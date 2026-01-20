19.01.2026, 11:29 81431
Минтруда внедрит новые стандарты для оказывающих спецсоцуслуги организаций
Астана. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министерством труда и социальной защиты населения РК разработаны новые стандарты для домов малой вместимости и отделений дневного пребывания для детей с инвалидностью, лиц с инвалидностью и престарелых. Информация о соответствующем проекте приказа главы ведомства опубликована на портале "Открытые НПА".
По данным Минтруда, внедрение данных стандартов позволит повысить эффективность работы организаций, оказывающих специальные социальные услуги (ССУ), благодаря четкому разграничению их типов.
Ранее в работе домов малой вместимости и отделений дневного пребывания для детей с инвалидностью, лиц с инвалидностью и престарелых применялись уже действующие стандарты для оказания ССУ в условиях стационара и полустационара. Применение отдельных, собственных стандартов позволит оптимизировать оказание ССУ и при необходимости вводить точечные изменения в работу организаций конкретного типа для дальнейшего повышения эффективности их работы. В целом реализация данных нововведений направлена на повышение качества жизни, расширение форм социальной поддержки и создание более инклюзивной и доступной социальной среды", - уточнили в ведомстве.
19.01.2026, 19:58
Военнослужащим срочной службы в Казахстане не будут выдавать кредиты
Астана. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка опубликовало проект постановления об изменении правил предоставления банковского займа и микрокредита, передает корреспондент агентства.
Проект устанавливает порядок обмена сведениями между Министерством обороны РК и кредитными бюро о призванных на срочную воинскую службу военнослужащих для предоставления отсрочки платежа по займу и отражения сведений в кредитном отчете физического лица о прохождении им срочной воинской службы либо его увольнении.
Предусмотрена необходимость банков и микрофинансовых организации при поступлении заявки физического лица призывного возраста на получение кредита проверять его статус в кредитном отчете и в случае наличия сведений о прохождении им срочной службы отказывают в заявке", - говорится в документе.
19.01.2026, 17:03
В Алматы усилят требования к строительству в горной местности
Алматы. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - В акимате Алматы прошло совещание по вопросам жилищного строительства с учетом нового Строительного кодекса, который вступает в силу 1 июля, сообщили в пресс-службе ведомства.
В городе на постоянной основе усиливаются меры по безопасности застройки. Новый кодекс вводит более жесткие требования и централизованное цифровое управление отраслью, что особенно важно для Алматы с высокой сейсмичностью и предгорными условиями.
Строительство в горной и предгорной местности переводится на режим обязательного учета сейсмического микрозонирования, селевых и оползневых рисков, без применения упрощенных решений", - рассказали в акимате.
Также усиливается статус проектов детальной планировки: корректировка ПДП допускается не чаще одного раза в два года, при этом запрещено их изменение в целях уплотнительной застройки. Вместе с тем расширяется ответственность проектных и строительных организаций, увеличиваются гарантийные сроки на объекты.
Напомним, 9 января президент Касым-Жомарт Токаев подписал новый Строительный кодекс РК, который усиливает госконтроль в строительстве и повышает ответственности застройщиков и экспертных организаций.
Ранее сообщалось, какие ограничения на строительство введут в Алматы в рамках нового Строительного кодекса.
19.01.2026, 15:54
Алия Адамбаева возглавила фонд президентских инициатив Dara
Астана. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - Решением попечительского совета фонда президентских инициатив Dara на должность президента фонда назначена Алия Адамбаева, сообщили в пресс-службе фонда.
В разные годы Адамбаева занимала руководящие должности, в том числе заместителя председателя правления и члена правления АО "Центр развития города Алматы", директора департамента информации и коммуникаций пресс-службы Национального банка Республики Казахстан, заместителя директора РГУ "Служба центральных коммуникаций", а также была советником акима города Алматы.
Ранее работала на руководящих и редакторских позициях в ведущих деловых и общественно-политических СМИ Казахстана.
19.01.2026, 14:33
Автоматизированные гидропосты на Сырдарье намерены установить Казахстан и Узбекистан
Астана. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - Десять автоматизированных гидропостов на Сырдарье намерены установить Казахстан и Узбекистан, сообщает пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации РК.
Стороны обсудили основные вопросы двухстороннего водного и водно-энергетического сотрудничества. В частности, работы по очистке и ремонту межгосударственного канала "Достық" (...) Стороны также заключили договор об обмене опытом в области образования и использования водосберегающих технологий. Кроме того, предлагается начать реализацию проекта установки десяти управляемых гидропостов на реке Сырдарья - по пять сооружений на территории каждого государства", - говорится в сообщении.
Как пояснили в министерстве, проект направлен на обеспечение прозрачности и точности в распределенных трансграничных водах.
Мы намерены продолжать развивать двухстороннее партнерство в духе добрососедства, взаимного демократического демократического общества и конструктивного диалога", - отметил министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов.
Ранее сообщалось, что более 40 экопроектов реализуются в бассейне Аральского моря.
19.01.2026, 12:33
С начала обсуждения конституционной реформы прошло почти полгода - Токаев
Астана. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания рабочей группы по парламентской реформе отметил, что с начала обсуждения конституционной реформы прошло уже почти полгода, сообщает Акорда.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что внимательно следит за общественными дискуссиями, развернувшимися после его сентябрьского послания народу страны. Отмечается, что глава государства детально рассматривает все результаты обсуждений, экспертные заключения, проекты предлагаемых поправок, а также многочисленные предложения граждан по конституционной реформе.
Говоря о значении и содержании реформирования политической системы, президент подчеркнул, что предстоит глубокая реконструкция институциональной основы и системное переформатирование законодательной ветви власти.
Завтра на заседании Национального курултая я представлю свои конкретные идеи по этому вопросу. Фактически в стране формируется качественно новая политическая модель. Реализация парламентской реформы потребует пересмотра сразу несколько разделов Конституции. Поэтому с учетом изменений, внесенных ранее в наш Основной закон, проект поправок, который предлагает рабочая группа, позволяет заявить о рассмотрении по сути новой Конституции Казахстана", - заявил глава государства.
Также в ходе заседания госсоветник Ерлан Карин представил общее видение членов рабочей группы, подчеркнув, что преобразования будут содействовать модернизации политической системы в соответствии с требованиями времени.
Помощник президента по правовым вопросам Ержан Жиенбаев рассказал о ключевых подходах к конституционной реформе, выработанных членами рабочей группой на основе предложений граждан.
В частности, с октября прошлого года на заседаниях был рассмотрен весь спектр вопросов деятельности нового однопалатного парламента, в том числе его численность, сроки полномочий, порядок избрания, механизмы законотворчества, а также взаимодействие с другими институтами власти.
Кроме того, директор института парламентаризма Наталья Пан сообщила о предложениях граждан, экспертов и общественных объединений, поступающих на платформы e-Otinish и eGov.
В течение нескольких месяцев свои инициативы по конституционной реформе направили все семь политических партий, десятки неправительственных организаций, бизнес-структуры, а также ученые-правоведы и эксперты. Наряду с предложениями по парламентской реформе в рабочую группу поступило порядка 1,6 тысячи обращений граждан, касающихся общего конституционного устройства, совершенствования политических и общественных институтов", - отметили в пресс-службе.
Руководитель фракции партии Amanat в мажилисе Елнур Бейсенбаев, лидер партии "Ақ жол" Азат Перуашев и руководитель фракции общенациональной социал-демократической партии Асхат Рахимжанов в своих выступлениях подчеркнули масштабность предстоящих конституционных изменений в рамках парламентской реформы.
По их словам, на рабочих встречах депутатов в регионах граждане проявляли живой интерес к предстоящей политической реформе.
Ранее Токаев провел совещание по парламентской реформе.
19.01.2026, 09:16
Президент обозначит основные направления развития Казахстана на Национальном курултае 20 января
Астана. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - 20 января в Кызылорде состоится V заседание Национального курултая. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Руслан Желдибай.
В ходе мероприятия президент Касым-Жомарт Токаев выступит с речью, в которой обозначит основные направления дальнейшего развития Казахстана и затронет актуальные вопросы общественной жизни", - проинформировал пресс-секретарь.
Напомним, в конце прошлого года на встрече с общественностью Жамбылской области президент Казахстана анонсировал новый этап масштабных преобразований.
Хронология предыдущих заседаний:
- 2022 год - Улытау;
- 2023 год - Туркестан;
- 2024 год - Атырау;
- 2025 год - Бурабай.
18.01.2026, 22:23
В Казахстане пересмотрят правила финансирования школ и медицинских организаций
Астана. 18 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане планируют пересмотреть правила финансирования школ и медицинских организаций. Заместитель премьер-министра - министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева рассказала о реформировании системы подушевого финансирования в сферах образования и здравоохранения.
Основное внимание уделено трансформации системы государственно-частного партнерства и механизмов подушевого финансирования.
По ее словам, анализ механизмов размещения госзаказа в частных организациях выявил серьезные проблемы, которые открылись в том числе благодаря цифровизации. За 8 лет количество частных школ выросло почти в семь раз и составляет 785. Это привело к резкому росту бюджетных расходов - с 13 млрд тенге в 2020 году до 242 млрд в 2025 году. Инвестиционные затраты в период с 2020 по 2025 годы составили 111 млрд тенге, что сопоставимо с расходами на строительство 35 новых школ. При этом основная цель не достигнута - дефицит ученических мест продолжает расти и в 2025 году достиг 251 тысячу мест.
Увеличение количества частных школ привело к снижению качества образования. При этом многие учреждения открывались стихийно, без учета реальной потребности региона. До 80% частных школ располагаются в арендованных зданиях, а директорами нередко назначаются неквалифицированные специалисты... В этой связи начата системная работа по исправлению данной ситуации. Введен новый механизм финансирования в пилотном режиме, проведена оцифровка школ и синхронизация с бюджетированием, но это временная мера до конца текущего учебного года", - сказала Аида Балаева.
Кроме того, по ее словам, предлагается введение моратория на размещение госзаказа в новых школах. Также в целях инвестиционной привлекательности сферы образования для частного капитала в качестве мер господдержки предлагается оставить только возмещение инвестиционных затрат без размещения госзаказа.
Заместитель премьер-министра - министр культуры и информации РК отметила, что анализ в сфере здравоохранения также выявил проблемы.
В целях наведения порядка в области оказания медицинских услуг частными организациями правительством с учетом поступающих от граждан обращений проводится анализ финансирования медицинских организаций за счет Фонда социального медицинского страхования. В Казахстане более 20 млн человек прикреплены к 698 организациям первичной медико-санитарной помощи, из которых 336 организаций или 48% - частные. При этом численность прикрепленного населения к частным организациям составила 5,6 млн человек или 28% от всего населения страны. С 2020 года наблюдается рост частных организаций первичной медико-санитарной помощи с 215 до 336, а прикрепленное население увеличилось с 3 млн до 5,6 млн человек", - сообщила она.
Она уточнила, что на сегодня организации ПМСП финансируются по подушевому финансированию в рамках гарантированного объема бесплатной медпомощи из республиканского бюджета.
С 1 января 2027 года финансирование первичной медико-санитарной помощи будет осуществляться за счет средств ОСМС. Несмотря на рост числа частных поликлиник и почти двукратное увеличение прикрепленного к ним населения, это не привело ни к повышению доступности, ни к улучшению качества медицинской помощи. Сохраняются факты двойного финансирования, когда одна и та же медицинская услуга оплачивается одновременно по линии ОСМС и добровольного медицинского страхования, а также случаи приписок неподтвержденного оказания медпомощи", - отметила заместитель премьер-министра.
Решения этих вопросов, по ее словам, возможно только через системные изменения и полную цифровизацию.
Министерство здравоохранения переходит к планированию медицинской помощи на основе реальной потребности населения, демографических данных и миграции с исключением неактивных пациентов из системы финансирования. Усиливаются требования к прикреплению, укрепляются маломощные поликлиники, а объемы финансирования в первую очередь направляются в государственные медицинские организации и наиболее эффективные частные клиники. Для борьбы с двойным финансированием и приписками запускается сквозной цифровой контроль, интеграция всех медицинских и финансовых информационных систем, учет договоров добровольного страхования и обязательное подтверждение полученной медицинской услуги самим пациентам через мобильные сервисы. Это позволит исключить оплату не оказанных услуг и защитить права граждан", - заявила Аида Балаева.
Ранее сообщалось, что в Казахстане ужесточат требования к порядку открытия и управления частными школами.
18.01.2026, 11:11
В Казахстане вступил в силу закон об искусственном интеллекте
Астана. 18 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Республике Казахстан вступил в силу закон "Об искусственном интеллекте", сообщает Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан.
Принятый закон формирует правовую основу использования искусственного интеллекта в стране и закрепляет ключевой принцип государственной политики в этой сфере - приоритет человека, его прав, свобод и благополучия", - говорится в сообщении.
Также документ устанавливает четкое распределение ответственности между собственниками, владельцами и пользователями систем искусственного интеллекта.
Эксплуатация систем искусственного интеллекта допускается только при соблюдении требований по защите персональных данных и конфиденциальной информации. Закон предусматривает меры по предотвращению несанкционированного доступа, использование качественных и репрезентативных наборов данных, а также обязательное обеспечение безопасности и надежности ИИ-систем", - отметили в пресс-службе.
Кроме того, закон вводит классификацию систем искусственного интеллекта по уровню риска - минимального, среднего и высокого.
Также установлена классификация по уровню автономности - от систем, работающих с участием человека, до полностью автономных решений.
На территории Казахстана запрещено создание и использование ИИ-систем, которые: применяют манипулятивные или подсознательные методы воздействия; используют уязвимость человека по возрасту, состоянию здоровья или социальному положению; осуществляют социальную или биометрическую дискриминацию; определяют эмоции человека без его согласия; нарушают законодательство о персональных данных; создают и распространяют запрещенный контент", - подчеркнули в пресс-службе.
Помимо этого отмечается, что пользователи должны быть проинформированы о том, что товары, работы или услуги создаются с применением ИИ. Синтетический контент подлежит обязательной маркировке в машиночитаемой форме и должен сопровождаться понятным предупреждением для пользователей.
Произведения, созданные с использованием искусственного интеллекта, признаются объектами авторского права только при наличии творческого вклада человека. Текстовые запросы, являющиеся результатом интеллектуальной деятельности человека, также охраняются авторским правом. Использование произведений для обучения ИИ-моделей допускается при отсутствии запрета со стороны автора или правообладателя, выраженного в машиночитаемой форме", - добавили в министерстве.
Между тем в Казахстане разработан крупнейшая модель ИИ для распознавания тюркских языков.
Разработка Cybernet AI открывает для стран тюркской языковой группы возможность масштабировать цифровые сервисы и клиентское обслуживание на родных языках с применением искусственного интеллекта без потери качества и по доступной стоимости. Для Казахстана это означает переход от роли потребителя глобальных ИИ-решений к роли разработчика собственных технологий, конкурентоспособных на международном уровне", - заявил управляющий директор Astana Hub Танат Ускембаев.
Разработчики модели считают, что она поможет снизить расходы в каналах поддержки клиентов, обеспечив круглосуточную доступность клиентского сервиса в наиболее востребованном голосовом формате.
Напомним, в ноябре прошлого года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон об ИИ.
19.01.2026, 09:16Президент обозначит основные направления развития Казахстана на Национальном курултае 20 января 19.01.2026, 11:29Минтруда внедрит новые стандарты для оказывающих спецсоцуслуги организаций 19.01.2026, 12:33С начала обсуждения конституционной реформы прошло почти полгода - Токаев 19.01.2026, 14:33Автоматизированные гидропосты на Сырдарье намерены установить Казахстан и Узбекистан 19.01.2026, 15:54Алия Адамбаева возглавила фонд президентских инициатив Dara
