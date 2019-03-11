Президент Казахстана поддержал инициативу бизнеса о создании Агентства по усыновлению детей

Астана. 28 ноября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, выступая сегодня в ходе VIII Гражданского форума, поддержал инициативу бизнеса о создании Агентства по усыновлению детей, передает корреспондент агентства.





Сегодня в ходе форума глава компании "BI Group" Айдын Рахимбаев рассказал о проекте "Дом мамы", который за пять лет помог нескольким тысячам женщин, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации. На сегодняшний день по всему Казахстану при поддержке бизнеса открыто 25 таких домов, в результате наблюдается снижение случаев отказа от детей. Между тем на сегодняшний день остается актуальной проблема усыновления детей, решению которой способствовало бы создание специализированного агентства.





"Дом мамы, сироты - это меня очень сильно волнует. Я считаю, что в Казахстане детских домов не должно быть. Как не должно - Рахимбаев показывает, каким путем надо двигаться", - сказал Нурсултан Назарбаев.





Он также отметил, что усыновление казахстанских детей ведется иностранными гражданами, однако надо создать условия, чтобы казахстанцы сами помогали сиротам.





"На чужой стороне и весна не красна. Люди, которые имеют возможность воспитать детей, должны взять их из детского дома. Нужно поддержать инициативу BI Group", - призвал глава государства.





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