Новым заместителем акима Туркестанской области назначен Отарбаев

Туркестан. 20 ноября. Kazakhstan Today - Новым заместителем акима Туркестанской области назначен Малик Отарбаев, передает Kazakhstan Today.





Распоряжением акима области Жансеита Туймебаева по согласованию с Администрацией президента РК Отарбаев Малик Нуржанович назначен на должность заместителя акима Туркестанской области", - сообщила пресс-служба главы региона.





Отарбаев родился 2 февраля 1980 года в селе Акжар Жамбылской области. Трудовую деятельность начал в 2001 году в качестве стажера-исследователя на факультете международных отношений Казахского национального университета имени Аль-Фараби.





С 2003 по 2016 годы - аспирант факультета международных отношений Казахского национального университета имени Аль-Фараби, ответственный секретарь, главный редактор, главный координатор журнала "Диалог" Евразия-Казахстан", главный координатор журнала "Каламгер" Союза писателей Казахстана. Работал представителем Министерства культуры и спорта РК в Международной организации ТЮРКСОЙ по развитию тюркской культуры.





С апреля 2016 года занимал должность третьего секретаря посольства Республики Казахстан в Турецкой Республике.





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