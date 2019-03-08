Министерство образования и ряд высших учебных заведений заключили первые договоры по вводу новых мест в студенческих общежитиях в 2019 году

Астана. 17 октября. Kazakhstan Today - В рамках реализации Третьей социальной инициативы главы государства 15 октября 2018 года в Министерстве образования и науки Республики Казахстан с рядом высших учебных заведений заключены первые договоры государственного заказа по обеспечению студентов местами в общежитиях, передает корреспондент Kazakhstan Today.





Договоры были заключены между Министерством образования и науки Республики Казахстан, оператором программы - Финансовым центром и рядом высших учебных заведений страны: Евразийский Национальный университет имени Л.Н. Гумилева, Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова, Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.И. Сатпаева, Казахстанский инженерно-технологический университет, Казахстанский инновационный университет, университет КАЗГЮУ, Евразийская юридическая академия имени Кунаева.





"Результатом достигнутых договоренностей является ввод более 4 000 новых койко-мест в общежитиях для студентов городов Астаны, Алматы и Семей путем строительства и реконструкции объектов, из них введется в эксплуатацию 2810 новых койко-мест в следующем году", - рассказали в пресс-службе Министерства образования и науки РК.





Как сообщили в ведомстве, в последующем планируется активизировать работу по инициированию новых проектов совместно с учебными заведениями и потенциальными инвесторами. Всего планируется ввод новых 5000 койко-мест в 2019 году.





Кроме того, в ходе мероприятия был заключен Меморандум о сотрудничестве в сфере улучшения условий проживания студенческой молодежи между Оператором программы и Казахстанской ипотечной организацией.





По третьей инициативе "Повышение доступности и качества высшего образования и улучшение условий проживания студенческой молодежи" глава государства Нурсултан Назарбаев отметил, что создавая систему образования по мировым стандартам, необходимо уделять должное внимание условиям обучения и проживания студентов. Для решения этой задачи планируется развернуть работу по строительству общежитий вузами, колледжами, девелоперскими компаниями на принципах государственно-частного партнерства. "Государство, со своей стороны, через Министерство образования и науки будет гарантировать постепенное возмещение части инвестиций, направляемых на строительство общежитий", - сказал президент.





Согласно его поручению до конца 2022 года будет обеспено строительство новых студенческих общежитий не менее чем на 75 тысяч мест.





Также согласно третьей инициативе, для повышения доступа и качества высшего образования президент предложил в 2018/2019 учебном году выделить дополнительно 20 тысяч грантов к 54 тысячам, выделяемым ежегодно. Из них 11 тысяч - на обучение бакалавров по техническим специальностям.





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