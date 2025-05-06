05.05.2025, 09:37 49266
Прокуратура Алматинской области выявила факт разграбления конфискованного имущества на штрафстоянке
Фото: Depositphotos
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Конаев. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе проведенной проверки прокуратурой Алматинской области установлен факт разграбления конфискованного имущества, находящегося на специализированной штрафной стоянке, сообщили в пресс-службе ведомства.
Речь идет о седельном тягаче марки Volvo FH с прицепом общей стоимостью свыше 100 млн тенге. Указанное транспортное средство ранее было изъято в рамках административного производства и подлежало конфискации в доход государства. Однако, находясь на хранении, тягач был разобран и подвергнут хищению комплектующих", - проинформировали в прокуратуре.
Кроме того, по данным ведомства, выявлен факт сокрытия имущества, подлежащего конфискации.
В рамках уголовного дела автомашина марки Mercedes E350 стоимостью 8 млн тенге передана на хранение отцу подозреваемого. Впоследствии суд постановил конфисковать автомашину в доход государства. Несмотря на состоявшийся судебный акт, отец подозреваемого уклонился от исполнения обязательств по хранению и скрыл автомобиль", - отметили в прокуратуре.
Выявленные нарушения переданы в органы досудебного расследования для принятия окончательного процессуального решения.
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05.05.2025, 15:50 23821
В Казахстане утверждено положение об Агентстве по атомной энергии
Фото: Depositphotos
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Астана. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О некоторых вопросах Агентства Республики Казахстан по атомной энергии", передает корреспондент агентства.
Как указано в документе, Агентство Республики Казахстан по атомной энергии является государственным органом, непосредственно подчиненным и подотчетным президенту Республики Казахстан, осуществляющим формирование и реализацию государственной политики и государственное регулирование в области использования атомной энергии, недропользования в части разведки и добычи урана, атомной промышленности, обеспечения ядерной, радиационной и ядерной физической безопасности населения, физической защиты ядерных материалов и ядерных установок, обеспечения режима нераспространения ядерного оружия на территории Республики Казахстан, создания и функционирования Семипалатинской зоны ядерной безопасности, а также в пределах, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, - межотраслевую координацию в регулируемых сферах.
Агентство имеет ведомство - Комитет атомного надзора и контроля Агентства Республики Казахстан по атомной энергии. Комитет самостоятельно принимает решения по вопросам ядерной, радиационной и ядерной физической безопасности, руководствуется в своей деятельности законодательством РК, нормами международных договорных и иных обязательств республики, в том числе в рамках соглашений с Международным агентством по атомной энергии.
К задачам агентства относятся:
1) формирование и реализация государственной политики и государственное регулирование в регулируемых сферах, а также в пределах, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, межотраслевая координация в регулируемых сферах;
2) осуществление координации деятельности центральных и местных исполнительных органов по реализации государственной политики в регулируемых сферах;
3) участие в обеспечении развития топливно-энергетического комплекса в пределах компетенции, в том числе обеспечение строительства атомных электрических станций и сопутствующей инфраструктуры;
4) создание и развитие ядерного кластера;
5) развитие атомной промышленности, в том числе разведки, добычи и переработки урановой продукции;
6) международное сотрудничество в регулируемых сферах;
7) обеспечение воспроизводства урановых ресурсов и их рационального использования;
8) государственное управление и обеспечение государственного контроля в регулируемых сферах;
9) осуществление иных задач, возложенных на агентство, в пределах своей компетенции.
Согласно документу, агентство выполняет следующие функции:
1) обеспечивает формирование и реализацию государственной политики в регулируемых сферах;
2) осуществляет стратегические, регулятивные, реализационные и контрольно-надзорные функции в регулируемых сферах;
3) участвует в системе государственного планирования в регулируемых сферах;
4) утверждает нормативные правовые акты по реализации государственной политики в регулируемых сферах;
5) осуществляет координацию деятельности центральных и местных исполнительных органов по реализации государственной политики в регулируемых сферах;
6) осуществляет международное сотрудничество в регулируемых сферах;
7) разрабатывает проект решения правительства Республики Казахстан о реализации приоритетного права на приобретение стратегического объекта;
8) осуществляет функции, относящиеся к исключительной компетенции единственного участника (общего собрания участников) товарищества с ограниченной ответственностью "Казахстанские атомные электрические станции" (далее - товарищество) в соответствии с Законом Республики Казахстан "О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью" и Уставом товарищества, в том числе:
изменение Устава товарищества, включая изменение размера его уставного капитала, места нахождения и фирменного наименования, или утверждение Устава товарищества в новой редакции;
образование исполнительного органа товарищества и досрочное прекращение его полномочий или полномочий отдельного члена исполнительного органа, а также принятие решения о передаче товарищества или его имущества в доверительное управление и определение условий такой передачи;
избрание и досрочное прекращение полномочий наблюдательного совета и (или) ревизионной комиссии (ревизора) товарищества, а также утверждение отчетов и заключений ревизионной комиссии (ревизора) товарищества;
утверждение финансовой отчетности и распределение чистого дохода;
решение об участии товарищества в иных хозяйственных товариществах, а также в некоммерческих организациях;
решение о реорганизации или ликвидации товарищества;
9) принимает решение о создании дочерних и зависимых предприятий акционерными обществами (товариществами с ограниченной ответственностью), находящимися в введении Агентства;
10) принимает решение о распределении чистого дохода, полученного акционерным обществом (товариществом с ограниченной ответственностью), права владения и пользования государственным пакетом акций (доли участия в уставном капитале) которого переданы Агентству и о перечислении указанными юридическими лицами дивидендов (части чистого дохода товарищества с ограниченной ответственностью) на принадлежащие государству акции акционерного общества (доли участия в уставном капитале товарищества с ограниченной ответственностью);
11) разрабатывает и утверждает план развития Агентства;
12) осуществляет контроль и надзор за деятельностью физических и юридических лиц в пределах компетенции;
13) устанавливает требования, предъявляемые к деятельности субъектов (объектов) государственного контроля и надзора в соответствии с пунктом 2 статьи 132 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан;
14) разрабатывает и утверждает совместно с уполномоченным органом по предпринимательству критерии оценки степени риска и проверочные листы в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан;
15) осуществляет государственный контроль в форме проверки и профилактического контроля в регулируемых сферах в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан;
16) осуществляет лицензирование или разрешительные процедуры в пределах своей компетенции в регулируемых сферах;
17) осуществляет разрешительный контроль в регулируемых сферах;
18) осуществляет государственный контроль и надзор в порядке, определенном Предпринимательским кодексом Республики Казахстан, за соблюдением требований соответствующих технических регламентов в рамках установленной компетенции;
19) обеспечивает развитие науки и инноваций в пределах компетенции;
20) создает научно-технический совет и утверждает его положение;
21) участвует в создании Наукограда на базе республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Национальный ядерный центр Республики Казахстан" в городе Курчатове области Абай, а также иных научных центров и кластеров, предусмотренных документами Системы государственного планирования Республики Казахстан;
22) участвует в развитии образовательных программ в регулируемых сферах на базе университетов, институтов и колледжей, а также осуществляет поддержку фундаментальных и научно-прикладных исследований в пределах компетенции;
23) утверждает профессиональные стандарты по согласованию с отраслевым советом по профессиональным квалификациям и уполномоченным органом в области признания профессиональных квалификаций;
24) определяет потребность в кадрах в регулируемых сферах;
25) участвует в развитии казахстанского содержания в регулируемых сферах;
26) разрабатывает и утверждает нормативно-технические документы в области добычи урана, сферах проектирования, строительства, эксплуатационных и технико-экономических характеристик оборудования;
27) разрабатывает и утверждает правила приобретения недропользователями и их подрядчиками товаров, работ и услуг, используемых при проведении операций по добыче урана;
28) разрабатывает и утверждает правила синхронизации работ систем электронного закупа в отношении добычи урана с работой реестра товаров, работ и услуг, используемых при проведении операций по недропользованию, и их производителей;
29) осуществляет государственный контроль за соблюдением недропользователями порядка приобретения товаров, работ и услуг при проведении операций по добыче урана;
30) разрабатывает и утверждает правила осуществления контроля за соблюдением условий контрактов;
31) разрабатывает и утверждает положение о центральной комиссии по разработке месторождений урана Республики Казахстан, определяющее организацию ее деятельности, состав, регламент работы и ведение делопроизводства;
32) разрабатывает и утверждает положение об экспертной комиссии по вопросам недропользования в части добычи урана;
33) разрабатывает и утверждает состав экспертной комиссии по вопросам недропользования в части добычи урана;
34) разрабатывает и утверждает формы и правила представления отчетов при проведении опытно-промышленной добычи и добычи урана;
35) разрабатывает и утверждает типовой контракт на добычу урана;
36) осуществляет государственный контроль в области проведения операций по недропользованию по добыче урана;
37) разрабатывает и утверждает положение о рабочей группе по проведению прямых переговоров с национальной компанией в области урана;
38) разрабатывает и утверждает методики расчета контрактных обязательств недропользователей в области добычи урана по обучению граждан Республики Казахстан;
39) определяет порядок осуществления финансирования обучения казахстанских кадров в размере одного процента от затрат на добычу, понесенных недропользователем в период добычи урана по итогам предыдущего года, совместно с уполномоченным органом в области образования;
40) определяет порядок осуществления финансирования проектов цифровизации в области добычи урана в размере одного процента от затрат на добычу, понесенных недропользователем в период добычи урана по итогам предыдущего года, совместно с уполномоченным органом в сфере информатизации;
41) определяет порядок осуществления финансирования научно-исследовательских, научно-технических и (или) опытно-конструкторских работ в размере одного процента от затрат на добычу, понесенных недропользователем в период добычи урана по итогам предыдущего года, совместно с уполномоченным органом в области науки;
42) разрабатывает и утверждает перечень приоритетных товаров, работ и услуг;
43) определяет порядок проведения аукциона и выдачи по его итогам лицензии на разведку урана;
44) выдает лицензии на разведку урана;
45) разрабатывает и утверждает правила подачи и рассмотрения заявлений на выдачу лицензий на разведку урана;
46) заключает, осуществляет государственную регистрацию и хранение лицензий, контрактов на разведку и добычу или на добычу урана;
47) предоставляет и прекращает, досрочно прекращает права недропользования для разведки и добычи урана;
48) согласовывает программы управления государственным фондом недр;
49) разрабатывает перечень стратегических участков недр;
50) заключает с национальной компанией в области урана договор доверительного управления контрактной территорией, в случае досрочного прекращения действия контракта по добыче урана;
51) согласовывает стратегического партнера для совместной реализации проектов по контрактам, заключенным по итогам прямых переговоров между национальной компанией в области урана и компетентным органом или в соответствии с международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан;
52) разрабатывает и утверждает порядок заключения договора залога банковского вклада в области добычи урана и его типовую форму;
53) осуществляет мониторинг выполнения недропользователями обязательств по контракту на недропользование в части добычи урана;
54) осуществляет контроль за соблюдением недропользователями условий контрактов на недропользование в области добычи урана;
55) определяет порядок мониторинга выполнения недропользователями обязательств по контракту (лицензии) на недропользование в области добычи урана;
56) выдает разрешение на переход права недропользования (доли в праве недропользования), возникшего на основании контракта на недропользование, лицензии на разведку или лицензии на добычу урана, лицензии на использование пространства недр, а также переход объектов, связанных с правом недропользования;
57) выдает на основании предложений экспертной комиссии по вопросам недропользования разрешение на отчуждение права недропользования (доли в праве недропользования) и (или) объектов, связанных с правом недропользования в области добычи урана;
58) заключает с Национальной палатой предпринимателей Республики Казахстан и недропользователями соглашения о стимулировании предпринимательства в области добычи урана;
59) разрабатывает и утверждает правила заключения, внесения изменений, дополнений и расторжения соглашения о стимулировании предпринимательства, а также мониторинга их исполнения, типовую форму соглашения о стимулировании предпринимательства совместно с уполномоченными органами в области углеводородов и твердых полезных ископаемых;
60) осуществляет мониторинг исполнения условий соглашений о стимулировании предпринимательства совместно с Национальной палатой предпринимателей Республики Казахстан и уполномоченными органами в области углеводородов и твердых полезных ископаемых на основе сведений недропользователей, представляемых путем обеспечения доступа к системам электронных закупок;
61) осуществляет мониторинг выполнения недропользователями в области добычи урана обязательств по закупкам товаров, работ и услуг у казахстанских производителей, привлечению казахстанских кадров, обучению казахстанских кадров, финансированию научно-исследовательских, научно-технических и (или) опытно-конструкторских работ, а также приобретению недропользователями и их подрядчиками товаров, работ и услуг, используемых при проведении операций по добыче урана;
62) осуществляет формирование и ведение реестра товаров, работ и услуг, используемых при проведении операций по добыче урана, и их производителей, включая критерии их оценки для внесения в данный реестр.
С полным текстом функций ведомства можно ознакомиться здесь.
Также положением определена структура агентства, которая представлена следующим образом:
- Руководство
- Секретариат председателя
- Департамент ядерной энергетики
- Департамент атомной промышленности и недропользования
- Департамент науки и инноваций
- Департамент радиоактивных отходов и охраны окружающей среды
- Департамент международного сотрудничества
- Департамент стратегического планирования
- Департамент казахстанского содержания
- Департамент юридической службы
- Департамент развития персонала и подготовки кадров
- Департамент административной работы и цифровизации
- Департамент бюджета и финансовых процедур
- Департамент безопасности и государственных секретов
- Управление внутреннего аудита
- Управление по связям с общественностью
- Уполномоченный по этике
05.05.2025, 15:40 24721
Иностранцам будут заранее сообщать о возможном отказе в казахстанской визе
Фото: Depositphotos
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Астана. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В правила оформления приглашений, согласования приглашений на въезд иностранцев и лиц без гражданства в Республику Казахстан, выдачи, аннулирования, восстановления виз Республики Казахстан, а также продления и сокращения сроков их действия внесены изменения, передает корреспондент агентства.
В случае выявления основания для отказа в выдаче визы уполномоченный сотрудник ТОП МВД РК и МИД РК информирует услугополучателя в течение двух рабочих дней о предварительном решении об отказе в выдаче визы, а также времени, дате и месте, способе проведения заслушивания для предоставления возможности услугополучателю выразить позицию по предварительному решению", - сообщается в документе.
Также уточняется, что уведомление о заслушивании направляется не менее чем за три рабочих дня до принятия решения о выдаче или отказе в выдаче визы.
С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке.
Ранее сообщалось, что Казахстан вводит золотую визу.
05.05.2025, 14:37 28561
Казахстанцы внесли неоценимый вклад в Победу - президент
Самая кровопролитная война в истории человечества стала тяжелейшим испытанием для всех народов, заявил Токаев
Фото: Акорда
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Астана. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на церемонии вручения государственных наград, высших воинских и специальных званий, классных чинов заявил, что казахстанцы внесли неоценимый вклад в Победу в Великой Отечественной войне, сообщает Акорда.
В этом году мы отмечаем 80-летие Великой Победы. Несомненно, самая кровопролитная война в истории человечества стала тяжелейшим испытанием для всех народов. Свыше 1,2 миллиона наших земляков ушли на фронт, более половины из них не вернулись с полей сражений. Труженики тыла все свои силы и энергию отдавали во имя общего дела. Таким образом, казахстанцы внесли неоценимый вклад в Победу. Этот праздник мужества не только демонстрирует, насколько бесценны мирная жизнь, единство и солидарность, но и служит важным уроком для подрастающего поколения", - заявил глава государства.
Касым-Жомарт Токаев назвал сотрудников силовых структур достойными преемниками доблестных предков.
Вооруженные силы надежно защищают независимость, мир и территориальную целостность страны. Правоохранительные структуры поддерживают законность и порядок, а специальные органы обеспечивают национальную безопасность. Нелегкий труд спасателей направлен на сохранение жизни и здоровья наших граждан в чрезвычайных ситуациях. В прошлом году Казахстан впервые развернул самостоятельный контингент в составе миротворческой миссии Организации Объединенных Наций. Этот шаг продемонстрировал высокий уровень доверия международного сообщества к нашей армии", - сообщил президент.
Он подчеркнул, что Казахстан - мирное государство, поддерживающее дружественные отношения со всеми странами.
Мы убеждены в том, что все спорные вопросы должны решаться исключительно на основе политического диалога. Мы неизменно придерживаемся данной позиции, о чем я не раз заявлял. Но это не значит, что мы должны самоуспокаиваться. Наша армия должна быть готова к выполнению своих задач в любой момент", - отметил он.
По словам президента, государство уделяет особое внимание укреплению потенциала Вооруженных сил.
Наши войска оснащаются передовым вооружением и техникой. Развивается оборонно-промышленный комплекс. Возводятся новые гарнизоны, военные городки и заставы. Постоянно повышается слаженность и боевая выучка солдат. Свидетельством отличной подготовки наших бойцов являются призовые места на специализированных международных состязаниях. Военнослужащие, сотрудники специальных и правоохранительных структур, органов гражданской защиты имеют широкие социальные гарантии, будут всегда пользоваться безусловной поддержкой государства", - добавил глава государства.
В завершение мероприятия Касым-Жомарт Токаев присвоил высшие воинские и специальные звания, классные чины, а также вручил государственные награды военнослужащим, спасателям и сотрудникам силовых структур.
Дополнено 05.05.2025, 14.40
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал два указа, сообщает Акорда.
В частности, главой государства подписан указ "О награждении государственными наградами Республики Казахстан" и указ "О присвоении высших воинских и специальных званий, классных чинов".
Ранее сообщалось, что военный парад Победы в Астане покажут в прямом эфире.
05.05.2025, 14:07 29476
Информацию о передаче доли АНПЗ российской нефтяной компании прокомментировали в КМГ
Фото: kmg.kz
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Астана. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - На пресс-конференции в правительстве заместитель председателя правления АО "НК "КазМунайГаз" Асет Магауов прокомментировал информацию о возможной приватизации доли Атырауского нефтеперерабатывающего завода российской компанией ПАО "Татнефть", передает корреспондент агентства.
Есть соответствующие процедуры правительства по стратегическим объектам, касающиеся как вопросов приватизации, так и передачи в доверительное управление. Есть также позиция, рекомендованная Агентством по защите и развитию конкуренции, - они видят свою задачу в развитии конкуренции на рынке переработки нефти как одного из приоритетных. Со стороны АЗРК была рекомендация уменьшить долю влияния нацкомпаний в целом в системе как добычи, так и переработки нефти и нефтепродуктов", - объяснил Асет Магауов.
По его словам, российская компания "Татнефть" оказывала консультации по техническим вопросам, связанным с заменой некоторых установок. Он отметил, что КМГ рассматривает возможность сотрудничества со всеми компаниями, в том числе с "Татнефтью".
Асет Магауов рассказал, что четких сроков завершения переговоров с потенциальными партнерами нет. При этом в рамках рекомендованной АЗРК концепции о дерегулировании рынка нефтепродуктов итоги переговоров станут известны не ранее 2028-2029 годов.
Цены внутреннего рынка регулировались раньше отдельным постановлением правительства. В феврале этого года было принято решение об отмене регулирования, и сейчас ценообразование полностью идет рыночно. То есть этот процесс никак не связан с приходом или уходом каких-то инвесторов. Заводы не владельцы нефтепродуктов, владельцами являются недропользователи", - подчеркнул он.
Асет Магауов дополнил, что КМГ приготовлены альтернативные варианты на случай резкого падения цен на нефть, поэтому в компании готовы к любым колебаниям.
Ранее глава Агентства по защите и развитию конкуренции Марат Омаров озвучил информацию, что долю в Атырауском и Павлодарском нефтеперерабатывающих заводах могут предложить иностранным инвесторам.
Позже в АЗРК заявили, что в правительстве было предварительное обсуждение этого вопроса и стороны согласились с предложением о передаче 50% доли госучастия инвесторам. В пример в АЗРК привели успешную работу Шымкентского НПЗ, где 50% доли принадлежит частнику.
В Минэнерго информацию о продаже доли АНПЗ российской "Татнефти" опровергли.
05.05.2025, 12:34 41211
Закон о нефтегазохимической промышленности разрабатывают в Казахстане
Проект закона предусматривает обеспечение равного доступа предприятий к сырьевой базе
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Астана. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе заседания правительства министр энергетики РК Ерлан Аккенженов сообщил о разработке проекта закона "О нефтегазохимической промышленности", передает корреспондент агентства.
Целью законопроекта является создание прозрачной и эффективной правовой основы для развития нефтегазохимии. Проект закона предусматривает обеспечение равного доступа предприятий к сырьевой базе, развитие необходимой инфраструктуры и применение мер государственной поддержки, в том числе в части финансирования, субсидирования и льготного налогообложения", - проинформировал глава Минэнерго.
В разработке проекта закона также участвуют АО "НК "КазМунайГаз", ассоциация KazEnergy и Ассоциация производителей и потребителей нефтегазохимической продукции.
Министр уточнил, что сегодня консультативный документ законопроекта направлен на согласование членам межведомственной комиссии по вопросам законопроектной деятельности.
05.05.2025, 11:52 43376
Какие проверки могут проводить налоговые органы, рассказали в КГД
Фото: Depositphotos
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Астана. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В департаменте государственных доходов по Мангистауской области Комитета госдоходов сообщили, какие проверки могут проводить налоговые органы.
В соответствии со статьей 145 Налогового Кодекса РК, налоговые проверки подразделяются на следующие виды:
- периодические налоговые проверки на основе оценки степени риска;
- внеплановые налоговые проверки.
Периодическими налоговыми проверками на основе оценки степени риска являются проверки, назначаемые налоговыми органами в отношении налогоплательщиков по результатам анализа налоговой отчетности, сведений уполномоченных государственных органов, а также сведений, полученных из официальных и открытых источников информаций, по деятельности налогоплательщиков", - пояснили в департаменте.
Основанием для назначения периодических налоговых проверок на основе оценки степени риска является полугодовой график, утвержденный решением уполномоченного органа.
"Внеплановыми налоговыми проверками являются проверки, осуществляемые по заявлениям, по жалобам, в связи с ликвидацией, по основаниям, предусмотренным Уголовно-процессуальным кодексом РК и так далее", - уточнили в ДГД.
Такие проверки осуществляются в форме комплексной, тематической, встречной проверки, хронометражного обследования.
Напомним, в конце января в правительстве предложили снизить порог для постановки на учет по НДС до 15 млн тенге и повысить ставку НДС, а взамен - снизить нагрузку на фонд оплаты труда в среднем на 10%, до 30%, за счет упразднения социального налога и обязательных пенсионных взносов работодателя.
Предложение Минфина было встречено казахстанцами неодобрительно. В начале февраля в Казахстане запустили петицию с требованием не снижать порог постановки на учет по НДС до 15 млн тенге.
05.05.2025, 08:58 50716
В КМГ назначен директор департамента по добыче нефти и газа
Фото: КМГ
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Астана. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Махамбет Елеусинов назначен директором департамента по добыче нефти и газа АО "НК "КазМунайГаз", сообщили в пресс-службе компании.
Елеусинов Махамбет Каирбекович родился в 1986 году. Трудовую деятельность начал в 2007 году оператором по добыче нефти в АО "Озенмунайгаз".
2008-2011 годы - оператор по добыче нефти, техник по оптимизации скважин в АО "Каражанбасмунай".
2011-2012 годы - аналитик департамента стратегии и устойчивого развития АО "РД "КазМунайГаз".
2012-2015 годы - инженер по добыче производственного департамента ТОО "Урал Ойл энд Газ".
2015-2023 годы - инженер 2-й категории отдела по технологиям добычи нефти, старший инженер производственного отдела, ведущий инженер производственного отдела, руководитель службы по контролю за бурением и ПКРС, директор производственно-технического департамента, заместитель генерального директора по производству в АО "Каражанбасмунай".
С июля 2023 года занимал должность заместителя генерального директора по производству в ТОО "СП Казгермунай".
05.05.2025, 08:18 39441
Капшагайское водохранилище в Алматинской области наполнилось на 100%
Фото: Минводных ресурсов РК
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Конаев. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Сейчас в водохранилище собрано около 18,5 млрд кубометров воды. Напомним, что год назад объект наполнился на 100% впервые за 10 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства водных ресурсов и ирригации РК.
Наполнение водохранилища позволит полностью обеспечить водой Акдалинский и Шенгельдинский массивы орошения в Алматинской области.
Капшагайское водохранилище регулирует сток реки Или. С начала этого года из водохранилища в озеро Балхаш было направлено 3,8 млрд кубометров воды. За аналогичный период прошлого года этот показатель достиг 2,9 млрд кубометров", - проинформировали в ведомстве.
Благодаря обильной подаче воды за год уровень озера Балхаш вырос на 12 см - с 341,52 м по Балтийской системе до 341,64 м. Объем воды увеличился на 2 млрд кубометров.
Министерство водных ресурсов и ирригации постоянно поддерживает связь с коллегами из Китая по вопросам распределения вод трансграничных рек, к которым относится и река Или. Второй год подряд наша совместная работа позволяет обеспечить аграриев Алматинской области поливной водой и улучшить экологическую обстановку в бассейне озера Балхаш", - сообщил руководитель Балхаш-Алакольской бассейновой инспекции Серик Мейрамбеков.
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Сайгаки - уникальные животные, которые являются настоящим символом казахской степи. Еще осенью 2023 года сайгу включили в перечень животных, подлежащих регулированию. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным. И Минэкологии объявило, что антилоп будут отстреливать. В феврале прошлого года отстрел сайгаков был временно приостановлен. Считаете ли вы необходимым возобновление отстрела уникальных животных?