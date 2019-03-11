Представители министерств обороны Казахстана и Италии подписали план сотрудничества на 2019 год

Алматы. 19 октября. Kazakhstan Today - В Алматы состоялись штабные переговоры между представителями Министерств обороны Республики Казахстан и Италии по обсуждению и подписанию Плана сотрудничества на 2019 год, передает Kazakhstan Today.





Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны РК, казахстанскую делегацию возглавил начальник Департамента международного сотрудничества МО РК контр-адмирал К. Есенеев, итальянскую сторону - начальник ДМС ГШ ВС Италии капитан 1-го ранга Ф. Прокачини.





"В ходе встречи стороны определили перспективные направления сотрудничества в военной области, в том числе взаимодействие между Военно-морскими силами двух стран, расширение сотрудничества в области военного образования и науки, а также по линии ООН", - отметили в пресс-службе.





Руководство МО Италии уделяет особое внимание сотрудничеству с казахстанской стороной. План военного сотрудничества на 2019 год составлен с учетом текущей ситуации в мире", - отметил глава итальянской стороны капитан 1-го ранга Ф. Прокачини.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства