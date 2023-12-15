Премьер РК поручил активизировать работу по привлечению инвестиций в "зеленые" технологии

Вопросы поддержки новых проектов в области возобновляемой энергии обсуждены на заседании совета по переходу к "зеленой" экономике

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Астана. 14 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Алихан Смаилов на заседании совета по переходу к "зеленой" экономике поручил активизировать работу по привлечению инвестиций в "зеленые" технологии, - Премьер-министр РК Алихан Смаилов на заседании совета по переходу к "зеленой" экономике поручил активизировать работу по привлечению инвестиций в "зеленые" технологии, сообщила пресс-служба правительства.





Премьер-министр подчеркнул, что масштабная трансформация экономики требует в том числе увеличения объемов "зеленых" инвестиций.





Для достижения углеродной нейтральности до 2060 года необходимо финансирование в размере более $600 млрд. Поэтому требуется активизировать работу по привлечению инвестиций в "зеленые" технологии", - сказал Алихан Смаилов.





В этой связи премьер-министр поручил провести анализ барьеров при реализации "зеленых" проектов, ускорить внедрение требований по обязательному раскрытию информации по вопросам "зеленого" финансирования, а также предусмотреть соответствующие индикаторы и мероприятия в плане действий концепции по переходу к "зеленой" экономике.





Как отметила председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова, на сегодняшний день в республике создана необходимая законодательная и нормативно-правовая база для развития "зеленого" финансирования. Принят новый Экологический кодекс, внесены изменения для выпуска и обращения "зеленых" облигаций и ESG-облигаций. На биржах международного финансового центра "Астана" и KASE приняты правила раскрытия ESG-информации. Реализован ряд других мер.





Благодаря проведенной работе в Казахстане отмечается положительная динамика объемов устойчивого финансирования. На 1 ноября текущего года объемы корпоративного заимствования на KASE составили порядка 208 млрд тенге, увеличившись по сравнению с 2021 годом более чем в 4 раза. Объемы "зеленого" кредитования в банковском секторе составили 220 млрд тенге, увеличившись более чем в 3,5 раза.





По состоянию на 1 декабря общий объем прямой поддержки "зеленых" проектов со стороны холдинга "Байтерек" составил 177,5 млрд тенге. В частности, Банком развития Казахстана поддержано 7 крупных инвестпроектов в области возобновляемых источников энергии на 118 млрд тенге. АО "Qazaqstan Investment Corporation" поддержан ряд проектов на 11,1 млрд тенге (строительство солнечных и гидроэлектростанций). Еще одной дочерней организацией - фондом "Даму" поддержан 91 "зеленый" проект на 7,4 млрд тенге.





Кроме того, с 2018 года АО "Фонд развития промышленности" осуществляет лизинговое финансирование по обновлению автобусного парка в рамках поддержки отечественных автопроизводителей. В частности, уже профинансировано приобретение 120 электрических городских автобусов в Астане и 10 автобусов в Павлодаре. Замещение изношенных машин на экологически чистые виды транспорта будет поэтапно продолжаться.





Также по линии АО "Аграрная кредитная корпорация" за 1-е полугодие поддержано 15 "зеленых" проектов на общую сумму финансирования более 2 млрд тенге в таких направлениях, как создание оросительных систем и создание интенсивных садов.