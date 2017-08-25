Назван ориентировочный срок введения безвизового режима для казахстанцев, путешествующих в ОАЭ

Астана. 25 августа. Kazakhstan Today - Представители Казахстана и Объединенных Арабских Эмиратов обсудили порядок вступления в силу безвизового режима для граждан Казахстана, передает Kazakhstan Today.

По данным МИД РК, казахстанская сторона завершила внутригосударственные процедуры для вступления в силу документа, предусматривающего освобождение от виз граждан двух государств, владельцев общегражданских паспортов, на срок до 30 дней. Об этом заявил Посол РК в ОАЭ Кайрат Лама Шариф во время встречи с директором Департамента консульской службы МИД ОАЭ Ясером аш-Шимали.

В свою очередь, аш-Шимали проинформировал о том, что эмиратская сторона завершает внутригосударственные процедуры для вступления в силу подписанного двустороннего протокола, позволяющего безвизовые поездки граждан Казахстана в ОАЭ.

"После утверждения постановления правительства ОАЭ в сентябре 2017 года все государственные органы Эмиратов, а также международные аэропорты Абу-Даби, Дубая и других эмиратов будут проинформированы об этом и внесут корректировки и изменения в свои внутренние правила. По мнению директора ДКС МИД ОАЭ, ориентировочный срок вступления в силу безвизового режима для граждан Казахстана - октябрь-ноябрь 2017 года", - уточнили в пресс-службе внешнеполитического ведомства РК.

23 мая 2017 года в Астане по итогам переговоров министра иностранных дел Казахстана Кайрата Абдрахманова с министром иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Абдаллой бен Заид Аль Нахаяном был подписан Протокол о взаимных безвизовых поездках граждан - владельцев общегражданских паспортов РК и ОАЭ.

20 июля 2017 года правительство РК своим постановлением утвердило вышеупомянутый Протокол о внесении изменений и дополнений в межправительственное Соглашение от 13 мая 2010 года.

26 июля 2017 года МИД РК по дипломатическим каналам информировал внешнеполитическое ведомство ОАЭ о завершении внутригосударственных процедур в Казахстане, необходимых для вступления в силу двустороннего Протокола.

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