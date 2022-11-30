Правительство утвердило Концепцию миграционной политики РК на 2023-2027 годы.

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Также авиакомпании смогут составлять черные списки пассажиров

Астана. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - После введения новых правил возврата билетов, если рейс задерживается свыше 5 часов, у пассажира появится право вернуть полную стоимость билета. На сегодня это время составляет 10 часов.





Как рассказал в ходе зум-конференции представитель Авиационной администрации Казахстана Нуржан Малаев, эта норма будет касаться как внутренних, так и международных рейсов.





В действующем законе в случае задержки свыше 10 часов пассажиры имеют право на полный возврат денежных средств. Но нами проведен анализ, по результатам которого мы видим, что при такой задержке пассажиру часто уже становится неактуально лететь в пункт назначения. И он уже на шестом часу задержки не может себе вернуть полную стоимость билета, и в то же время смысл поездки теряется. Поэтому после всех обсуждений мы снизили этот порог с 10 до 5 часов. Теперь если рейс задержится свыше 5 часов, то у пассажиров появится право получить полный возврат", - пояснил Нуржан Малаев.





Также авиакомпании смогут составлять черные списки пассажиров, перевозка которых будет запрещена. Здесь идет речь о воздушных дебоширах.





Помимо этого, согласно нововведениям, авиакомпания должна будет в обязательном порядке отправить пассажиру СМС-сообщение об отмене или задержке рейса.