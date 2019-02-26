Президент поручил обеспечить прозрачность процедур финансирования проектов НПО

Астана. 28 ноября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, выступая на VIII Гражданском форуме Казахстана подчеркнул важность установления открытого диалога между государством и обществом во благо укрепления единства народа и стабильного развития страны, передает Kazakhstan Today.





"Данный форум должен дать импульс неправительственному сектору и открыть пути дальнейшего развития гражданского общества. Уверен, что на сегодняшней встрече будут озвучены конкретные предложения по актуальным вопросам повестки дня", - заявил глава государства.

Он отдельно остановился на работе организаций, оказывающих поддержку детским домам и кризисным центрам "Дом мамы" и призвал представителей отечественного бизнеса оказать помощь НПО, задействованным в данной работе.





Глава государства также выразил благодарность представителям НПО за осуществляемую деятельность по поддержке и реабилитации отдельных категорий граждан, развитию социального предпринимательства и реализации других социально-значимых проектов, сообщает пресс-служба Акорды.





Президент Казахстан отметил некоторые итоги развития неправительственного сектора страны.





"Численность НПО увеличилась более чем в четыре раза - с 5 тысяч в 2003 году до 22 тысяч в 2018 году. В 65 раз возросло финансирование государственного социального заказа, который сегодня составляет свыше 20 миллиардов тенге. В результате деятельность НПО сегодня охватывает практически все значимые сферы нашего общества", - констатировал Нурсултан Назарбаев.





Отмечая важность вовлечения неправительственного сектора в ключевые направления социальной политики, глава государства поручил принять меры по обеспечению прозрачности процедур финансирования проектов НПО.





Для этого поручаю правительству в рамках процесса цифровизации создать Единый электронный реестр верификации НПО. В нем неправительственные организации будут регистрироваться на добровольной основе, размещать необходимые материалы, которые позволят сформировать рейтинги НПО для обеспечения их доступа к финансированию", - сказал президент Казахстана.





Кроме того, Нурсултан Назарбаев обратил внимание на необходимость создания эффективного механизма гражданского контроля, в котором ключевая роль будет отведена Гражданскому альянсу Казахстана.





Следует продолжить работу по передаче неправительственному сектору государственных функций. В рамках этого направления могут быть реализованы проекты в области экологии, социальной работы, защиты прав детей и других сферах. Предлагаю правительству и Министерству общественного развития детально изучить все озвученные предложения на предмет их практической реализации", - указал глава государства.

В ходе мероприятия также была отмечена необходимость активного участия НПО в процессе оценки и обеспечении общественного контроля реализации государственных программ. В связи с этим правительству было поручено разработать Концепцию развития гражданского общества до 2025 года.





"Необходимо также усилить роль неправительственного сектора в реализации молодежной политики. Это особенно важно, учитывая, что 2019 год объявлен Годом молодежи", - сказал президент Казахстана.

Он также поручил принять меры по расширению программ поддержки волонтерского движения. Глава государства подчеркнул, что проведение "ЭКСПО-2017" и XXVIII зимней Универсиады показали востребованность подобной деятельности.





"Позитивным является участие НПО в создании проактивной среды для людей с ограниченными возможностями, детей и молодежи с особыми потребностями. Развитие инклюзивного общества - это мировая практика и одна из ключевых социальных задач, реализуемых посредством гражданского общества во всех развитых странах", - подчеркнул президент Казахстана.





Глава государства отметил важность дальнейшей реализации программы "Рухани жангыру" и начала работы в рамках приоритетов, определенных в новой статье "Семь граней Великой степи". Президент Казахстана подчеркнул необходимость привлечения НПО к процессу реализации обозначенных в ней направлений и проектов.

"Акимам городов, районов необходимо внедрить систему предоставления услуг населению в открытых безбарьерных пространствах по принципу единого окна, с применением цифровых технологий", - сказал Нурсултан Назарбаев.

В завершение глава государства поручил правительству сформировать конкретный план действий на основе предложений, озвученных в ходе Гражданского форума и предусмотреть в нем участие всех заинтересованных государственных органов.





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