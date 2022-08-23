Казахстан и Китай договорились об углублении торгово-экономического сотрудничества

ПЕКИН. 22 АВГУСТА - Посол Казахстана в Китае Шахрат Нурышев провел встречу с заместителем министра коммерции КНР - представителем Китая на международных торговых переговорах Ван Шоувэнем (в статусе министра), передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития казахстанско-китайского торгово-экономического, инвестиционного и межрегионального сотрудничества. В частности, собеседники отметили важность формирования новых подходов во взаимодействии в данных сферах, сообщает пресс-служба МИД РК.

Особое внимание было уделено теме совершенствования договорно-правовой базы в целях создания благоприятных условий и придания дополнительного "импульса" двустороннему сотрудничеству.

Нурышев обратил внимание собеседника на необходимость принятия постоянных стимулирующих мер по повышению объемов двусторонней торговли, включая электронную коммерцию. В этом контексте казахстанский дипломат предложил ускорить согласование сторонами программы торгово-экономического сотрудничества до 2026 года и активизировать рабочие механизмы в сфере торговли, инвестиций и межрегионального взаимодействия. Посол заявил о готовности казахстанской стороны расширять номенклатуру отечественной животноводческой и сельхозпродукции для поставок в Китай.

Посол также особо отметил важность для двусторонней торговли эффективного функционирования пунктов пропуска на казахстанско-китайской границе и возобновления деятельности международного центра приграничного сотрудничества "Хоргос".

Со своей стороны Ван Шоувэнь выразил готовность китайской стороны активизировать взаимодействие между двумя странами сфере торговли и инвестиций в целях дальнейшего укрепления вечного всестороннего стратегического партнёрства между РК и КНР. Заместитель министра коммерции КНР поддержал меры, предложенные казахстанской стороной, в том числе по стимулированию роста двустороннего товарооборота и совершенствованию механизмов торгово-экономического сотрудничества.

Стороны также согласились тесно взаимодействовать в рамках таких многосторонних объединений, как ВТО, ШОС, СВМДА и формат "Центральная Азия - Китай".

По итогам встречи собеседники договорились продолжить тесное взаимодействие между посольством Казахстана в Китае и Министерством коммерции КНР в целях реализации достигнутых в ходе переговоров договоренностей.