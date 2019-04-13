Президент РК назвал неуместной установку в Актау 14 билбордов с его изображением

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Актау. 12 апреля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана назвал неуместной установку в Актау 14 билбордов с его изображением, передает Kazakhstan Today.

Мне сообщили, что в Актау поставили 14 билбордов с моим изображением. Считаю, что это совершенно неуместно, я не нуждаюсь в такого рода пропаганде. К чему такая административная ретивость?" - возмутился Касым-Жомарт Токаев на встрече с представителями общественности Мангистауской области.

Он подчеркнул, что "билборды надо посвящать демонстрации реальных успехов нашего государства во главе с Елбасы".

Это мое указание акимам всех уровней", - цитирует главу государства пресс-служба президента РК в Twitter.

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