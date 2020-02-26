Президент РК внес изменения в правила проведения отчетных встреч с населением глав центральных исполнительных органов и акимов

Нур-Султан. 25 февраля. Kazakhstan Today - Президент РК подписал указ от 24 февраля 2020 года №272 "О внесении изменений в указ президента Республики Казахстан от 5 февраля 2016 года №190 "О проведении отчетных встреч с населением руководителей центральных исполнительных органов, акимов, ректоров национальных высших учебных заведений", передает Kazakhstan Today.

Руководителям центральных исполнительных органов (за исключением министерств обороны, иностранных дел Республики Казахстан) ежегодно в течение второго квартала проводить отчетные встречи с представителями общественности с организацией видеоконференцсвязи с регионами, онлайн-трансляций на официальных аккаунтах в социальных сетях и информационном интернет-ресурсе, определяемом уполномоченным органом в области средств массовой информации, в ходе которых информировать о реализуемых в стране реформах, социально-экономическом развитии, достижении ключевых показателей стратегических планов и задачах по развитию соответствующих отраслей, их проблемах и путях решения", - говорится в документе.

Кроме того, акимам всех уровней ежегодно в течение первого квартала поручено проводить отчетные встречи с населением, в ходе которых информировать о реализуемых в стране реформах, задачах и основных направлениях дальнейшего развития региона, проблемных вопросах и планах по их решению. Отчетная встреча проводится с организацией онлайн-трансляций на официальных аккаунтах в социальных сетях и видеоконференцсвязи с районными центрами и другими населенными пунктами (с учетом технических возможностей).

За день до проведения отчетной встречи и после проведения отчетной встречи проводится личный прием граждан.

До проведения отчетной встречи проводить заслушивание отчетов акимов областей, городов и районов на заседаниях соответствующих общественных советов с привлечением депутатов маслихатов, представителей общественности, бизнеса и средств массовой информации, в ходе которых аким информирует о социально-экономическом развитии соответствующей административно-территориальной единицы за истекший год, достижении ключевых показателей программ развития территорий, задачах и основных направлениях дальнейшего развития региона, процессе формирования проектов местных бюджетов в части определения приоритетов социально-экономического развития региона, отмечается в указе.

За месяц до даты проведения отчетных встреч публиковать в центральных и региональных печатных средствах массовой информации, на официальных интернет-ресурсах и веб-портале "электронного правительства", в том числе интернет-портале открытых данных, а также на официальных аккаунтах центральных исполнительных органов, акиматов и личных аккаунтах министров, акимов в социальных сетях графики проведения отчетных встреч и информацию о способах направления вопросов и предложений населения к предстоящим отчетам", - говорится в документе.

Не позднее десяти календарных дней со дня завершения отчетных встреч и приема граждан обеспечить размещение отчетов и перечня проблемных вопросов, поднятых населением на отчетных встречах, с указанием сроков принятия соответствующих мер по их решению: руководителям центральных исполнительных органов и акимам областей, городов республиканского значения, столицы, районов, городов областного значения, районов в городе на официальных интернет-ресурсах соответствующего государственного органа; акимам городов районного значения, сельских округов, поселков и сел опубликовать в средствах массовой информации и при наличии на официальных интернет-ресурсах аппаратов акимов.

Ежеквартально к десятому числу месяца, следующего за отчетным периодом, информацию о ходе решения проблемных вопросов, поднятых населением на отчетных встречах (проблемный вопрос, ход исполнения) размещать на интернет-ресурсах центральных исполнительных органов и акиматов областей, городов республиканского значения, столицы, районов, городов областного значения, районов в городе, аппаратов акимов городов районного значения, сельских округов, поселков и сел. В случае отсутствия интернет-ресурса акиматов районов в городе, аппаратов акимов городов районного значения, сельских округов, поселков и сел, информацию о ходе решения проблемных вопросов опубликовать в местных печатных изданиях.

Также поручено обеспечить "размещение на официальных интернет-ресурсах центральных исполнительных органов, национальных холдингов и компаний перечня проблемных вопросов, входящих в их компетенцию, из числа поднятых населением по итогам отчетных встреч акимов с населением с ежеквартальной актуализацией".

Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

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