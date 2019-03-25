Назначен первый заместитель акима Мангистауской области

Распоряжением акима Мангистауской области по согласованию с администрацией президента РК первым заместителем акима назначен Алихан Краубаев", - сообщила пресс-служба акима региона.
Краубаев родился в 1975 году. Окончил Казахскую государственную академию управления, аспирантуру КазНИИ экономики и организации АПК по специальности экономика и менеджмент в агробизнесе.
В разные годы работал заведующим сектором Ситуационного центра Совета безопасности РК, заведующим Информационно-аналитическим центром канцелярии премьер-министра РК, заведующим отделом макроэкономического анализа и программного мониторинга канцелярии премьер-министра, заместителем акима Мангистауской области, заместителем заведующего отделом регионального развития канцелярии премьер-министра РК.
С 2017 года работал государственным инспектором отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации президента Республики Казахстан.
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