода и внутриквартальных газовых сетей в поселке Жалагаш, строительство жилья и соответствующей инженерно-коммуникационной инфраструктуры, включая пять 50 квартирных жилых домов в Байконуре.

Как ожидается, эти меры дадут ощутимый социально-экономический эффект для развития региона, в том числе рост инвестиций в основной капитал и создание новых рабочих мест.

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