Президент Казахстана посетил швейную фабрику в Талдыкоргане

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Талдыкорган. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочей поездки в область Жетысу ознакомился с работой ТОО "Жетысуская швейная фабрика "Айсұлу", которая открылась в июне в Талдыкоргане, сообщает пресс-служба Акорды.
На фабрике работают преимущественно граждане, относящиеся к социально незащищенным слоям населения. В частности, здесь трудятся 26 многодетных матерей, 36 матерей-одиночек, 11 граждан с ограниченными возможностями.
По словам руководителя предприятия, на производстве созданы безопасные условия труда, работники обеспечены бесплатным трехразовым питанием, предусмотрен транспорт для развозки персонала.
Сегодня предприятие на современном швейном оборудовании осуществляет пошив одноразовых медицинских изделий (масок, халатов, комбинезонов) и спецодежды.
Касым-Жомарт Токаев назвал фабрику хорошим примером развития малого и среднего бизнеса в области", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что президент РК Касым-Жомарт Токаев встретился с общественностью Жетысу.