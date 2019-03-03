Объявленного в международный розыск казахстанца экстрадировали на родину из Египта

Астана. 20 ноября. Kazakhstan Today - Из Египта в Казахстан экстрадирован соотечественник, подозреваемый в даче ложных показаний в суде и объявленный в международный розыск, передает Kazakhstan Today.





Сегодня сотрудниками Генеральной прокуратуры совместно с Интерполом МВД Казахстана из Египта для привлечения к уголовной ответственности экстрадирован Бейбут Сергазиев. Задержанный подозревается в даче заведомо ложных показаний в суде в пользу подозреваемых в убийстве лиц", - сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РК.





Он водворен в следственный изолятор Астаны, где будет содержаться до вынесения приговора суда.





Ранее Сергазиев скрылся от следствия, нарушив меру пресечения в виде подписки о невыезде, в связи с чем был объявлен в международный розыск.





В ведомстве добавили, что его экстрадиция стала возможной благодаря слаженным действиям казахстанских органов уголовного преследования с египетскими коллегами.





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