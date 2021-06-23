Президент назначил командующего десантно-штурмовыми войсками

НУР-СУЛТАН. 22 ИЮНЯ - Распоряжением главы государства Мереке Кучекбаев назначен командующим десантно-штурмовыми войсками Сухопутных войск Вооруженных сил РК, он освобожден от должности командующего войсками регионального командования "Астана", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Шайх-Хасан Жазыкбаев назначен командующим войсками регионального командования "Астана", сообщает пресс-служба Акорды.

Распоряжением главы государства Каныш Абубакиров освобожден от должности командующего десантно-штурмовыми войсками Сухопутных войск Вооруженных сил РК.

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