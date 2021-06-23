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Президент назначил командующего десантно-штурмовыми войсками

22.06.2021 12907
НУР-СУЛТАН. 22 ИЮНЯ - Распоряжением главы государства Мереке Кучекбаев назначен командующим десантно-штурмовыми войсками Сухопутных войск Вооруженных сил РК, он освобожден от должности командующего войсками регионального командования "Астана", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Шайх-Хасан Жазыкбаев назначен командующим войсками регионального командования "Астана", сообщает пресс-служба Акорды.
 
Распоряжением главы государства Каныш Абубакиров освобожден от должности командующего десантно-штурмовыми войсками Сухопутных войск Вооруженных сил РК.
 

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