Президент Казахстана направил соболезнования президенту Италии в связи с обрушением автомобильного моста

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Президент Казахстана направил соболезнования президенту Италии в связи с обрушением автомобильного моста15.08.2018
Государство  17:55

Астана. 15 августа. Kazakhstan Today - Глава государства направил телеграмму соболезнования президенту Итальянской Республики Серджо Маттарелле, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы Акорды, глава государства с глубокой скорбью воспринял известие о многочисленных жертвах в результате обрушения автомобильного моста в городе Генуя на севере Италии.

"Разделяя горечь утраты, от имени народа Казахстана и от себя лично выражаю соболезнования родным и близким погибших, а также всему народу Италии. Всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления и возвращения к своим семьям", - говорится в телеграмме.
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