Президент поздравил коллектив центра хирургии имени Сызганова с впервые проведенной операцией

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Астана. 1 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане 1 мая отмечается День единства народа - праздник дружбы и согласия всех этносов Казахстана.





Праздник единства народа Казахстана - государственный праздник и является выходным днем. Праздник отмечается с 1996 года. 18 октября 1995 года был подписан указ об объявлении 1 мая Днем единства народа Казахстана, отменяющий тем самым празднование Дня международной солидарности трудящихся.





По данным Ассамблеи народа Казахстана, в республике в мире и согласии проживают порядка 130 этносов. Единство народа - показатель сильного и процветающего государства, основой которого служат толерантность и межкультурный диалог.





На сегодня численность населения Казахстана составляет более 20,3 млн человек. Из них 71,3% - казахи, доля русского населения - 14,6%, узбеков - 3,3%, украинцев - 1,8%, уйгуров - 1,5%, немцев - 1,1%, татар - 1%, азербайджанцев - 0,7%, корейцев - 0,6% и другие национальности.





Каждый год 1 мая в городах и селах республики проходят праздничные гулянья, концерты, спортивные состязания, люди ходят в гости и накрывают дастархан. За эти годы праздник стал доброй традицией, объединяющей всех казахстанцев.





1 Мая отмечают в странах бывшего СССР, в США и ряде стран Европы, Африки, Латинской Америки и Азии. Он известен сразу под несколькими названиями - День международной солидарности трудящихся, День весны и труда, День труда, День весны.





В советское время этот праздник по дате его проведения был красным днем календаря и назывался 1 Мая, или Первомай.