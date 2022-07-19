Как будет решаться проблема с задержками рейсов в РК, рассказал Ускенбаев

НУР-СУЛТАН. 19 ИЮЛЯ - Министерство энергетики разработало проект концепции проекта закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам теплоэнергетики и электроэнергетики". Документ опубликован для публичного обсуждения на сайте Открытые НПА, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сообщается, что в последние годы имеют место высокие темпы гражданского строительства, за которыми не успевают развиваться тепловые мощности и сети. Соответственно, для решения сложившихся в отрасли проблем и достижения задач по опережающему развитию энергетики, необходимо формирование современной и эффективной нормативно-правовой базы.

В свою очередь, действующие подходы по регулированию вопросов, связанных с государственным контролем в области электроэнергетики, не дают должного эффекта необходимого для обеспечения энергетической безопасности страны", - говорится в документе.

В этой связи, в целях обеспечения безопасного, надежного и стабильного функционирования электроэнергетического комплекса Республики Казахстан необходимо усиление функций органа по государственному энергетическому контролю.

В дополнение к вышеуказанным проблемам, за последние годы существенно увеличились риски для энергетической безопасности Республики Казахстан, связанные с увеличивающимися объемами отклонений субъектов рынка электрической энергии РК, приводящими к значительным отклонениям фактических сальдо-перетоков электрической энергии на границе с энергосистемой Российской Федерацией от плановых значений, что вызывает недовольство со стороны российской энергосистемы по работе в параллельном режиме энергосистемы Республики Казахстан", - сообщает Минэнерго.

Отмечается, что одной из основных причин данных отклонений является отсутствие финансовой ответственности за создаваемые дисбалансы (отклонения часовых фактических объемов производства-потребления электрической энергии от часовых плановых значений) и экономических стимулов к балансированию у субъектов рынка, приводящие к незаинтересованности данных субъектов в оптимальном планировании графика производства-потребления электроэнергии и участия в покрытии отклонений.

В настоящее время балансирующий рынок электрической энергии (далее БРЭ) работает в режиме имитации без процедуры реальных денежных взаиморасчетов за дисбалансы. Данный режим длится около 13 лет, и за время своего действия достиг своей цели. Целью имитационного режима работы балансирующего рынка являлась отработка участниками рынка механизма взаимодействия с оператором балансирующего рынка, определения реальных величин дисбалансов производства-потребления электрической энергии в ЕЭС РК, уточнения потребности в резервах мощности, определение диапазонов цен на балансирующую электроэнергию.

В этой связи в целях обеспечения стабильного функционирования электроэнергетической системы, требуется обеспечить ввод балансирующего рынка электрической энергии в режиме реального времени (с финансовыми взаиморасчетами) в кратчайшие сроки, что требует внесения соответствующих изменений в законодательство об электроэнергетике", - отмечают авторы документа.

Также в проекте отмечается, что еще одним проблемным вопросом на рынке электроэнергии является действующий механизм осуществления купли-продажи электрической энергии.

На сегодня Министерством энергетики утверждаются предельные тарифы энергопроизводящим организациям, которые варьируются от 2 до 17 тенге. Ряд энергопроизводящих организаций (ЭПО) ограничивают доступ потребителей к дешевой электроэнергии, реализовывая их через свои аффилированные энергоснабжающие организации (ЭСО), тем самым получение сверхприбыли и рост конечного тарифа для населения и МСБ за счет разницы покупки продажи электроэнергии. При этом, получаемая прибыль ЭСО не направляется на развитие отрасли", - говорится в документе.

Более того, в настоящее время в стране цены на электрическую энергию, как базовый товар, сильно отличается между регионами, что в свою очередь создает неравные условия для населения и бизнеса.

Существует необходимость системного решения вопроса удовлетворения суточного графика нагрузки потребителей - исключения "плановых" дисбалансов потребителей (сейчас станции принимают только ровный график, по факту имеются большие отклонения, как следствие отклонение на границе с Россией).

Наряду с этим, в период острого дефицита электрической энергии возникала необходимость покупки российской электрической энергии. Однако, в виду дороговизны импортной электроэнергии, субъекты нашего рынка не заинтересованы в ее приобретении", - сообщают авторы проекта.

С целью урегулирования и решения указанных проблем они предлагают принять модель Единого закупщика на рынке электрической энергии по аналогии Единого закупщика на рынке ВИЭ и рынке электрической мощности.

С принятием законопроекта предполагается формирование комплексной законодательной базы для регулирования отрасли теплоэнергетики, усиление функций органа по государственному энергетическому контролю в сфере электроэнергетики, повышение эффективности государственного регулирования отрасли, введение комплекса мер для успешного развития отрасли темпами, соответствующими темпам гражданского строительства, привлечения инвестиций с учетом баланса интересов потребителей, государства и хозяйствующих субъектов, повышение надежности и безопасности теплоснабжения и электроснабжения, повышение энергоэффективности и энергосбережения при производстве, передаче, снабжении и потреблении тепловой энергией, рост использования возобновляемых источников энергии в теплоэнергетике, снижение часовых дисбалансов с сопредельными государствами и повышение энергетической безопасности Республики Казахстан, улучшение планирования субъектами рынка своего производства-потребления электрической энергии, создание эффективных экономических стимулов для субъектов рынка, в том числе потребителей, в покрытии дисбалансов в единой электроэнергетической системе Казахстана и выравнивании суточного графика системы, оптимизация (снижение) финансовой нагрузки на конечных потребителей электроэнергии при введении новых маневренных электрических станций, создание полноценного правового поля для нормальной работы новых маневренных источников, выравнивание разных тарифов между регионами, исключение спекулятивных сделок по купли-продажи электрической энергии, распределение дорогой импортной электроэнергии во время дефицита", - говорится в проекте.