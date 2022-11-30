Правительство утвердило Концепцию миграционной политики РК на 2023-2027 годы.

Принимаемые меры позволят улучшить миграционную политику страны и получить положительный эффект от происходящих изменений в данной сфере
Астана. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство Казахстана утвердило проект Концепции миграционной политики Республики Казахстан на 2023-2027, разработанный с целью более эффективного регулирования миграционных процессов.
По словам премьер-министра РК Алихана Смаилова, для дополнительного привлечения в экономику Казахстана высококвалифицированных специалистов, инвестиций, современных технологий проектом концепции предусмотрено внедрение новых видов виз.
Они предназначены для ведущих ученых, преподавателей, обладателей дефицитных и творческих профессий", - уточнил премьер.
Кроме того, пересмотрены требования к потенциальным инвесторам. Теперь крупным инвесторам будут предоставляться инвесторские визы с видом на жительство на 10 лет.
Также одной из основных задач концепции является стимулирование внутренней мобильности граждан для переселения в регионы с дефицитом рабочих кадров. При этом будут заблаговременно прорабатываться вопросы обеспечения переселенцев жильем, социальной инфраструктурой и работой", - сказал Смаилов.
Премьер также отметил важность защиты прав казахстанцев, работающих за рубежом.
Нашим согражданам будет оказываться юридическая, консультативная помощь. Для этого со странами с наибольшим количеством казахстанских работников будут заключаться двусторонние соглашения. Мы должны иметь возможность защищать своих граждан, даже если они работают за пределами Казахстана", -пояснил он.
Концепцией также предусмотрено создание единой информационной системы учета движения мигрантов по принципу единого окна. Она позволит проводить цифровую идентификацию мигрантов, по необходимости контролировать их передвижение.