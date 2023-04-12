На ремонт Экибастузской ТЭЦ собственник выделит 7,5 млрд - Минэнерго   

В союзе матерей отметили, что, может, само понятие дедовщины и неактуально, но вот проблем меньше не стало

Фото: кадр из видео Минобороны РК

Рассказать друзьям

Астана. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Этой весной в Министерстве обороны рассчитывают призвать в армию 18 тысяч новобранцев и вновь заявляют, что дедовщины в войсках больше нет. С этим категорически не согласны в Комитете солдатских матерей, сообщает - Этой весной в Министерстве обороны рассчитывают призвать в армию 18 тысяч новобранцев и вновь заявляют, что дедовщины в войсках больше нет. С этим категорически не согласны в Комитете солдатских матерей, сообщает КТК





В 2022 году процент годных к воинской службе составил почти 80%. Основными причинами, по которым призывники попали в оставшиеся 20%, стали плоскостопие, близорукость и дефицит массы тела.





В Министерстве обороны заявляют, что само понятие дедовщины уже не актуально в принципе. Психологическое здоровье и стрессоустойчивость проверяют как перед началом службы, так и во время ее несения.





В рамках искоренения данных фактов нами принято решение изолировать эти призывы друг от друга. Старший не сталкивается с младшим, младший - со старшим. Понятие дедовщины можно исключить", - заявил заместитель начальника департамента Генерального штаба ВС РК Руслан Омаров.





В союзе матерей отметили, что, может, само понятие дедовщины и неактуально, но вот проблем меньше не стало.





В нынешних условиях в армию никого отпускать нельзя. После того как мы отдадим своего ребенка, мы не знаем, будут ли его там бить, совершат ли сексуальное насилие, может, будут требовать денег. Из-за этого некоторые дети могут покончить жизнь самоубийством. Считаю, что в армию нельзя отпускать, пока там не наведут порядок и не установят законность", - заявила руководитель центра поддержки многодетных семей "Шанырак" Ляззат Кожахметова.





С этого года в Министерстве обороны создали единую базу молодых людей, которые очно учатся в вузах и колледжах страны. Отсрочка для них теперь будет автоматической. В Минобороны заявляют, что в военкоматах больше не будет очередей, хотя, возможно, новые льготы для призывников снова к ним приведут, но уже из желающих добровольно пойти в армию.





Напомним, 10 апреля в военном суде Алматинского гарнизона вынесли приговор Айболату Аманжолову, обвиняемому в убийстве солдата-срочника Алибека Калбая.





10 марта в Национальной гвардии Казахстана провели круглый стол, на который пригласили представителей фирм - организаторов услуг питания, в связи с жалобами солдат на плохую и испорченную еду.



