Президент подписал ряд законов

Среди них поправки по вопросам трансфертного ценообразования

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Астана. 25 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал два закона, сообщает пресс-служба Акорды.





Главой государства подписан закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам трансфертного ценообразования".





Закон направлен на совершенствование трансфертного ценообразования в международных деловых операциях и сделках, связанных с международными деловыми операциями.





Законом пересмотрены механизмы определения рыночной цены, введен контроль по трансфертному ценообразованию на товарных биржах, расширены критерии для признания участников сделки взаимосвязанными, а также введена обязанность участников сделок с взаимосвязанными лицами-нерезидентами по представлению местной отчетности.





Целью принятых поправок является определение справедливой рыночной цены и предотвращение потерь поступлений в государственный бюджет, снижение административных издержек проверяющих органов и налогоплательщиков при проведении контроля по вопросам трансфертного ценообразования.





Также президент подписал закон "О ратификации Конвенции о праве несудоходных видов использования международных водотоков".





Конвенция принята Генеральной ассамблеей ООН 21 мая 1997 года. Вступила в силу 17 августа 2014 года. Сейчас ее сторонами являются 37 стран. Из сопредельных стран с Казахстаном членом является только Узбекистан. Это глобальный международный рамочный документ, при разработке которого учитывались основные прогрессивные принципы международного водного права, межсекторальное взаимодействие, водно-экологические аспекты международных водотоков и целевые индикаторы целей устойчивого развития.