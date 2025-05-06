Прокуратура Алматинской области выявила факт разграбления конфискованного имущества на штрафстоянке

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Астана. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О некоторых вопросах Агентства Республики Казахстан по атомной энергии", передает корреспондент агентства.





Как указано в документе, Агентство Республики Казахстан по атомной энергии является государственным органом, непосредственно подчиненным и подотчетным президенту Республики Казахстан, осуществляющим формирование и реализацию государственной политики и государственное регулирование в области использования атомной энергии, недропользования в части разведки и добычи урана, атомной промышленности, обеспечения ядерной, радиационной и ядерной физической безопасности населения, физической защиты ядерных материалов и ядерных установок, обеспечения режима нераспространения ядерного оружия на территории Республики Казахстан, создания и функционирования Семипалатинской зоны ядерной безопасности, а также в пределах, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, - межотраслевую координацию в регулируемых сферах.





Агентство имеет ведомство - Комитет атомного надзора и контроля Агентства Республики Казахстан по атомной энергии. Комитет самостоятельно принимает решения по вопросам ядерной, радиационной и ядерной физической безопасности, руководствуется в своей деятельности законодательством РК, нормами международных договорных и иных обязательств республики, в том числе в рамках соглашений с Международным агентством по атомной энергии.





К задачам агентства относятся:





1) формирование и реализация государственной политики и государственное регулирование в регулируемых сферах, а также в пределах, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, межотраслевая координация в регулируемых сферах;





2) осуществление координации деятельности центральных и местных исполнительных органов по реализации государственной политики в регулируемых сферах;





3) участие в обеспечении развития топливно-энергетического комплекса в пределах компетенции, в том числе обеспечение строительства атомных электрических станций и сопутствующей инфраструктуры;





4) создание и развитие ядерного кластера;





5) развитие атомной промышленности, в том числе разведки, добычи и переработки урановой продукции;





6) международное сотрудничество в регулируемых сферах;





7) обеспечение воспроизводства урановых ресурсов и их рационального использования;





8) государственное управление и обеспечение государственного контроля в регулируемых сферах;





9) осуществление иных задач, возложенных на агентство, в пределах своей компетенции.





Согласно документу, агентство выполняет следующие функции:





1) обеспечивает формирование и реализацию государственной политики в регулируемых сферах;





2) осуществляет стратегические, регулятивные, реализационные и контрольно-надзорные функции в регулируемых сферах;





3) участвует в системе государственного планирования в регулируемых сферах;





4) утверждает нормативные правовые акты по реализации государственной политики в регулируемых сферах;





5) осуществляет координацию деятельности центральных и местных исполнительных органов по реализации государственной политики в регулируемых сферах;





6) осуществляет международное сотрудничество в регулируемых сферах;





7) разрабатывает проект решения правительства Республики Казахстан о реализации приоритетного права на приобретение стратегического объекта;





8) осуществляет функции, относящиеся к исключительной компетенции единственного участника (общего собрания участников) товарищества с ограниченной ответственностью "Казахстанские атомные электрические станции" (далее - товарищество) в соответствии с Законом Республики Казахстан "О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью" и Уставом товарищества, в том числе:





изменение Устава товарищества, включая изменение размера его уставного капитала, места нахождения и фирменного наименования, или утверждение Устава товарищества в новой редакции;





образование исполнительного органа товарищества и досрочное прекращение его полномочий или полномочий отдельного члена исполнительного органа, а также принятие решения о передаче товарищества или его имущества в доверительное управление и определение условий такой передачи;





избрание и досрочное прекращение полномочий наблюдательного совета и (или) ревизионной комиссии (ревизора) товарищества, а также утверждение отчетов и заключений ревизионной комиссии (ревизора) товарищества;





утверждение финансовой отчетности и распределение чистого дохода;





решение об участии товарищества в иных хозяйственных товариществах, а также в некоммерческих организациях;





решение о реорганизации или ликвидации товарищества;





9) принимает решение о создании дочерних и зависимых предприятий акционерными обществами (товариществами с ограниченной ответственностью), находящимися в введении Агентства;





10) принимает решение о распределении чистого дохода, полученного акционерным обществом (товариществом с ограниченной ответственностью), права владения и пользования государственным пакетом акций (доли участия в уставном капитале) которого переданы Агентству и о перечислении указанными юридическими лицами дивидендов (части чистого дохода товарищества с ограниченной ответственностью) на принадлежащие государству акции акционерного общества (доли участия в уставном капитале товарищества с ограниченной ответственностью);





11) разрабатывает и утверждает план развития Агентства;





12) осуществляет контроль и надзор за деятельностью физических и юридических лиц в пределах компетенции;





13) устанавливает требования, предъявляемые к деятельности субъектов (объектов) государственного контроля и надзора в соответствии с пунктом 2 статьи 132 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан;





14) разрабатывает и утверждает совместно с уполномоченным органом по предпринимательству критерии оценки степени риска и проверочные листы в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан;





15) осуществляет государственный контроль в форме проверки и профилактического контроля в регулируемых сферах в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан;





16) осуществляет лицензирование или разрешительные процедуры в пределах своей компетенции в регулируемых сферах;





17) осуществляет разрешительный контроль в регулируемых сферах;





18) осуществляет государственный контроль и надзор в порядке, определенном Предпринимательским кодексом Республики Казахстан, за соблюдением требований соответствующих технических регламентов в рамках установленной компетенции;





19) обеспечивает развитие науки и инноваций в пределах компетенции;





20) создает научно-технический совет и утверждает его положение;





21) участвует в создании Наукограда на базе республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Национальный ядерный центр Республики Казахстан" в городе Курчатове области Абай, а также иных научных центров и кластеров, предусмотренных документами Системы государственного планирования Республики Казахстан;





22) участвует в развитии образовательных программ в регулируемых сферах на базе университетов, институтов и колледжей, а также осуществляет поддержку фундаментальных и научно-прикладных исследований в пределах компетенции;





23) утверждает профессиональные стандарты по согласованию с отраслевым советом по профессиональным квалификациям и уполномоченным органом в области признания профессиональных квалификаций;





24) определяет потребность в кадрах в регулируемых сферах;





25) участвует в развитии казахстанского содержания в регулируемых сферах;





26) разрабатывает и утверждает нормативно-технические документы в области добычи урана, сферах проектирования, строительства, эксплуатационных и технико-экономических характеристик оборудования;





27) разрабатывает и утверждает правила приобретения недропользователями и их подрядчиками товаров, работ и услуг, используемых при проведении операций по добыче урана;





28) разрабатывает и утверждает правила синхронизации работ систем электронного закупа в отношении добычи урана с работой реестра товаров, работ и услуг, используемых при проведении операций по недропользованию, и их производителей;





29) осуществляет государственный контроль за соблюдением недропользователями порядка приобретения товаров, работ и услуг при проведении операций по добыче урана;





30) разрабатывает и утверждает правила осуществления контроля за соблюдением условий контрактов;





31) разрабатывает и утверждает положение о центральной комиссии по разработке месторождений урана Республики Казахстан, определяющее организацию ее деятельности, состав, регламент работы и ведение делопроизводства;





32) разрабатывает и утверждает положение об экспертной комиссии по вопросам недропользования в части добычи урана;





33) разрабатывает и утверждает состав экспертной комиссии по вопросам недропользования в части добычи урана;





34) разрабатывает и утверждает формы и правила представления отчетов при проведении опытно-промышленной добычи и добычи урана;





35) разрабатывает и утверждает типовой контракт на добычу урана;





36) осуществляет государственный контроль в области проведения операций по недропользованию по добыче урана;





37) разрабатывает и утверждает положение о рабочей группе по проведению прямых переговоров с национальной компанией в области урана;





38) разрабатывает и утверждает методики расчета контрактных обязательств недропользователей в области добычи урана по обучению граждан Республики Казахстан;





39) определяет порядок осуществления финансирования обучения казахстанских кадров в размере одного процента от затрат на добычу, понесенных недропользователем в период добычи урана по итогам предыдущего года, совместно с уполномоченным органом в области образования;





40) определяет порядок осуществления финансирования проектов цифровизации в области добычи урана в размере одного процента от затрат на добычу, понесенных недропользователем в период добычи урана по итогам предыдущего года, совместно с уполномоченным органом в сфере информатизации;





41) определяет порядок осуществления финансирования научно-исследовательских, научно-технических и (или) опытно-конструкторских работ в размере одного процента от затрат на добычу, понесенных недропользователем в период добычи урана по итогам предыдущего года, совместно с уполномоченным органом в области науки;





42) разрабатывает и утверждает перечень приоритетных товаров, работ и услуг;





43) определяет порядок проведения аукциона и выдачи по его итогам лицензии на разведку урана;





44) выдает лицензии на разведку урана;





45) разрабатывает и утверждает правила подачи и рассмотрения заявлений на выдачу лицензий на разведку урана;





46) заключает, осуществляет государственную регистрацию и хранение лицензий, контрактов на разведку и добычу или на добычу урана;





47) предоставляет и прекращает, досрочно прекращает права недропользования для разведки и добычи урана;





48) согласовывает программы управления государственным фондом недр;





49) разрабатывает перечень стратегических участков недр;





50) заключает с национальной компанией в области урана договор доверительного управления контрактной территорией, в случае досрочного прекращения действия контракта по добыче урана;





51) согласовывает стратегического партнера для совместной реализации проектов по контрактам, заключенным по итогам прямых переговоров между национальной компанией в области урана и компетентным органом или в соответствии с международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан;





52) разрабатывает и утверждает порядок заключения договора залога банковского вклада в области добычи урана и его типовую форму;





53) осуществляет мониторинг выполнения недропользователями обязательств по контракту на недропользование в части добычи урана;





54) осуществляет контроль за соблюдением недропользователями условий контрактов на недропользование в области добычи урана;





55) определяет порядок мониторинга выполнения недропользователями обязательств по контракту (лицензии) на недропользование в области добычи урана;





56) выдает разрешение на переход права недропользования (доли в праве недропользования), возникшего на основании контракта на недропользование, лицензии на разведку или лицензии на добычу урана, лицензии на использование пространства недр, а также переход объектов, связанных с правом недропользования;





57) выдает на основании предложений экспертной комиссии по вопросам недропользования разрешение на отчуждение права недропользования (доли в праве недропользования) и (или) объектов, связанных с правом недропользования в области добычи урана;





58) заключает с Национальной палатой предпринимателей Республики Казахстан и недропользователями соглашения о стимулировании предпринимательства в области добычи урана;





59) разрабатывает и утверждает правила заключения, внесения изменений, дополнений и расторжения соглашения о стимулировании предпринимательства, а также мониторинга их исполнения, типовую форму соглашения о стимулировании предпринимательства совместно с уполномоченными органами в области углеводородов и твердых полезных ископаемых;





60) осуществляет мониторинг исполнения условий соглашений о стимулировании предпринимательства совместно с Национальной палатой предпринимателей Республики Казахстан и уполномоченными органами в области углеводородов и твердых полезных ископаемых на основе сведений недропользователей, представляемых путем обеспечения доступа к системам электронных закупок;





61) осуществляет мониторинг выполнения недропользователями в области добычи урана обязательств по закупкам товаров, работ и услуг у казахстанских производителей, привлечению казахстанских кадров, обучению казахстанских кадров, финансированию научно-исследовательских, научно-технических и (или) опытно-конструкторских работ, а также приобретению недропользователями и их подрядчиками товаров, работ и услуг, используемых при проведении операций по добыче урана;





62) осуществляет формирование и ведение реестра товаров, работ и услуг, используемых при проведении операций по добыче урана, и их производителей, включая критерии их оценки для внесения в данный реестр.

С полным текстом функций ведомства можно ознакомиться здесь

Также положением определена структура агентства, которая представлена следующим образом: