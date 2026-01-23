Назначен директор департамента коммуникаций МИД РК

Фото: МИД РК

Астана. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - Динара Желдыбаева назначена директором департамента коммуникаций Министерства иностранных дел Республики Казахстан, сообщили в пресс-службе ведомства.





В 1996 (бакалавриат) и 1998 (магистратура) году окончила Казахский государственный национальный университет имени аль-Фараби, а также Дипломатическую академию Министерства иностранных дел Российской Федерации. Имеет степень магистра в сфере международных отношений.





Свою дипломатическую службу начала в 1997 году с должности референта управления информационного анализа и планирования департамента администрации и контроля Министерства иностранных дел Республики Казахстан, затем продолжила в качестве атташе.





С 1999 по 2000 годы занимала должность атташе отдела пресс-службы департамента администрации МИД РК. В 2000 году работала третьим секретарем департамента международного экономического сотрудничества МИД РК. С 2000 по 2002 годы занимала должности третьего, второго секретаря департамента экономической политики МИД РК. В 2002 году работала первым секретарем Комитета по инвестициям МИД РК.





В 2002-2003 годах занимала должности первого секретаря управления международных экономических отношений МИД РК, в 2003-2004 годах советника департамента экономического и гуманитарного сотрудничества МИД РК. С 2004 по 2006 годы являлась советником управления международного гуманитарного и экономического сотрудничества МИД РК. В 2006-2008 годах работала советником посольства Казахстана в Японии.





В 2008-2013 годах была руководителем управления по реализации имиджевых проектов загранучреждений РК Комитета международной информации МИД РК. С 2013 по 2021 годы была заместителем председателя Комитета международной информации МИД РК. В 2021-2025 годах работала советником посольства Казахстана в России.





До назначения директором департамента коммуникаций МИД РК с сентября 2025 года занимала должность заместителя председателя Комитета международной информации МИД РК.





Имеет дипломатический ранг советника I класса. Владеет английским и испанским языками.