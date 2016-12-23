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Казахстан ратифицировал соглашение СНГ в области предупреждения и ликвидации ЧС22.12.2016
Государство  21:07

Астана. 22 декабря. Kazakhstan Today - Казахстан ратифицировал соглашение СНГ в области предупреждения и ликвидации ЧС, сообщила пресс-служба президента Казахстана.

По информации пресс-службы, глава государства Нурсултан Назарбаев подписал закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", передает Kazakhstan Today.

Текст закона публикуется в печати.

Как сообщалось ранее, соглашение совершено в поселке Бурабай 16 октября 2015 года. Целью документа является установление правовых основ сотрудничества компетентных органов государств-участников СНГ в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций..

По информации пресс-службы сената, положения Соглашения предусматривают взаимное оповещение, прогнозирование и мониторинг, планирование и проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Документ также предусматривает организацию совместных конференций, семинаров, рабочих совещаний, учений, специальных выставок, подготовку специалистов на договорной основе, обмен стажерами, преподавателями, учеными и специалистами, а также другой деятельности в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, которая согласовывается компетентными органами сторон.
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