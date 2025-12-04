Казахстан подтвердил приверженность международному гуманитарному праву на семинаре в ЮАР

Фото: МИД РК

Рассказать друзьям

Астана. 3 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан вновь заявил о своей приверженности принципам международного гуманитарного права (МГП), приняв участие в 24-м Региональном семинаре по его внедрению в странах Юга Африки и островных государствах Индийского океана, сообщает пресс-служба МИД РК.





Мероприятие прошло в ЮАР под темой "Призыв к сохранению человечности в условиях войны" и было организовано МИД Южно-Африканской Республики совместно с Международным Комитетом Красного Креста.





В семинаре участвовали представители МИД ЮАР, МККК, региональных структур ООН и аккредитованного дипломатического корпуса. Центральной темой стала глобальная инициатива по усилению политической приверженности МГП, запущенная в 2024 году Казахстаном, Бразилией, Иорданией, Китаем, Францией и ЮАР совместно с МККК.





Посол Казахстана Еркин Ахинжанов подчеркнул необходимость укрепления международной политической воли для соблюдения гуманитарных норм и отметил важность коллективных усилий государств в условиях нарастающих глобальных вызовов. Представители ЮАР в свою очередь заявили о роли страны как активного участника укрепления международного мира и стабильности.





Участие Казахстана в семинаре подчеркнуло его стремление продвигать гуманитарные принципы, защищать гражданское население в условиях конфликтов и усиливать сотрудничество в преддверии встречи высокого уровня глобальной инициативы, запланированной на 2026 год.