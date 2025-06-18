17.06.2025, 12:38 63896
Пять тысяч мопедистов оштрафовали за 2 месяца в Алматы
Фото: Depositphotos
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Алматы. 17 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы стабилизировалась ситуация с эксплуатацией мопедов после вступления в силу новых правил. Об этом на брифинге в РСК сообщила представитель городского департамента полиции Салтанат Азирбек.
На сегодняшний день порядка 95% владельцев мопедов уже оформили государственную регистрацию транспорта и получили водительские удостоверения соответствующей категории. Случаи управления мопедами без госномеров и прав фиксируются все реже.
На сегодняшний день порядка 95% владельцев мопедов уже оформили государственную регистрацию транспорта и получили водительские удостоверения соответствующей категории. Случаи управления мопедами без госномеров и прав фиксируются все реже.
Она напомнила, что новые правила вступили в силу с 5 апреля 2025 года. Согласно им, все мопеды подлежат обязательной регистрации, должны иметь государственный номер, техпаспорт, страховой полис. Управлять ими разрешено только при наличии водительских прав соответствующей категории.
Нововведения направлены на повышение безопасности на дорогах и приведение эксплуатации мопедов к единым стандартам.
Спикер отметила, что среди наиболее частых нарушений остаются: несоблюдение требований дорожных знаков, пересечение сплошной линии разметки, нарушения при перестроении, установка нештатного оборудования - ярких фар и громких глушителей, не соответствующих техническим регламентам.
Многие водители объясняют переоборудование тем, что заводское освещение на мопедах недостаточно яркое. Однако установка мощных фар и прямоточных глушителей без соответствующих разрешений запрещена", - пояснила Азирбек.
С 5 апреля к административной ответственности привлечено более 5000 водителей мопедов за нарушение правил дорожного движения, из них 2000 транспортных средств эвакуированы на штрафстоянки.
В целом в городе зарегистрировано свыше 15 тысяч мопедов.
В полиции подчеркнули, что значительная часть водителей мопедов - это иностранцы, которые работают в курьерских службах.
Сотрудники полиции поблагодарили сознательных граждан, которые своевременно зарегистрировали транспортные средства и соблюдают ПДД.
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17.06.2025, 18:48 34681
В Туркестанской области построят завод по глубокой переработке сельхозпродукции
Проект включает в себя три стадии поэтапного ввода объектов
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Астана. 17 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел встречу с председателем совета директоров китайской компании Qingdao Wanlin Food Co., Ltd. Ли Яньтао, сообщает пресс-служба главы правительства.
Стороны обсудили вопросы сотрудничества в области глубокой переработки сельскохозяйственной продукции. Внимание уделено реализации совместных инвестиционных проектов, в том числе по строительству завода по производству дегидрированных овощей.
В ходе встречи рассмотрены планы Qingdao Wanlin Food по строительству индустриального парка в Туркестанской области. Проект включает в себя три стадии поэтапного ввода объектов по переработке сельхозпродукции и развитию промышленной инфраструктуры на общей площади 70 га. Это запуск заводов по производству дегидрированных овощей, кормовых культур, а также строительство промышленного парка с привлечением не менее 15 партнеров со стороны китайского бизнеса.
Начаты работы по строительству завода производственной мощностью 50 тыс. тонн дегидрированных овощей в год. Инвестором увеличена сумма вложений с $30 млн до $90 млн, ожидается создание 300 рабочих мест. Компания на первом этапе арендовала готовые производственные помещения в промышленном парке СПК "Туркестан". В ближайшее время планируется монтаж оборудования, ввод в эксплуатацию первого этапа ожидается в июле. Стратегия развития проекта включает масштабирование производства с созданием дополнительных заводов по переработке моркови и чеснока в области Жетісу и северных регионах РК. Готовую продукцию производитель намерен реализовывать в Казахстане, а также экспортировать на рынки США и ЕС.
Мы заинтересованы в долгосрочном стратегическом партнерстве с Wanlin Group, включающем размещение новых производств по переработке сельхозпродукции, в том числе в аграрных регионах страны. Казахстан открыт к расширению кооперации через создание совместных НИОКР-центров, инвестирование в агротехнопарки, развитие экспортно ориентированных логистических хабов", - подчеркнул Олжас Бектенов.
Отраслевым министерствам и акимату Туркестанской области поручено обеспечить подготовку проекта соглашения об инвестициях в двухнедельный срок.
В свою очередь председатель совета директоров Qingdao Wanlin Food Co., Ltd. Ли Яньтао отметил значительный аграрный потенциал Казахстана и выразил заинтересованность в реализации совместных проектов в области глубокой переработки продукции АПК.
По итогам переговоров стороны подтвердили намерения развивать взаимовыгодное сотрудничество по всем перспективным направлениям.
17.06.2025, 17:17 39901
Городами-побратимами стали Алматы и Шанхай
Президент отметил, что сегодняшний саммит подтвердил общий интерес к укреплению добрососедства
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Астана. 17 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе своего выступления на втором саммите "Центральная Азия - Китай" приветствовал установление побратимских связей между Алматы и Шанхаем, сообщает пресс-служба главы государства.
Выразив поддержку инициативе китайской стороны о проведении тематических годов сотрудничества между КНР и Центральной Азией, Касым-Жомарт Токаев предложил объявить 2026 год Годом образования и научных исследований для стимулирования гуманитарного взаимодействия", - говорится в сообщении.
По словам президента, открытие совместных культурных центров, развитие креативной индустрии и туризма были названы важными шагами в этом направлении.
Приветствуем запуск первого туристического поезда из Сианя в Алматы. Это событие, приуроченное к Году туризма Китая в Казахстане, стало ярким воплощением духа Великого шелкового пути, благодаря которому на протяжении многих веков на территории Евразии происходил обмен товарами и идеями", - добавил президент.
В выступлении также была обозначена важность разработки долгосрочной стратегии формата "Центральная Азия - Китай" на 2026-2030 годы.
В завершение президент отметил, что сегодняшний саммит подтвердил общий интерес к укреплению добрососедства, взаимовыгодного сотрудничества и устойчивого развития стран региона. Он выразил уверенность в том, что предложенные инициативы станут основой для вечной дружбы и стратегического партнерства. Также он подчеркнул, что благодаря совместным усилиям формат "Центральная Азия - Китай" успешно институционализирован.
17.06.2025, 17:16 41601
Соглашение о сотрудничестве в ядерной энергетике намерены подписать Казахстан и Китай
Фото: Depositphotos
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Астана. 17 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе своего выступления на втором саммите "Центральная Азия - Китай" заявил о подготовке соглашения о сотрудничестве РК и КНР в области ядерной энергетики, сообщает пресс-служба главы государства.
Учитывая богатый успешный опыт Китайской Народной Республики в ядерной энергетике, мы заинтересованы в развитии устойчивого сотрудничества в этой стратегической области. Будем готовиться к подписанию соглашения в самое ближайшее время", - сообщил президент.
По его словам, в Центральной Азии сосредоточены 20% мировых запасов урана, свыше 17% - нефти, 7% - природного газа, а также внушительные залежи редкоземельных металлов.
Другими словами, потенциал сотрудничества в этой отрасли, без преувеличения, огромен. Мы надеемся на активизацию обменов передовыми технологиями и осуществление модернизации энергетической инфраструктуры. Важно также уделять внимание укреплению региональной энергетической безопасности, технологическому развитию и диверсификации энергетических источников", - добавил глава государства.
Касым-Жомарт Токаев высоко оценил инициативу председателя КНР Си Цзиньпина о создании "сообщества единой судьбы сопредельных стран", отметив ее соответствие принципам равноправного партнерства, взаимной выгоды и уважения.
Глава выразил удовлетворение тем, что эти принципы нашли отражение в "Договоре о вечном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве", который будет подписан по итогам саммита.
Казахстан выступает за то, чтобы Центральная Азия стала эпицентром мира, устойчивой безопасности и продуктивного взаимодействия. Страна намерена продолжать борьбу с религиозным экстремизмом, терроризмом, сепаратизмом, наркотрафиком, незаконной торговлей оружием, миграцией и торговлей людьми. Особого внимания требует борьба с международной киберпреступностью, в связи с чем президент предложил наладить постоянные контакты между руководителями профильных ведомств.
17.06.2025, 16:16 46401
Саммит "Центральная Азия - Китай" стартовал в Астане
Фото: Акорда
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Астана. 17 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с приветственным словом на втором саммите "Центральная Азия - Китай".
Первый саммит "Центральная Азия - Китай", состоявшийся два года назад в историческом городе Сиане, положил начало динамичному развитию региональной цивилизации в новом формате. Сегодня в музее Сианьского созидания мы нацелены на укрепление взаимного доверия и придания импульса всестороннему взаимодействию и партнерству", - сказал глава государства в приветственной речи.
Он отметил, что в рамках саммита участникам предстоит обсудить перспективы сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях в рамках формата "Центральная Азия - Китай", а также обменяться мнениями по актуальным региональным и глобальным вопросам.
Касым-Жомарт подчеркнул, что Центрально-Азиатский регион, обладающий объемным рынком в 80 миллионов человек и богатейшими запасами природных ресурсов, последовательно укрепляет позиции, "как важный субъект международных отношений, торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества".
За последние пять лет значительно увеличился внутренний региональный товарооборот, превысивший 10 миллиардов долларов. В прошлом году на долю Китая пришлось около 40% всего внешнего торгового оборота нашего региона, что составило рекордные 95 млрд долларов. 46% данного показателя приходится на Казахстан. Взаимный товарооборот с Китаем достиг 44 миллиардов долларов", - проинформировал президент.
Токаев отметил, что китайские инвестиции стали важной составляющей экономического роста Казахстана. Их совокупный объем превысил 26 млрд долларов. По его словам, в Казахстане успешно работают около 5 тысяч предприятий с участием китайского капитала.
17.06.2025, 13:03 61231
Президент Казахстана заявил о решении подарить правительству Китая 1,5 тысячи сайгаков
Фото: Depositphotos
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Астана. 17 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о решении подарить правительству Китая 1,5 тысячи сайгаков для восстановления их популяции в соседней стране, сообщает пресс-служба главы государства.
В свою очередь председатель КНР Си Цзиньпин выразил благодарность Касым-Жомарту Токаеву за принятое решение, поскольку Китай планирует восстановить популяцию сайгаков", - проинформировали в пресс-службе.
Между тем в Казахстане планируют разрешить массовый убой сайгаков.
Напомним, в мае 2023 года в Минэкологии РК сообщили, что, по данным авиаучета, численность сайгаков в Казахстане достигла почти 2 млн.
В связи с якобы слишком возросшей популяцией животных депутаты агропартии "Ауыл" в 2023 году обратились к премьер-министру с депзапросом, в котором предложили пустить часть сайгаков на производство, использовать их рога, мясо и шкуру, тем самым "помочь" фермерам. "Международные эксперты" тоже сочли возможным убой сайгаков в Казахстане.
Заведующий лабораторией биоценологии и охотоведения РГП "Институт зоологии" Константин Плахов в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today прокомментировал предложение депутатов сократить популяцию сайгаков.
Позже сайгаков включили в перечень видов животных, численность которых подлежит регулированию. В связи с этим в Западно-Казахстанской области подготовились к промышленному истреблению сайги. На убой было решено отправить 226 тысяч сайгаков. Их мясо собирались продавать на рынках по 1000-1200 тенге за килограмм.
Зимой 2024 года отстрел сайгаков был временно приостановлен. По данным на май 2025 года, популяция выросла до 4,1 млн особей.
На пресс-конференции в правительстве министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев рассказал, разрешат ли в стране снова отстреливать антилоп.
Стоит отметить, что вопрос регулирования численности уникальных животных стал одной из наиболее обсуждаемых тем в казахстанском обществе. Не все казахстанцы поддержали идею уничтожения сайгаков и даже создали петицию об отмене отстрела антилоп. Они считают, что сокращать численность сайги категорически нельзя, ведь после такого вмешательства человека они вновь могут оказаться на грани вымирания.
Ранее на сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Сайгаки - уникальные животные, которые являются настоящим символом казахской степи. Еще осенью 2023 года сайгу включили в перечень животных, подлежащих регулированию. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным. И Минэкологии объявило, что антилоп будут отстреливать. В феврале прошлого года отстрел сайгаков был временно приостановлен. Считаете ли вы необходимым возобновление отстрела уникальных животных?"
46% участников опроса ответили: "Нет, отстреливать сайгаков нельзя"; 37% выбрали ответ: "Необходимо создать заповедник и заботиться о популяции сайги"; 12% считают, что отстрел необходим, а 5% ответили: "Мне все равно".
17.06.2025, 10:18 74486
Детскую SIM-карту для безопасного доступа в интернет запустили в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 17 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратурой города Алматы совместно с оператором связи TELE2/ALTEL весной был запущен пилотный проект SIM KIDS. Это специальная детская SIM-карта, созданная для безопасного и контролируемого доступа в интернет. Проект успешно прошел этап тестирования и в настоящее время доступен для подключения всем желающим. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РК.
Она автоматически блокирует вредоносный контент, позволяет родителям отслеживать активность ребенка в приложениях и обеспечивает возможность связи с ребенком даже в беззвучном режиме. Проект успешно прошел этап пилотного тестирования и в настоящее время доступен для подключения всем желающим", - отметили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что по поручению генерального прокурора выработаны предложения в комплексный план по защите детей от насилия, профилактике суицидов и обеспечению их прав и благополучия на 2023-2025 годы по ограждению несовершеннолетних от опасного влияния деструктивного контента в интернете.
17.06.2025, 09:47 79296
В Минцифры прокомментировали распространяемую информацию об утечке данных казахстанцев
Фото: Depositphotos
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Астана. 17 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК прокомментировали распространяемую в Сети информацию об утечке персональных данных казахстанцев.
Комитет информационной безопасности при МЦРИАП РК совместно с соответствующими правоохранительными и специальными органами проводят всестороннюю проверку, включая анализ актуальности представленных данных. Следует отметить, что первичный анализ указывает на возможное происхождение сведений из частных информационных систем. Хакерских атак или утечек персональных данных из государственных информационных систем на данный момент не зафиксировано", - сообщили в ведомстве.
В министерстве отметили, что до завершения проверки делать окончательные выводы или подтверждать достоверность информации преждевременно.
Граждане, чьи персональные данные будут обнаружены в массиве утечки, получат уведомление через личный кабинет на портале электронного правительства. Напоминаем, что в аналогичных случаях, имевших место в прежние годы, утечка касалась устаревших данных, полученных из различных баз из сферы услуг и микрофинансовых организаций. Министерство держит ситуацию на контроле. Дополнительная информация будет размещена после окончания проверки", - говорится в сообщении.
17.06.2025, 08:57 59016
Казахстан и Китай создадут центр по сейсмической безопасности
Фото: МЧС РК
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Астана. 17 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области снижения сейсмических рисков между Министерством по чрезвычайным ситуациям Казахстана, акиматом Алматы и Администрацией по землетрясениям Китая. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
Данный центр будет работать над интеграцией систем раннего предупреждения о землетрясениях, развитием сейсмологической науки и технологий, обменом сейсмической информацией в реальном времени между Казахстаном и Китаем. Это сотрудничество позволит минимизировать последствия, обеспечивая более точное и своевременное оповещение граждан о возможных природных катастрофах", - проинформировали в МЧС.
От казахстанской стороны в официальной церемонии обмена меморандумами принял участие министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Чингис Аринов, а от китайской стороны - Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Казахстане Хань Чуньлинь.
Как сообщалось ранее, в Казахстане принят комплексный план развития сейсмологической отрасли. Сейсмические районы территории Казахстана занимают порядка 40% от общей площади республики. Высокому потенциалу сейсмической опасности подвержены территории городов Алматы и Шымкента, Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской областей и областей Абай, Жетысу.
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В законодательстве Казахстана отсутствуют нормы, согласно которым артисты цирка, исполняющие трюки на высоте, "подлежат обязательной страховке". При этом во время представлений они нередко получают серьезные травмы. Считаете ли вы необходимым внести в законодательство изменения, предусматривающие обязательное наличие страховки при выполнении опасных элементов?