Меры по сдерживанию цен, введенные в период ЧП, утратили силу

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Нур-Султан. 12 мая. Kazakhstan Today - Меры по сдерживанию цен, введенные в период чрезвычайного положения в Казахстане, утратили силу, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы Министерства торговли и интеграции РК, в связи с завершением действия режима ЧП в Казахстане совместный приказ Министра торговли и интеграции РК от 3 апреля 2020 года №63-НК, Министра сельского хозяйства РК от 3 апреля 2020 года №113 и Министра национальной экономики РК от 3 апреля 2020 года №23 "О введении предельных розничных цен на социально значимые продовольственные товары" на период действия чрезвычайного положения в Республике Казахстан утратил силу.

Для недопущения роста цен на социально значимые продовольственные товары будут применяться действующие инструменты по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары", - пояснили в ведомстве.





Ранее сообщалось, что в Казахстане на законодательном уровне ограничат повышение цен на социально значимые товары . Законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам защиты прав потребителей" был одобрен депутатами мажилиса во втором чтении.





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