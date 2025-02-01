31.01.2025, 11:38 40831

Реконструкцию Кызылординского гидроузла завершили после пятилетнего простоя

Объект планировали сдать в эксплуатацию в 2022 году
Реконструкцию Кызылординского гидроузла завершили после пятилетнего простоя
Фото: Министерство водных ресурсов РК
Кызылорда. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство водных ресурсов и ирригации Казахстана завершило реконструкцию Кызылординского гидроузла после пятилетнего простоя, сообщает пресс-служба ведомства.

Для обеспечения качественной работы объекта отремонтированы поврежденные части гидравлического узла, а также устранены другие неполадки", - подчеркнули в пресс-службе.


Уточняется, что объект планировали сдать в эксплуатацию в 2022 году, однако из-за пандемии и финансовых сложностей строительные работы были приостановлены.

Гидроузел предназначен для полива около 120 тысяч га земель на левом и правом берегах реки Сырдарья и увлажнения около 2 млн га пустынной местности", - добавили в ведомстве.


Напомним, треть гидротехнических сооружений в РК - в неудовлетворительном состоянии.
 
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Теги:КызылордареконструкцияГидроузел

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31.01.2025, 17:15 20046

Дефицит свободных слотов и способствование теневому рынку: недостатки выявили в работе электронной очереди на казахстанско-китайской границе

На таможенном посту "Хоргос" внедрена система "КеденМЦПС"
Дефицит свободных слотов и способствование теневому рынку: недостатки выявили в работе электронной очереди на казахстанско-китайской границе
Астана. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - Недостатки выявили прокуроры в работе электронной очереди на казахстанско-китайской границе, сообщает пресс-служба Главной транспортной прокуратуры РК.

Алгоритм работы платформы CarGoRuqsat позволял формально бронировать очередь без регистрации АТС, что приводило к дефициту свободных слотов и способствовало теневому рынку", - проинформировали в пресс-службе.


Подчеркивается, что после вмешательства прокуратуры ситуация улучшилась за счет устранения махинаций с бронированием очереди, что сделало процесс пересечения границы более прозрачным и доступным.

На таможенном посту "Хоргос" пересмотрен порядок осуществления контроля и внедрена система "КеденМЦПС", минимизирующая влияние человеческого фактора", - добавили в прокуратуре.


Ранее сообщалось, что на казахстанско-китайской границе для перевозчиков введут биометрическую идентификацию личности.
 
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Теги:Границапроблемыочередь
31.01.2025, 15:49 25946

Инвестиции Японии в экономику Казахстана превысили $8 млрд

Токаев встретился со спецсоветником премьер-министра Японии
Астана. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял специального советника премьер-министра Японии, депутата палаты представителей парламента Акихису Нагашиму, сообщает Акорда.

Казахстан придает важное значение развитию стратегического партнерства с Японией. Между нашими странами сложились тесные отношения, основанные на дружбе и взаимопонимании. Как мы говорим, "Казахстан и Япония - дальние соседи, но близкие друзья", - сказал Касым-Жомарт Токаев.


Президент Казахстана отметил значительный потенциал для расширения торгово-экономического, инвестиционного и научно-технического сотрудничества между двумя странами. По его словам, объем привлеченных в экономику нашей страны японских инвестиций превысил 8 млрд долларов. Казахстан готов и далее предоставлять благоприятные условия для иностранных инвесторов, в том числе передовых компаний Японии.

Акихиса Нагашима передал главе нашего государства теплые слова приветствия премьер-министра Японии Шигеру Ишибы, а также подтвердил твердую приверженность Токио дальнейшему укреплению казахско-японских многогранных отношений.

Собеседники особо подчеркнули важность укрепления политического диалога на высшем уровне и обсудили перспективы углубления двустороннего взаимодействия в таких сферах, как торговля, энергетика, транспорт, образование, климатические вопросы и культурно-гуманитарное сотрудничество.
 
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Теги:ИнвестицииЯпония
31.01.2025, 12:54 35341

Фонд "Қазақстан халқына" возглавила Лаззат Чинкисбаева

Ранее она занимала должность заместителя председателя правления фонда
Фонд "Қазақстан халқына" возглавила Лаззат Чинкисбаева
Фото: qazaqstanhalqyna.kz
Астана. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - Решением попечительского совета общественного фонда "Қазақстан халқына" на пост председателя правления избрана Лаззат Чинкисбаева, сообщает пресс-служба фонда.

Уточняется, что Лаззат Чинкисбаева является общественным деятелем, экспертом в сфере благотворительности, управления социальными проектами и институционального развития НПО в Казахстане.

Ранее она занимала должность заместителя председателя правления фонда "Қазақстан халқына".

Также попечительский совет избрал сотрудников фонда Софию Айсагалиеву - заместителем председателя правления и Серикбека Елшибекова - членом правления ОФ "Қазақстан халқына".

Несмотря на смену руководства, фонд продолжит свою деятельность в обычном режиме. Смена руководства - это новая глава, которая, по мнению попечительского совета фонда, откроет дополнительные возможности для развития благотворительной деятельности", - заверили в пресс-службе.


Напомним, фонд "Қазақстан халқына" профинансировал свыше 100 благотворительных проектов на 230 млрд тенге.
 
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Теги:Назначениефондглава
31.01.2025, 12:49 36736

Стоимость проезда по БАКАД вырастет вдвое

Поднять вдвое также планируется стоимость месячных и годовых абонементов
Стоимость проезда по БАКАД вырастет вдвое
Астана. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство транспорта РК намерено вдвое поднять плату за проезд по Большой Алматинской кольцевой дороге, сообщает сайт kolesa.kz.

Вносимые изменения обусловлены последовательным повышением тарифа, а также необходимостью внедрения дополнительного механизма стимулирования оплаты путем предоставления скидки 50% от итоговой суммы при внесении пользователем предоплаты", - говорится в проекте документа.


Однако в таблице с тарифами, приложенной к проекту приказа, деления на предоплату и постоплату нет, подчеркивает источник.

Ведомство планирует установить следующие расценки на проезд:

kolesa.kz

Поднять вдвое также планируется стоимость месячных и годовых абонементов. При этом "проездные" наконец-то предусмотрят и для легковых автомобилей. Абонемент на месяц для них планируется оформлять за 1 МРП, а на год - за 10 МРП", - сообщает сайт.


Напомним, МРП в 2025 году равен 3932 тенге.

Напомним, БАКАД открыли в июне 2023 года. Это дорога протяженностью 66 километров, включающая 4-полосные (протяженность 9 километров) и 6-полосные (57 километров) участки движения, а также мосты, транспортные развязки и необходимую инфраструктуру.

В июле 2023 года проезд по БАКАД стал платным.
 
31.01.2025, 12:13 38691

Минимальный порог для проверки мобильных переводов поднимут до миллиона тенге

Соответствующий приказ министра финансов РК в настоящее время находится на рассмотрении Национального банка
Минимальный порог для проверки мобильных переводов поднимут до миллиона тенге
Астана. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - Минимальный порог для проверки мобильных переводов финансовыми органами планируют установить на уровне 12 МЗП или, 1 млн 20 тыс. тенге, сообщает пресс-служба Министерства финансов РК.

В ведомстве напомнили, что с 2022 года банки второго уровня определяют операции, имеющие признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности, по следующим критериям: получение 1 (одним) физическим лицом в течение каждого из 3 (трех) последовательных календарных месяцев от 100 (ста) и более разных лиц денежных средств на банковский счет, не предназначенных для осуществления предпринимательской деятельности. При этом совокупная сумма поступлений превышает 250 тыс. тенге.

Сведения по таким лицам БВУ обязаны предоставлять в органы государственных доходов для проведения налогового контроля.

По итогам проработки Министерством финансов совместно с Национальным банком и банками (второго уровня. - Прим. ред.) принято решение дополнить действующие критерии суммой входящих мобильных переводов свыше 12 МЗП (1 млн 20 тыс. тенге. - Прим. ред.) за три последовательных календарных месяца (для обязательной регистрации в качестве ИП годовой доход должен составить свыше 12 МЗП).


Соответствующий приказ министра финансов РК в настоящее время находится на рассмотрении Национального банка.

Напомним, с 1 января 2025 года в Казахстане размер минимальной заработной платы (МЗП) в Казахстане установлен на уровне 85 000 тенге, размер месячного расчетного показателя составляет 3932 тенге.

Напомним, из-за контроля мобильных переводов казахстанцы стали больше обналичивать деньги.

Депутаты потребовали пересмотреть параметры контроля мобильных переводов. В Минфине необходимость контроля за мобильными переводами объяснили тем, что большая часть предпринимателей не отражает свои денежные обороты. Позже в ведомстве обещали пересмотреть критерии контроля.

Позже в Нацбанке рассказали, установят ли порог контроля мобильных переводов в 255 тысяч тенге.
 
31.01.2025, 11:06 42576

Паводки в Казахстане: свыше 1,2 тысячи населенных пунктов находятся в зоне риска

К регионам с высоким риском подтопления относятся Карагандинская, Улытауская, Абайская, Северо-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Костанайская и Восточно-Казахстанская области
Паводки в Казахстане: свыше 1,2 тысячи населенных пунктов находятся в зоне риска
Фото: МЧС РК
Астана. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане на сегодня в возможных зонах подтопления находятся 1223 населенных пункта, заявил на правительственном часе в сенате министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов.

Он подчеркнул, что основные мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций возложены на центральные и местные исполнительные органы.

Также глава МЧС рассказал, что в регионах реализовали 1400 противопаводковых мероприятий. В их числе:

  • возвели и укрепили 576 километров защитных дамб и валов;
  • отремонтировали и построили 164 километра дренажных систем;
  • установили и заменили 960 водопропускных сооружений под автомобильными и железными дорогами;
  • построили 658 километров каналов и арыков;
  • на опасных участках 74 рек провели более трехсот километров дноуглубления и берегоукрепления;
  • внутри населенных пунктов ведется строительство и ремонт ливневых и дренажных систем;
  • определены безопасные полигоны для вывоза снега из населенных пунктов;
  • в министерстве создали комитет предупреждения чрезвычайных ситуаций, который будет контролировать подготовку к паводкам;
  • открыли командный центр стратегического планирования и оперативного управления, который будет работать с новой системой прогнозирования и моделирования паводков Tasqyn. Она дает прогноз расхода воды и уровня рек на долгосрочный и краткосрочный периоды.

Точность и достоверность результатов моделирования паводка будут зависеть от прогноза Казгидромета и предоставленных данных "Казводхоза" по сбросу воды с водохранилищ, а также от актуальных данных цифровой модели рельефа местности и батиметрии", - подчеркнул министр.


Он добавил, что в целях оперативной готовности к предстоящему паводковому периоду создана группировка сил и средств из служб гражданской защиты (МЧС, МВД, НГ, МИО) с общей численностью свыше 37 тысяч человек личного состава, более 13 тысяч единиц техники, 4096 водооткачивающих и 640 плавательных средств.

Дополнительно подготовлены резервные группы сил и средств территориальных подразделений Министерства. В целом спасатели готовы к реагированию на любые чрезвычайные ситуации и происшествия", - резюмировал министр.


В Казгидромете в свою очередь отметили, что к регионам с высоким риском подтопления относятся Карагандинская, Улытауская, Абайская, Северо-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Костанайская и Восточно-Казахстанская области.

Ранее сообщалось, что Западно-Казахстанской области этой весной вновь угрожают паводки. Сейчас водохранилища страны освобождают для приема паводковых вод.

В 2024 году Казахстан столкнулся с самыми масштабными за период независимости страны паводками. Режим ЧС местного масштаба был объявлен в десяти регионах: Абайской, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Улытауской областях.

Всего в результате наводнения в Казахстане пострадали 224 населенных пункта, было эвакуировано свыше 120 тысяч человек, включая 45 тысяч детей. Тысячи казахстанцев потеряли свое имущество и остались без источника дохода. Также был нанесен ущерб предпринимателям и аграрному сектору.
 
31.01.2025, 09:38 49166

Начался прием заявок от безработных граждан на признание профквалификаций

Заявки будут приниматься до 15 октября
Начался прием заявок от безработных граждан на признание профквалификаций
Фото: Depositphotos
Астана. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - На сайте Career Enbek начался прием заявок от безработных граждан на получение ваучеров для признания профессиональной квалификации. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Данная инициатива направлена на содействие занятости, поддержку профессионального развития граждан и повышение их конкурентоспособности на рынке труда. Обработка заявок и консультационная поддержка на всех этапах будет проводиться центрами трудовой мобильности", - уточнили в министерстве.


Единоразовый ваучер позволит пройти процедуру признания профессиональной квалификации и подтвердить наличие у гражданина соответствующих навыков и опыта, что может помочь облегчить трудоустройство на работу.

Ваучеры будут принимать центры признания профессиональных квалификаций, что позволит безработным лицам пройти процедуру на бесплатной основе.

Чтобы получить ваучер, гражданину необходимо иметь официальный статус "безработный", зарегистрироваться на платформе Career Enbek и подать заявление онлайн через личный кабинет.

Заявки будут приниматься до 15 октября текущего года.

Ранее сообщалось, что в Казахстане более 293 тыс. человек получили выплаты из госфонда в связи с потерей работы в 2024 году.
 
30.01.2025, 20:18 73271

"Нацфонд - детям": сколько денег начислили в этом году

Общее количество участников программы составило 6 921 035 детей
"Нацфонд - детям": сколько денег начислили в этом году
Фото: Нацбанк РК
Астана. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк Казахстана сообщил о начислении в ЕНПФ очередных целевых требований для детей до 18 лет по программе "Нацфонд - детям".

В рамках программы "Нацфонд - детям" начислено по 129,38 доллара на счет каждого ребенка. Общие начисления всем участникам программы составили 888,8 млн долларов. На конец 2024 года общее количество участников программы составило 6 921 035 детей", - говорится в сообщении регулятора.


Напомним, впервые целевые требования по программе "Национальный фонд - детям" были начислены в 2024 году. Каждому ребенку распределено по 100,52 доллара. Эти требования представляют собой обязательства правительства РК перед детьми до 18 лет - гражданами страны.

Ежегодная сумма начислений напрямую зависит от объема валютных активов Нацфонда и его долгосрочного инвестиционного дохода. Они формируются ежегодно за счет половины долгосрочного инвестиционного дохода Нацфонда. При этом средства, начисленные на счета детей в предыдущие годы, продолжают инвестироваться в портфеле Нацфонда до достижения ребенком 18 лет и приносить дополнительный доход.

Сколько средств могут начислить в 2025 году детям на счета из Национального фонда Казахстана, рассказал 5 декабря 2024 года на заседании сената председатель Нацбанка Тимур Сулейменов.
 
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Теги:Нацфонддетиначисления

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