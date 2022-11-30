Пять часов вместо десяти: в РК рассматривают введение новых правил возврата билетов

Фото: primeminister.kz
В город прибыли заместитель премьер-министра Серик Жумангарин и глава МЧС Юрий Ильин
Экибастуз. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY
- Ночью в Экибастузе прошло заседание оперативного штаба с участием заместителя премьер-министра - министра торговли и интеграции Серика Жумангарина, министра по чрезвычайным ситуациям Юрия Ильина, акима Павлодарской области Абылкаира Скакова, вице-министра энергетики Жандоса Нурмаганбетова, акционеров АО "ЦАЭК", учредителей ТОО "Экибастузтеплоэнерго", сообщила
пресс-служба премьер-министра.
По состоянию на 23.55 29 ноября в городе 17 многоквартирных жилых домов, 3 соцобъекта и 1 административное здание остаются неподключенными к системе отопления.
Подача тепла к ним будет возобновлена после устранения аварии на последнем участке. Остальные дома и объекты находятся на пониженном теплоснабжении. Температура подачи теплоносителя составляет 82°C (норма 87°C), обратка - 54°C (норма 56°C), в квартирах - 18-20°C, наружная температура воздуха составляет -23°C", - сообщили в пресс-службе.
Из 59 многоквартирных жилых домов, где были подморожены подводящие сети, восстановительные работы завершены на 22, остаются еще 37 объектов. Работают 34 дежурные бригады.
В городе для приема и обогрева граждан организованы 14 специальных пунктов.
Вчера по поручению главы правительства Алихана Смаилова заместитель премьер-министра Серик Жумангарин и министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин прибыли в Экибастуз. Также на месте аварии находится вице-министр энергетики Жандос Нурмаганбетов.
Задачами членов правительства являются выяснение причин аварии и решение первоочередных проблем пострадавших жителей. На контроль взято оперативное устранение последствий", - уточнили в пресс-службе.
В настоящее время на ТЭЦ работают 6 котлов. Восстановлено теплоснабжение в 143 многоэтажных и 132 частных домах, а также на 13 социальных объектах. Ремонтные работы завершены на 20 участках из 21. Подомовые обходы по выявлению проблемных вопросов продолжаются.
Напомним, последствия крупной аварии
на местной ТЭЦ устраняют уже третьи сутки.
По данным телеканала КТК
, специальная комиссия начала расследование причин коммунального ЧП.
Уже открыта проверка по данному факту, и поскольку мы являемся местным исполнительным органом, а они - компетентным центральным государственным органом, правовую оценку будут давать именно они", - сказал аким Экибастуза Аян Бейсекин.
Результаты проверки специальная комиссия обещает обнародовать через 10 дней. А пока в Экибастуз на помощь местным коммунальщикам прибывают специалисты из других регионов. Для них организованы пункты обогрева и горячее питание. Волонтеры собирают для жителей теплые одеяла и обогреватели.
Режим чрезвычайной ситуации, введенный
местными властями, продолжает действовать.