Назарбаев предложил Путину разработать совместный план по развитию автомобильного, железнодорожного и авиасообщений

Петропавловск. 9 ноября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, выступая сегодня на XV Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России, выдвинул ряд предложений, направленных на дальнейшее развитие туризма, передает Kazakhstan Today.





Выступая перед участниками форума, президент Казахстана проинформировал о ходе разработки пятилетней государственной программы развития туризма в РК, направленной на увеличение въездного потока туристов и создание более 60 тыс. рабочих мест, сообщила пресс-служба Акорды.





"Хотел бы отдельно остановиться на таком важном направлении сотрудничества, как развитие двустороннего туризма. Как в России, так и в Казахстане есть много привлекательных мест, где можно проводить досуг и есть на что посмотреть. Например, россияне, особенно из западносибирской части страны, едут к нам летом отдыхать в Боровое, на озера Балхаш и Алаколь, зимой - на горнолыжный курорт Шымбулак в Алматы и другие места", - отметил Нурсултан Назарбаев.





Глава государства также указал на ряд вопросов в сфере развития двустороннего туризма, решение которых требует участия уполномоченных органов. Среди них модернизация пограничных переходов в целях комфортного прохождения туристов; совершенствование туристской и транспортно-логистической инфраструктур; развитие совместными усилиями туризма на Каспии; содействие становлению космического туризма и другие.





Президент Казахстана выразил уверенность в том, что нынешний Форум придаст новую динамику двусторонним межрегиональным деловым отношениям, а также откроет новые горизонты сотрудничества Казахстана и России.





Резюмируя все доклады и мнения, озвученные на Форуме, Нурсултан Назарбаев предложил президенту Российской Федерации поручить правительствам двум стран разработать совместный план действий по развитию автомобильного, железнодорожного и авиационного сообщений, связывающих регионы двух стран с целью увеличения туристских потоков.





"Необходимо создать все условия для максимально комфортного прохождения туристами пограничного контроля на наших границах. Инфраструктура пунктов пропуска и их техническое оснащение на казахстанско-российской границе не соответствуют интенсивности перемещения лиц и транспортных средств. В этой связи правительствам наших стран важно сообща решить эти вопросы", - сказал глава государства.





Кроме того, Президент Казахстана предложил создать с соседними странами архитектуру сотрудничества по туризму на Каспийском море, упростив визовый и миграционный режимы, а также принять меры по развитию медицинского и образовательного туризма.





"Совместными усилиями нужно развивать космический туризм на уникальных в мировой истории космоса стартовых площадках Байконура. Некоторые из этих вопросов включены ответственными за развитие туризма министрами в совместный план действий на следующий год", - указал Нурсултан Назарбаев.





Помимо этого, в своем выступлении глава государства подчеркнул, что Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России зарекомендовал себя в качестве эффективной межгосударственной площадки.





"За время существования Форум стал важным институтом политико-экономического взаимодействия наших стран. Этот формат стал модельным на постсоветском пространстве. В рамках проведенных форумов мы приняли более 200 договоров и соглашений. Реализация данных документов дает значительный импульс развитию не только регионам, но и целым отраслям экономики Казахстана и России", - заявил президент Казахстана.





Нурсултан Назарбаев отметил, что Российская Федерация является стратегическим союзником и важнейшим торгово-экономическим партнером Казахстана.





"За 8 месяцев текущего года товарооборот между нашими странами превысил $11 млрд, и к концу года он может составить $18 млрд. Отрадно, что доля обработанных товаров во взаимной торговле продолжает расти, достигнув 82%. Россия является крупнейшим рынком для казахстанского экспорта обработанной продукции", - сказал глава государства.





В завершение выступления, отметив результаты работы по запуску Международного финансового центра "Астана", глава государства призвал бизнес-сообщество принять активное участие в работе МФЦА и финансовых институтов, созданных на его базе, заключили в пресс-службе.





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