КГД предупредил казахстанцев о фейковых сообщениях

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Астана. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Интернет-мошенники продолжают направлять фейковые сообщения с заголовком "Предупреждение о необходимости незамедлительной уплаты налога" на электронные адреса или в WhatsApp, сообщили в КГД МФ РК.





Все уведомления, формируемые органами государственных доходов, утверждены нормативно-правовыми актами. При формировании уведомлений в информационных системах КГД МФ РК номера уведомлений генерируются автоматически по заложенному в них алгоритму", - напомнили в комитете.





В ведомстве добавили, что информационные системы КГД направляют уведомления только в "Кабинет налогоплательщика", в личный кабинет портала электронного правительства и в мобильные приложения e-Salyq. Часть уведомлений налогоплательщик сразу может просмотреть в своем личном кабинете в КНП, ПЭП или ESA, ESB. При этом уведомления, сформированные по результатам камерального контроля, налогоплательщик самостоятельно запрашивает подписанную PDF форму на свою электронную почту через КНП или ПЭП.





КГД рекомендует проявлять бдительность, не доверять недостоверным рассылкам, не перечислять деньги, не переходить по сомнительным ссылкам, не заполнять и не предоставлять запрашиваемые данные, проверять достоверность полученных сообщений.





Рассылка из информационных систем КГД на электронные почты налогоплательщиков не осуществляется", - добавили в комитете.