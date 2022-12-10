Президент Казахстана назначил послов в ряде стран

Сокращен дефицит общественных пастбищ с 29 до 8 млн га

Астана. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Под председательством генерального прокурора Берика Асылова состоялось заседание коллегии по вопросам соблюдения законности в земельной сфере, - Под председательством генерального прокурора Берика Асылова состоялось заседание коллегии по вопросам соблюдения законности в земельной сфере, сообщает пресс-служба ведомства.





Открывая заседание, Берик Асылов отметил, что в 2022 году прокурорами государству возвращены неиспользуемые 1,5 млн га земли. Совместно с Минсельхозом сокращен дефицит общественных пастбищ с 29 до 8 млн га. В СКО, Акмолинской и Алматинской областях 11 тысячам пайщиков возвращены свыше 500 тысяч га земель.





Проверками выявлены находящиеся в распоряжении олигополий лучшие и плодородные сельхозземли, пастбища и коммерческие участки, из которых уже изъято в пользу государства 145 тысяч га.





По итогам проверок возбуждено 56 уголовных дел в отношении должностных лиц управлений земельных отношений и сельского хозяйства акиматов Шымкента, Акмолинской, Атырауской, Алматинской и Туркестанской областей, а также отдельных землепользователей ВКО, ЗКО, СКО, Мангистауской и Кызылординской областей.





По информации Генпрокуратуры, на сегодня осуждено 9 виновных лиц. К примеру, в СКО к 6 годам лишения свободы осужден руководитель предприятия за мошеннические действия с землями свыше 800 пайшиков.





Берик Асылов обратил внимание на важность работы уполномоченных органов по управлению пастбищами, недопущению концентрации крупных участков в одних руках и усилению контроля за паевыми землями, исключив любые "серые" схемы, в том числе посредством СПК.





Перед Министерством сельского хозяйства поставлена задача по устранению нарушений законности с составлением конкретного плана действий.