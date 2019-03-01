Назарбаев встретился с руководителем фольклорно-этнографического оркестра "Отырар сазы"

Астана. 20 ноября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с руководителем государственного академического фольклорно-этнографического оркестра "Отырар сазы" Динзухрой Тлендиевой, передает Kazakhstan Today.





В ходе встречи глава государства отметил важность оказания постоянной поддержки развитию сферы культуры и искусства в контексте реализации программы "Рухани жангыру", сообщила пресс-служба Акорды.





"Я был хорошо знаком с вашим отцом на протяжении долгих лет. Оркестр "Отырар сазы", имеющий звание академического, носит его имя. В свое время оркестр состоял из 6 музыкантов, сейчас в нем занято 66 музыкантов", - сказал президент Казахстана.





Нурсултан Назарбаев особо подчеркнул роль фольклорно-этнографического оркестра в выполнении задач, обозначенных в программе духовной модернизации.





"Вы побывали с гастролями во Франции, выступили в Астане. Вы демонстрируете наши народные инструменты всему миру. В целях популяризации народного искусства также утвержден Национальный день домбры, в котором участвовало более 1000 домбристов. Вся эта деятельность соответствует направлениям программы "Рухани жангыру". Вы продолжаете дело нашего великого композитора Нургисы Тлендиева, и я благодарен Вам за это", - сказал глава государства.





В свою очередь, Динзухра Тлендиева поблагодарила президента Казахстана за большое внимание сфере отечественного искусства и выразила поддержку осуществляемым в стране программам развития, заключили в пресс-службе.





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