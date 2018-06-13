Президент РК подписал закон о ратификации соглашения о займе МБРР по проекту модернизации среднего образования

Астана. 13 июня. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения о займе (Проект модернизации среднего образования) между Республикой Казахстан и Международным банком реконструкции и развития", передает Kazakhstan Today.

Напомним, соглашение, подписанное 21 августа 2017 года в Астане, соответствует приоритетам, установленным в 76 шаге "Плана нации - 100 конкретных шагов" по реализации пяти институциональных реформ главы государства Н. Назарбаева, а также государственной программе развития образования и науки на 2016 - 2019 годы.

Общая сумма затрат по Проекту модернизации среднего образования составит 75 млн долларов, в том числе заем Международного банка реконструкции и развития в размере 67 млн долларов, софинансирование займа из республиканского бюджета - 8 млн долларов.

Заем Международного банка реконструкции и развития в сумме 67 млн долларов США предоставляется Казахстану со сроком погашения 17 лет, включая 5,5 лет льготного периода. Соглашение включает комплекс инициатив, выступающих в поддержку обновленному содержанию образования, такие как: пересмотр системы оценивания с помощью формирования новых стандартов тестирования ЕНТ, внешнего оценивания учебных достижений и обновления базы тестовых заданий. Одним из основных направлений Соглашения является улучшение успеваемости учащихся в сельских общеобразовательных и малокомплектных школах через увеличение доступа к образовательным материалам, оснащение мультимедийным оборудованием и повышение потенциала сельских учителей.

Порядка 67% от общей суммы финансирования Соглашения будет направлено на обеспечение 5400 сельских школ интерактивным оборудованием. Планируется приобрести 32,5 тысячи комплектов оборудования, позволяющего оснастить компьютерами, проекторами и экранами 60 % кабинетов сельских школ. Обучением менеджменту должны быть охвачены около 200 тысяч учителей и руководителей школ сельской местности.

Главными бенефициарами Соглашения станут более 3 миллионов школьников, в том числе дети с особыми образовательными потребностями.

Соглашение также направлено на поддержку инклюзивного образования. Планируется создать и оснастить на базе общеобразовательных школ 9 Ресурсных центров, повысить квалификацию дефектологов, специалистов психолого-медико-педагогических консультаций, приобрести учебники для детей с нарушениями зрения и интеллекта.

Реализация документа должна поспособствовать сокращению разрыва в успеваемости и выравниванию качества образования между сельскими и городскими школами.

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