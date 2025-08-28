27.08.2025, 09:18 74411
Минюст РК: Суд в Нью-Йорке признал Ильяса Храпунова виновным в неуважении к суду
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 27 августа. KAZAKHSTAN TODAY - 6 августа 2025 года окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка после проведения слушания с исследованием доказательств вынес приказ в пользу истцов - города Алматы и АО "БТА Банк", признав Ильяса Храпунова виновным в неуважении к суду, сообщили в Министерстве юстиции РК.
В дополнение к ранее принятому приказу об обязательстве выплатить $221,285.31, Федеральный судья Джон Г. Кёлтл установил, что Храпунов нарушил четкий и недвусмысленный приказ суда, обязывавший его регулярно отчитываться о своих активах. Обязанность предоставлять такие отчеты была возложена на Храпунова после предыдущего признания его виновным в неуважении к суду", - говорится в сообщении.
По данным Минюста, новый приказ обязывает Ильяса Храпунова регулярно предоставлять полные сведения о своих активах и предпринятых попытках получить деньги для исполнения судебных решений, вынесенных против него, под угрозой дальнейших финансовых санкций. Ильяс Храпунов также обязан возместить городу Алматы и "БТА Банку" расходы, понесенные в связи с его неуважением к суду.
новости по теме
28.08.2025, 13:37 2566
Шахтеры и горняки получили награды от имени президента
Награды специалистам и ветеранам отрасли в преддверии Дня шахтера вручил премьер-министр Олжас Бектенов
Рассказать друзьям
Астана. 28 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Олжас Бектенов в преддверии Дня шахтера вручил специалистам и ветеранам отрасли государственные награды от имени президента, сообщает пресс-служба правительства.
Глава кабмина отметил, что Казахстан входит в десятку государств с крупнейшими запасами минеральных ресурсов. Запасы угля в стране оцениваются в 34 млрд тонн, что составляет 4% мировых ресурсов. За семь месяцев 2025 года экономика Казахстана выросла на 6,3%. При этом горнодобывающая промышленность показала высокий темп роста - 8,5%, добыча угля увеличилась на 10,6%. В отрасли сегодня трудятся более 145 тыс. граждан, из них 32 тыс. - в угольной промышленности.
В объявленный главой государства Год рабочих профессий в Казахстане особое внимание уделяется труду шахтеров и горняков. На протяжении веков эта профессия остается одной из самых сложных и важных. Ваша стойкость, упорство, трудолюбие и преданность делу достойны уважения и восхищения. Всесторонняя поддержка человека труда, обеспечение безопасных условий на производстве является одним из главных приоритетов государства. Для этого казахстанские шахты оснащаются цифровыми системами, позволяющими снизить производственные риски. Внедряются беспилотная техника, дистанционное управление и подземная радиосвязь. Эта работа будет продолжена", - подчеркнул премьер-министр.
По его словам, горнодобывающая отрасль сохраняет стратегическое значение. Освоение месторождений редких и редкоземельных металлов дает серьезный импульс развитию страны и подтверждает актуальность шахтерской профессии.
В частности, высокую государственную награду от имени президента получил Тулеген Шаяхметов, чей общий стаж в угольной промышленности превышает 40 лет.
Начинал я с горного мастера, и на сегодняшний день я директор по производству угольного департамента. Стаж работы в угольной промышленности более 40 лет. Если брать вот этот промежуток времени, то произошли большие изменения в угольной промышленности. Пошли большие изменения, большие инвестиции в вопросах безопасности, модернизации производства и наращиванию темпов производства. В этот праздник День шахтера я хочу пожелать здоровья, благополучия, удачи всем шахтерам нашей страны", - заявил Шаяхметов.
28.08.2025, 13:10 4391
Правительство утвердило Концепцию регионального развития до 2030 года
Документ направлен на повышение качества жизни населения и раскрытие экономического потенциала регионов через развитие макрорегионов и "точек роста"
Рассказать друзьям
Астана. 28 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство Казахстана утвердило Концепцию регионального развития до 2030 года, сообщил вице-министр национальной экономики Бауыржан Омарбеков.
Документ направлен на повышение качества жизни населения и раскрытие экономического потенциала регионов через развитие макрорегионов и "точек роста". Это агломерации, моногорода, опорные села и новый город Алатау", - подчеркивается в информации.
Особое внимание в документе уделено устранению диспропорций в доступе к социальным, инженерным и транспортным объектам.
Сегодня уровень обеспеченности населенных пунктов по системе региональных стандартов составляет 64%. А к 2028 году ожидается рост до 70%. Кроме того, к 2030 году вклад малого и среднего бизнеса в ввп страны достигнет 40%", - рассказал вице-министр.
В частности, выработаны меры развития моногородов, в том числе по созданию индустриальных зон, внедрению программ внутристрановой ценности, развитию МСБ, заключению долгосрочных договоров и офтейк-контрактов между крупными предприятиями и местными товаропроизводителями и другие меры.
Ведется активная работа по формированию и развитию города Алатау, утвержден генеральный план города, создана специальная экономисческая зона на территории города, также ведется разработка проектной документации", - отметил Омарбеков.
По его словам, в целях развития сельских территорий будет обеспечена синхронная реализация всех государственных мер поддержки.
По словам спикера, в настоящее время в регионах реализовано более 6 тысяч проектов по развитию социальной и инженерной инфраструктуры.
В рамках проекта "Ауыл - Ел бесігі" с 2019 года по 2024 годы республиканского бюджета было выделено 701 млрд тенге.
Эти средства позволили реализовать более 6 тысяч проектов по развитию социальной и инженерной инфраструктуры. В текущем году данная работа продолжается. В 500 селах реализуется 1000 проектов на общую сумму 200 млрд тенге", - отметил вице-министр.
По его словам, по проекту "Ауыл аманаты" в текущем году выделено 50 млрд тенге. Кроме того, в рамках формирования республиканского бюджета в предстоящие 3 года планируется выделить дополнительно порядка 450 млрд тенге для финансирования более 25 тысяч проектов, направленных на поддержку бизнеса на селе.
28.08.2025, 12:11 7621
Казахстан последовательно реализует сбалансированную внешнюю политику - Токаев
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 28 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе церемонии вручения верительных грамот чрезвычайными и полномочными послами восьми государств и представителем Организации Объединенных Наций заявил, что РК последовательно реализует многовекторную и сбалансированную внешнюю политику, сообщает Акорда.
Он отметил, что страна открыта для конструктивного диалога и взаимовыгодного сотрудничества.
Также в ходе церемонии верительные грамоты вручили:
- посол Украины Виктор Майко;
- постоянный представитель ООН Сарангоо Раднаарагчаа;
- посол Республики Индия Я.К. Сайлас Тангал;
- посол Алжирской Народной Демократической Республики Осман Михаджи;
- посол Королевства Швеция Ларс Стефан Эрикссон;
- посол Королевства Бельгия Эрик де Майер;
- посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Салли Джейн Аксуорси;
- посол Латвийской Республики Даце Рутка;
- посол Республики Грузия Леван Диасамидзе.
Глава государства выразил уверенность в том, что вновь назначенные послы будут способствовать укреплению и расширению партнерских связей с Казахстаном", - добавили в пресс-службе.
В завершение Касым-Жомарт Токаев поздравил послов с официальным началом их дипломатической миссии и передал наилучшие пожелания главам их государств.
Ранее был назначен новый посол Казахстана в Таиланде.
28.08.2025, 10:19 12821
В Казахстане упрощают возврат средств пострадавшим от мошеннических действий
Рассказать друзьям
Астана. 28 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк Казахстана сообщил о принятии законодательных поправок, направленных на усиление мер противодействия мошенническим операциям на финансовом рынке, расширение функционала Национального Антифрод-центра, упрощение возврата средств гражданам, потерпевшим от мошеннических действий.
Теперь вернуть средства, заблокированные по транзакциям с признаками мошенничества, можно по уведомлению следственных органов с санкции прокурора (ранее требовалось решение суда)", - сообщили в пресс-службе Нацбанка.
Кроме этого, при Национальном Антифрод-центре создается база данных подозрительных платежных карт и электронных кошельков, задействованных в незаконных операциях.
Вместе с тем, для людей, чьи банковские счета заблокированы из-за подозрений в мошенничестве, сохранится доступ к социальным выплатам и иным денежным переводам, осуществляемым в рамках пенсий, стипендий, пособий или зарплаты", - уточнили в пресс-службе.
Для качественного проведения финансовыми организациями анализа подозрительных операций срок блокировки транзакций с признаками мошенничества увеличен с 3 до 5 рабочих дней.
Важной законодательной нормой является также введение в Казахстане уголовной ответственности за "дропперство" - передачу данных карт или счетов мошенникам.
Эти изменения позволят быстрее реагировать на попытки обмана, эффективнее бороться с мошенничеством, наркоторговлей, финансовыми пирамидами и незаконным игорным бизнесом. Наша цель - создать в Казахстане эффективную систему противодействия мошенническим и иным незаконным операциям, заблаговременно реагировать на данные угрозы", - отметил заместитель председателя Национального банка Берик Шолпанкулов.
Помимо этого, Национальный Антифрод-центр интегрирует свои базы с Генеральной прокуратурой, Комитетом национальной безопасности, Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности и мобильными операторами.
Сообщается, что следующим этапом развития Антифрод-центра станет внедрение технологии искусственного интеллекта, которая будет определять подозрительную активность в банковских приложениях и блокировать сомнительные переводы на межбанковском уровне.
Напомним, Антифрод-центр Национального банка запущен в 2024 году. В настоящее время к Антифрод-центру подключены более 200 участников, включая банки, микрофинансовые организации, телеком-операторов и государственные органы. Зарегистрировано более 80 тыс. инцидентов, в результате которых заблокировано порядка 3 млрд тенге.
Ранее Национальный банк Казахстана предупредил граждан о необходимости усиления мер по защите персональных данных при использовании различных онлайн-сервисов (банковские и мобильные приложения, маркетплейсы и т.д.) для снижения рисков мошенничества и кибератак.
27.08.2025, 21:28 42886
Назначен вице-министр национальной экономики РК
Фото: primeminister.kz
Рассказать друзьям
Астана. 27 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением правительства Ерлан Сагнаев назначен на должность вице-министра национальной экономики, пресс-служба правительства.
Ерлан Сагнаев родился в 1978 года в Акмолинской области. Окончил Северо-Казахстанский государственный университет, Северо-Казахстанскую юридическую академию и Карагандинский государственный университет.
Трудовую деятельность начал в 1999 году в налоговом комитете по Северо-Казахстанской области.
В разные годы занимал должности заместителя председателя налогового комитета района, руководителя профильных управлений в территориальных департаментах и центральном аппарате Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.
С 2021 года по настоящее время занимал должность директора департамента налоговой и таможенной политики Министерства национальной экономики.
27.08.2025, 17:12 53676
Через Казахстан проходят двенадцать международных транспортных коридоров - Токаев
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 27 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе казахско-иорданского бизнес-форума сообщил, что через Казахстан проходят двенадцать международных транспортных коридоров, сообщает Акорда.
Мы активно развиваем крупные международные транспортные маршруты, включая Средний коридор и коридор Север - Юг. Морские порты Актау и Курык играют ключевую роль в обеспечении транзита грузов через Каспийское море. В прошлом году мы запустили зерновой терминал в порту Курык с годовой пропускной способностью до 1 миллиона тонн. Кроме того, мы построили контейнерный хаб в Актау, пропускная способность которого составляет 240 тысяч контейнеров в год. Мы также готовы к совместной работе по использованию стратегического потенциала порта Акаба", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
По словам главы государства, Казахстан остается крупнейшей экономикой в регионе.
Наша экономика демонстрирует уверенный рост, увеличившись на 6,3% за первые семь месяцев этого года, чему способствовали высокие показатели в промышленности, торговле и транспорте. Мы намерены сохранить эту динамику, проводя масштабные политические и экономические реформы. В этой связи мы уверены, что наше партнерство открывает большие возможности во многих секторах", - сказал президент
Он заявил, что Казахстан рассматривает атомную энергетику как стратегически важный устойчивый источник энергии для обеспечения национальной экономики.
Казахстан является ведущим производителем урана, занимая почти 40% доли мирового рынка. Соглашение между "Казатомпромом" и Jumco по урановым проектам в Иордании является важным событием в углублении нашего экономического сотрудничества", - сказал президент.
Глава государства уверен в потенциале партнерства Казахстана и Иордании в сфере агробизнеса. Также президент указал на перспективы укрепления контактов в сфере медицины. По его словам, Иордания является одним из ведущих медицинских центров в мире и обладает высокоразвитой фармацевтической промышленностью.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что страна стремится стать ведущим центром передовых технологий в Евразии. Он предложил иорданскому бизнесу найти новые возможности для партнерства с Международным финансовым центром "Астана". Как отметил глава государства, МФЦА стал уникальным центром для привлечения инвестиций и инноваций, основанным на передовом опыте Нью-Йорка, Лондона, Дубая и Сингапура.
В завершение президент Казахстана отметил, что налаженные на форуме контакты откроют большие возможности для взаимных инвестиций, инноваций и устойчивого роста.
Напомним, Король Иордании прибыл с официальным визитом в Астану.
27.08.2025, 11:02 68681
В Казахстане запустят нулевую тарификацию для доступа к сервисам Aitu, eGov и eOtinish
Фото: правительство
Рассказать друзьям
Астана. 27 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Цифровой штаб под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова принял ряд решений по реализации поставленных главой государства задач в сфере цифровизации, сообщила пресс-служба правительства.
Решением Цифрового штаба поручено:
- запустить с 15 сентября применение нулевой тарификации для обеспечения доступа к сервисам и информационным системам Aitu, eGov, eGov Business, eOtinish;
- до 20 сентября обеспечить возможность беспрепятственной интеграции коммерческих IT-решений с сервисами на платформе Smart Bridge;
- внести изменения в соответствующие правовые акты для реализации крупных проектов на платформе Qaztech, исключив требования по предельной стоимости ИТ-решений;
- до конца текущего года обеспечить оцифровку государственных услуг с применением искусственного интеллекта.
Применение нулевой тарификации для сервисов и информационных систем Aitu, eGov, eGov Business, eOtinish обеспечит гражданам гарантированный доступ к государственным ресурсам при нулевом или отрицательном балансе на мобильном счете. Такой шаг позволит существенно снизить нагрузку на центры обслуживания населения и станет важным этапом в переходе к формату digital by default", - отметили в правительстве.
Интеграция частных ИТ-решений с государственными сервисами, включая Smart Bridge, откроет новые возможности для внедрения инноваций и укрепления взаимодействия между бизнесом и государством при соблюдении всех требований по защите персональных данных. На сегодня через платформу Smart Bridge подано свыше 14 тыс. заявок.
Для реализации масштабных проектов будут исключены ограничения по стоимости IT-решений и количеству автоматизируемых функций на платформе Qaztech. Ранее разработка одного продукта не могла превышать 15 тыс. месячных расчетных показателей, срок ограничивался 6 месяцами, количество автоматизируемых функций - 3. Новый подход устранит барьеры, позволит оперативно разрабатывать более крупные и комплексные решения, создаст условия для расширения применения отечественных цифровых технологий.
На сегодня из 1408 государственных услуг полностью автоматизированными являются 368, еще 984 имеют высокий потенциал для дальнейшей цифровизации, 56 услуг уже переведены в проактивный формат. Решение по оцифровке государственных услуг с применением искусственного интеллекта позволит повысить качество оказания госуслуг путем применения проактивного формата.
26.08.2025, 12:42 123726
Будем принимать жесткие меры: работу акимов по подготовке к отопительному сезону раскритиковал премьер
Он поручил акимам принимать личное участие в комиссии по оценке готовности энергопредприятий к отопительному сезону
Рассказать друзьям
Астана. 26 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Олжас Бектенов дал задание акимам принимать личное участие в комиссии по оценке готовности энергопредприятий к отопительному сезону.
В ходе заседания правительства глава кабмина отметил риск несвоевременного завершения ремонтов в ряде регионов.
В Акмолинской области на Степногорской ТЭЦ не завершен ремонт резервного котла. В Мангистауской области на ТЭЦ-2 перенесены сроки ремонта двух турбин. Также наблюдаются низкие темпы работ по реконструкции тепловых сетей Актау. В каждом регионе есть такие проблемы, заявил премьер.
Мы заслушали доклады ряда акимов. Необходимо максимально ускорить проводимую работу. Данная ситуация говорит о слабом планировании и отсутствии жесткого контроля со стороны акимов. В некоторых областях отмечается слабая работа региональных штабов по подготовке к зиме. При должной координации и контроле многих рисков можно избежать", - заявил Бектенов.
По его словам, вопреки поручению, озвученному в мае текущего года, компания KEGOC разрешила продлить сроки ремонта на энергоисточниках. В связи с этим Министерству энергетики дано поручение принимать жесткие меры по каждому факту нарушения сроков или их переноса без оснований.
Также Бектенов поручил акимам принять личное участие в комиссии по оценке готовности энергопредприятий к отопительному сезону и возобновить работу региональных штабов.
Недопустима их работа без паспорта готовности к зиме. На особый контроль необходимо взять энергоисточники городов Риддера, Кентау, Экибастуза и Актау. В случае вхождения в отопительный сезон без паспорта готовности виновные будут привлечены к ответственности", - подчеркнул Олжас Бектенов.
Сейчас в некоторых областях отмечается недостаточная работа региональных штабов по подготовке к зиме.
Надо регулярно инспектировать работу энергоисточников и сетей. Отопительный сезон должен начаться в строго установленные сроки с учетом погодных условий", - отметил Бектенов.
Он также поручил:
- Министерству энергетики совместно с акиматами регионов обеспечить своевременное завершение ремонтных работ на теплоисточниках и теплосетях и до 1 сентября текущего года утвердить график поставки социального мазута в регионы и угля и мазута на энергообъекты, согласно утвержденному графику и объемам, также установить контроль за обеспечением углем населения;
- Министерству промышленности и строительства, акиматам регионов до 1 сентября обеспечить полную готовность объектов образования, до 15 октября - объектов здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства и жилого фонда;
- министерствам просвещения, науки и высшего образования, здравоохранения также взять этот вопрос на контроль.
Ранее глава Минэнерго рассказал о проблемах при подготовке к отопительному сезону.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
28.08.2025, 08:42Жаркая погода без осадков ожидается в Казахстане в четверг 28.08.2025, 10:1911616В Казахстане упрощают возврат средств пострадавшим от мошеннических действий 28.08.2025, 08:168951Задержан бывший глава управления здравоохранения Костанайской области 28.08.2025, 11:068481Рост экономики Казахстана с начала года составил 6,3% 28.08.2025, 12:115626Казахстан последовательно реализует сбалансированную внешнюю политику - Токаев 22.08.2025, 17:00В акимате Алматы назвали благоустройством вызвавшие возмущение жителей работы в палисаднике многоэтажки253021В акимате Алматы назвали благоустройством вызвавшие возмущение жителей работы в палисаднике многоэтажки 21.08.2025, 17:47225456Автомобиль наехал на детей в Абайской области: в Минздраве рассказали о состоянии пострадавших 23.08.2025, 09:53222606Синоптики прогнозируют жару на западе и дожди на востоке Казахстана 21.08.2025, 14:41217686Китайский инвестор в Казахстане столкнулся с препятствиями при реализации проекта на 7 млрд тенге 21.08.2025, 15:41216216Скляр поручил усилить на госгранице контроль за незаконным провозом нефтепродуктов 13.08.2025, 18:37499016Опрос КТ: 55% респондентов не готовы платить больше за спутниковый интернет 14.08.2025, 09:22В Кызылорде вынесен приговор по делу о хищении 88 млн тенге у оказывающих услуги на платформе "Даму Бала" предпринимателей467596В Кызылорде вынесен приговор по делу о хищении 88 млн тенге у оказывающих услуги на платформе "Даму Бала" предпринимателей 13.08.2025, 18:18406221Двухэтажное здание сносят в центре Алматы 15.08.2025, 18:27400491В Алматы стартует "Неделя зеленой мобильности" 15.08.2025, 17:10389171Дожди ожидаются в Казахстане в выходные
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Рост тарифов на коммунальные услуги в Казахстане за последний год был значительным. При этом в 2026 году тарифы на услуги ЖКХ могут вырасти на 20–30% в стране. Считаете ли вы, что государство должно сдерживать рост тарифов?