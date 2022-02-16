Кошанов избран руководителем фракции партии Nur Otan в мажилисе

Фото: пресс-служба мажилиса РК
НУР-СУЛТАН. 15 ФЕВРАЛЯ - Спикер мажилиса Республики Казахстан Ерлан Кошанов избран руководителем фракции партии Nur Otan в палате парламента, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Депутаты единогласно поддержали кандидатуру спикера мажилиса, предложенную вице-спикером палаты Павлом Казанцевым.
Поблагодарив депутатов за поддержку и оказанное доверие, руководитель фракции Ерлан Кошанов обозначил приоритеты по перезагрузке работы фракции в свете реализации задач, поставленных президентом страны на внеочередном XXI съезде партии 28 января.
В своем выступлении Ерлан Кошанов подчеркнул, что фракция должна активно включиться в трансформацию Nur Otan, всецело способствуя повышению эффективности партии для проведения президентского курса реформ... Спикер мажилиса обозначил перед членами фракции ряд задач в связи с выездом депутатов в регионы в феврале текущего года", - рассказали в пресс-службе палаты парламента.
В ходе собрания с учетом новых задач мажилисмены внесли изменения в качественный состав фракции. Так, депутат мажилиса Ерлан Саиров избран заместителем руководителя и членом президиума фракции, в состав президиума фракции вошли мажилисмены Елнур Бейсенбаев и Екатерина Смышляева.